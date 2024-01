Unul dintre sportivii care ţinteşte o medalie olimpică la Paris s-a înscris în AUR: “E singurul partid care m-a abordat!”

Vlăduţ Simionescu vrea să îşi încheie cariera după . Sportivul a reprezentat România la judo la Jocurile Olimpice de la Londra şi de la Tokyo.

Unul dintre sportivii care ţinteşte o medalie olimpică la Paris s-a înscris în AUR

Simionescu a anunţat pe pagina de Facebook că s-a înscris în partidul AUR, spunând că vrea să se implice în rezolvarea problemelor din sportul ieşean:

“Am ales AUR pentru că AUR e singurul partid care m-a abordat și mi-a propus să fiu reprezentantul sportului ieșean la nivel administrativ la momentul adevărului.

Sportul este motivul intrării mele în familia AUR, consider că am atins nivelul de performanță maximă în sport, stiu din propria experiență care sunt neajunsurile și cum putem îmbunătăți situația sportului ieșean și nu numai!

“Nu plec din Iași, aici e familia mea, dar vreau sa fac ceva mai mult”

E ultimul an în care activez ca sportiv, deci era firesc să îmi fac un plan. Nu plec din Iași, aici e familia mea, dar vreau sa fac ceva mai mult. Sunt un om proactiv, care crede în capacitatea de a da mai departe ce a învățat dar în același timp fiind și receptiv la cei din jurul meu!

Am umblat prin toată lumea, am văzut cum e la alții și cum e la noi. Da, iubesc România. Am purtat tricolorul cu mândrie și am reprezentat România cu mândrie.

Nu sunt extremist. Cred în dreptul la opinie și îl respect, chiar dacă uneori poate nu cred la fel!”, este mesajul lui Vlăduţ Simionescu, prin care îşi anunţă intrarea în partidul AUR.

Simionescu vrea o medalie la Paris!

Sportivul din Iaşi vrea să îşi încheie cariera cu o medalie la . El s-a oprit de fiecare dată în optimile de finală la Jocurile Olimpice de la Londra, în 2012, şi de la Tokyo, în 2021.

Vlad Simionescu este cel mai bine clasat judoka român, pe locul 13 în clasamentul mondial, la categoria +100 de kilograme.