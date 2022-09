US Open 2022, semifinale. Iga Swiatek va juca prima ei finală din carieră la Flushing Meadows

Iga Swiatek – Ons Jabeur este finala US Open 2022 de pe tabloul feminin. Liderul WTA a trecut în trei seturi de Aryna Sabalenka, a 6-a favorită a competiției, scor 3-6, 6-1, 6-4, după două ore și 13 minute de joc. Poloneza va juca astfel în premieră în ultimul act la Flushing Meadows.

Se știe finala feminină a Grand Slam-ului de la US Open

În noaptea de joi, 8 septembrie, spre vineri, 9 septembrie, ora României și apoi în noaptea de vineri, 9 septembrie spre sâmbătă, 10 septembrie (în SUA va fi după-amiaza și seara zilelor de joi, 8 septembrie, respectiv vineri, 9 septembrie, diferența de fus orar fiind de șapte ore) vor avea loc la New York, în complexul Billie Jean King de la Flushing Meadows, semifinalele de la US Open, 2022, ultimul mare turneu de Grand Slam al acestui an.

Sinner – Alcaraz, cinci ore de tenis pentru record la US Open 2022

Sferturile de finală ale turneelor de simplu de la US Open 2022, au fost deosebit de spectaculoase, atât la masculin, în special, cât și la feminin. În turneul feminin liderul mondial, Iga Swiatek, a pus capăt visului americancei Jessica Pegula, impunând-se cu 2-0 și Caroline Garcia, într-o revenire de formă incredibilă, s-a impus și ea cu 2-0 la a doua reprezentantă a gazdelor, Cori Gauff.

ADVERTISEMENT

În competiția masculină am avut parte de , între doi jucători foarte tineri, spaniolul Carlos Alcaraz și italianul Jannik Sinner. S-a dovedit primul a fi învingător după nu mai puțin de cinci ore și 15 minute, nou record de durată al unui meci la US Open. O calificare istorică în semifinale a obținut, total nescontat, americanul Frances Tiafoe iar norvegianul Casper Ruud este primul din țara sa care ajunge la un asemenea nivel în istoria tenisului.

Semifinale fără nici un câștigător sau finalist de Grand Slam la US Open 2022 în turneul masculin

Ca de obicei semifinalele turneului masculin au loc la 24 de ore după cele din turneul feminin. Se vor juca, după ora României, în cursul nopții de vineri, 9 septembrie spre sâmbătă, 10 septembrie, de la orele 02:00 și respectiv 03:30. Nici unul dintre cei intrați în careul de ași nu a câștigat și nici măcar nu a mai jucat vreodată o finală de Grand Slam.

ADVERTISEMENT

În prima semifinală, pe teren se vor afla norvegianul Casper Ruud și rusul Karen Khachanov, neașteptatul învingător al australianului Nick Kyrgios, care a avut din nou o ieșire în decor stupefiantă după meci. Ruud și Khachanov s-au mai întâlnit o singură dată, pe zgură, la Roma, în 2020, atunci norvegianul impunându-se în trei seturi.

Programul semifinalelor la masculin US Open 2022

Sâmbătă, 10 septembrie

ora 02:00 (ora României) Casper Ruud – Karen Khachanov

Casper Ruud – Karen Khachanov ora 03:30 Carlos Alcaraz – Frances Tiafoe

ADVERTISEMENT

Scandal la US Open în privința culorii pielii americanului Frances Tiafoe, adversarul lui Carlos Alcaraz în semifinala de la US Open 2022

A doua semifinală aduce ineditul duel dintre Carlos Alcaraz și americanul Frances Tiafoe. Tiafoe se poate lăuda că este un învingător în războiul cu Rusia, dar unul dus cu rachetele de tenis, nu aer-sol sau aer-aer, pentru că l-a executat în trei seturi pe Andrei Rublev, care a recunoscut la final că nu a avut nici o șansă în fața celui care

Din păcate, calificarea lui Tiafoe în semifinale a fost umbrită de neinspirata descriere de pe site-ul ATP despre învingător: „primul bărbat american negru care ajunge într-o semifinală de US Open după Arthur Ashe în 1972”. Imediat au început să curgă reacțiile acide din partea celor care au comentat această descriere. Nu culoarea pielii contează, este părerea unanimă, ci calitatea jocului prestat și cu Nadal și cu Rublev, Tiafoe fiind cel mai tânăr jucător american, după Andy Roddick în 2006, care reușește să pătrundă în careul de ași de la US Open.

ADVERTISEMENT

Iga Swiatek, marea favorită la câștigarea celui de-al treilea Grand Slam din carieră

În turneul feminin se va juca în cursul nopții de joi, 8 septembrie spre vineri, 9 septembrie, după ora Românie, după același orar: 02:00 semifinala dintre Caroline Garcia și Ons Jabeur și de la ora 03:30 cea dintre Iga Swiatek și Aryna Sabalenka. După toate pronosticurile finala ar trebui să fie între Swiatwek și Garcia, dar în tenis s-au văzut atâtea încât e greu de spus ce va fi.

ADVERTISEMENT

Caroline Garcia e favorită la pariuri, cu o cotă de 1,60, în fața lui Ons Jabeur, cea care a pierdut finala de la Wimbledon la Elena Rîbakina și care are 2-0 la meciuri directe în fața franțuzoiacei, pe care a învins-o la Australian Open și la US Open, în 2019. Iga Swiatek are cotă 1,50 pentru a trece de Sabalenka, în fața căreia conduce la general cu 3-1.

Programul semifinalelor la feminin US Open 2022

Vineri, 9 septembrie