US Open 2022 sferturi de finală. Program, rezultate, televizări, informații de ultimă oră. Casper Ruud, primul semifinalist la masculin. Video

Norvegianul Casper Ruud este primul semifinalist de la US Open 2022. El a trecut în minim de seturi, 6-1, 6-4, 7-6 (4) de italianul Matteo Berrettini.

US Open 2022, ultimul mare turneu de Grand Slam al acestui an, a intrat în faza meciurilor decisive pentru stabilirea învingătorilor de la această ediție. Marți, 6 septembrie și miercuri, 7 septembrie au loc sferturile de finală, după care joi, 8 septembrie se joacă semifinalele feminine iar vineri, 9 septembrie semifinalele masculine. Finala WTA se va derula sâmbătă, 10 septembrie iar cea ATP duminică, 11 septembrie.

Programul meciurilor din sferturile de finală de la US Open 2022

Masculin

Marți, 6 septembrie, ora 19:00 (ora României, 12:00 ora SUA)

Matteo Berrettini – Casper Ruud

Miercuri, 7 septembrie

ora 03:30 (marți, 6 septembrie, ora 20:30 ora SUA) Nick Kyrgios – Karen Khachanov

ora 19:00 Andrey Rublev – Frances Tiafoe

Joi, 8 septembrie, ora 03:30 (miercuri, 7 septembrie ora 20:30 ora SUA)

Jannick Sinner – Carlos Alcaraz

Feminin

Marți, 6 septembrie, ora 21:00 (ora României, 14:00 ora SUA)

Ons Jabeur – Ajla Tomljanovic

Miercuri, 7 septembrie, ora 02:00 (ora României, marți, 6 septembrie, ora 17:00 ora SUA)

Cori Gauff – Cari’oline Garcia

ora 21:00 Karolina Pliskova – Aryna Sabalenka

Joi, 8 septembrie ora 02:00 (miercuri, 7 septembrie, ora 17:00 ora SUA)

Iga Swiatek – Jessica Pegula

Diferența de fus orar, de 7 ore, dintre România și New York, duce la această situație în care avem partide care încep în plină noapte în transmisiunile Eurosport de la noi, dar care în realitate se joacă de la orele 17:00 sau 20:30 la New York, în complexul de la Flushing Meadows. Ceea ce trebuie spus din capul locului este că asistăm la o situație rară, atât la bâieți cât și la fete urmând a se stabili un învingător inedit, pentru că nici unul dintre cei ajunși în sferturi nu a câștigat sau a jucat vreodată finala la US Open!

De regulă, competiția unde cădeau mulți capi de serie la turneele de Grand Slam și la cele de tip Masters era cea feminină, dar la această ediție de US Open bombele au explodat în turneul masculin, unde liderul , și spaniolul Rafael Nadal au fost eliminați încă din faza optimilor de finală.

Liderul mondial Medvedev și Rafa Nadal au părăsit US Open 2022 încă din optimi!

Conform clasării în ierarhia ATP tânărul jucător iberic Carlos Alcaraz, favorit nr.3 este acum cotat cu prima șansă la câștigarea turneului, urmat de norvegianul Casper Ruud și de rusul Andrei și de rusul Andrei Rublev. De notat că toți cei opt jucători prezenți în sferturi de finală fac parte din rândul celor 32 de favoriți de la startul competiției, nici un sportiv din afara acestora nereușind să producă surpriza.

Desigur, cel mai așteptat meci se anunță a fi un nou episod din războiul lupilor tineri, adică spaniolul Carlos Alcaraz împotriva italianului Jannik Sinner, favorit nr.11. Sunt doi dintre cei mai valoroși reprezentanți ai generației de viitor, cu un joc deosebit de agresiv, dar care mai au încă destul de muncit până să devină certitudini.

Sinner l-a învins pe spaniol la Wimbledon

Ambii au trecut foarte greu în optimi, după cinci seturi, de croatul Marin Cilic respectiv bielorusul Ilia Ivașka, având destule momente în care și-au arătat vulnerabilitatea, dar au reușit în cele din urmă să se concentreze deplin în setul al cincilea, adjudecat cu un scor similar, 6-3.

Va fi pentru a cincea oară când Alcaraz și Sinner se vor afla față în față, scorul directelor fiind egal. Alcaraz s-a impus în primele două dispute, primul tur la Alicante, în 2019 și 16-imi la Mastersul de la Paris în 2021, dar Sinner a venit din urmă, cu succes în optimi anul acesta la Wimbledon și câștigând finala la Umag, în Croația, pe 31 iulie.

Nick Kyrgios, pregătit să mai trimită un rus acasă

, cel care l-a trimis acasă pe Medvedev, e pus pe eliminat ruși, următorul pe listă având mari șanse să fie Karen Khachanov, adversarul din sferturi, dispută între favoriții 23 și 27, dar în care jucătorul de la Antipozi are o cotă modică la victorie, doar 1,20. Scorul la general este 1-1, victorie Khachanov în 2019 la Cincinnati, succes Kyrgios la Australian Open în 2020.

Norvegianul Casper Ruud îl va avea ca adversar pe italianul Berrettini, cel retras de la Wimbledon din motive de COVID 19. Berrettini a câștigat la spaniolul Davidovich-Fokina mult mai greu, cu 3-2 iar Ruud a trecut de francezul Moutet cu 3-1. Marele învingător al lui Nadal, cu 3-1, americanul Frances Tiafoe, poate face același lucru și cu rusul Andrei Rublev, favorit 9, care l-a executat cu 3-0 pe britanicul Cameroon Norrie.

În sferturi de finală la US Open 2022 au ajuns numai jucători și jucătoare care nu au mai câștigat niciodată turneul de Grand Slam de la New York

La feminin liderul mondial Iga Swiatek a trecut prin emoții în optimi, revenind de la 0-1 la jucătoarea germană Julie Niemeier și va avea o partidă grea cu reprezentanta gazdelor, miliardara Jessica Pegula. Altă americancă, urmașa Serenei Williams pentru presa de peste Ocean, Cori Gauff, joacă împotriva celei mai în formă jucătoare din WTA, Caroline Garcia, 12 victorii consecutive. Ons Jabeur este favorită în fața Ajlei Tomljanovic,iar derbyul Europei va fi între Karolina Pliskova și Aryna Sabalenka.

Ceea ce trebuie spus este că asistăm la o situație rară, atât la bâieți cât și la fete urmând a se stabili un învingător inedit, pentru că nici unul dintre cei ajunși în sferturi nu a câștigat sau a jucat vreodată finala la US Open! Mai mult, la masculin nici unul dintre sfertfinaliști nu a câștigat vreun Grand Slam, doar Nick Kyrgios fiind în finală anul acesta la Australian Open iar la feminin numai Iga Swiatek este o câștigătoare de Grand Slam, de două ori la Roland Garros și ocupă locul 1 în ierarhia WTA.