Usain Bolt, depistat pozitiv cu noul coronavirus: ”Sunt responsabil, voi sta în casă pentru mine și prietenii mei”

Usain Bolt se va autoizola după ce a fost testat pozitiv la coronavirus. Presa din Anglia spune că Bolt a primit rezulatul pozitiv duminică după ce a făcut testul cu câteva zile în urmă.

La petrecerea de ziua sa de naștere se crede că au fost prezenți Sterling, jucătorul de cricket Chris Gayle și cel al lui Bayer Leverkusen Leon Bailey.

Usain Bolt a fost confirmat astăzi, el s-a autoizolat după ce a făcut un test pentru coronavirus, după ce a petrecut cu oaspeții la împlinirea a 34 de ani.

Un post de radio a zis că e bolnav

Starul a postat un videoclip pe pagina sa de Twitter după ce un radio din Jamaica a spus că a contactat boala mortală.

Lagenda olimpică a confirmat că se află în auto-izolare la casa sa din Jamaica după ce a făcut un test pentru covid-19 sâmbătă. Totuși, atletul nu a confirmat sau infirmat că are boala moratală.El a spus că nu are niciun simptom.

”Bună dimineața tuturor, tocmai m-am trezit. Ca toată lumea am verificat rețelele sociale, ele spun că sunt pozitiv (la coronavirus). Eu am făcut un test sâmbătă pentru că nu am lucrat.

”Nu am simptome”

Eu încerc să fiu responsabil deci voi sta în casă pentru mine și prietenii mei. De asemenea, nu am simptome.

Mă voi autoizola și voi aștepta să văd cum e protocolul. Până atunci mă voi autoizola și o voi lua ușor. Fiți în siguranță acolo”.

Bolt a avut o petrecere surpriză pe 21 august. El a râs și a dansat și chiar a luat microfonul în timpul unui cântec al lui Adele.

De opt ori medaliat cu aur Bolt a spus că este cea mai bună zi de naștere și a postat pe Instagram o poză cu el și fetița sa. Bolt este unul dintre cei mai importanți sportivi care au coronavirus, după ce și tensimenul Novak Djokovic l-a avut.