Vă mai amintiți de Hannelore Ulrich, de la Insula Iubirii? Cu ce se ocupă și cu cine se iubește în prezent

Hannelore Ulrich era una dintre cele mai faimoase concurente de la Insula Iubirii. După ce s-a despărțit în cadrul emisiunii de partenerul ei, Bogdan Ionescu, acum duce o altă viață.

se ocupă în continuare de dans, fiind instructor în domeniu pentru copii. Însă, dacă până acum mulți o știau blondă, fosta concurentă și-a schimbat culoarea, fiind brunetă.

Totodată, Hannelore pare că trăiește o nouă frumoasă poveste de dragoste. Și-a găsit liniștea în brațele unui bărbat pe nume Claudiu. Pe rețelele de socializare, Hannelore nu ezită în a-i împărtăși sentimentele.

”Nu ştiu unde duce drumul meu, dar merg mai bine când te ţin de mână.❤️ love you to the moon and back @darabutclaudiu84”, apare într-o postare pe Instagram.

Ambii au împreună o afacere. Se ocupă de organizarea de petreceri cu muzică tehno, scrie

Ce mai face fostul partener al lui Hannelore

În ceea ce-l privește pe Bogdan Ionescu, fostul iubit al lui Hannelore, este și acum la Insula Iubirii.

Bogdan Ionescu are 32 de ani în momentul de față și se ocupă cu organizarea de evenimente. Reamintim că el s-a despărțit de Hannelore după ce au participat la Insula Iubirii, show care i-a și consacrat.

În noul sezon, Bogdan Ionescu le-a dezvăluit concurentelor ce l-a determinat să pună capăt relației cu Hannelore Ulrich.

”Vă zic sincer, că dacă văd că relațiile voastre merg strâmg o să vă zic, că eu am fost Toma Necredinciosul și puteam să împiedic multe lucruri după emisiune care s-au întâmplat nasol pentru că nu toată lumea știe motivele pentru care eu m-am despărțit de fosta soție.

După ce am ieșit din competiție am avut o perioadă în care am stat singuri pentru că s-au întâmplat foarte multe pe insulă și mă tot gândeam dacă pot să stau lângă o persoană și să nu-i scot ochii pentru ce s-a întâmplat.

Dar ne-am împăcat, am comunicat și am zis să continuăm cu nunta stabilită și după 6 luni de zile de la nuntă am găsit un mesaj în telefonul ei, sfătuit să mă uit și din păcate am găsit ce-i mai rău. Trebuia să se întâlnească cu acea persoană la București”, a dezvăluit Bogdan Ionescu la Insula Iubirii.