Va mai fi Hagi din vară antrenorul Farului? Marica, reacție sinceră: „Îl vedem puțin obosit”

Gheorghe Hagi s-a îmbolnăvit după FCSB – Farul 1-1, iar antrenorul „marinarilor” a avut și alte oferte și ar putea accepta din vară un nou proiect, la FANATIK SUPERLIGA. Ciprian Marica nu exclude nici el o astfel de variantă.

Gheorghe Hagi, ultimul sezon la Farul? „Dacă vine vreo ofertă de nerefuzat va alege cu siguranță să facă ceva și pentru sufletul lui”

Horia Ivanovici i-a pus o : „Gică Hagi, după părerea ta, din vară va mai fi antrenorul Farului?”

Acționarul minoritar al lui Farul nu s-a eschivat însă: „Normal că da. Acuma dacă vine vreo ofertă de nerefuzat pentru Gică va alege cu siguranță să facă ceva și pentru sufletul lui să spunem așa.

Nu că acuma nu ar face pentru sufletul lui, dar e obosit. Are nevoie de o provocare. Să vedem dacă va veni și când va veni. El e cel mai în măsură să analizeze. Deocamdată noi îl vedem puțin obosit.

Horia Ivanovici a întrebat din nou: „Dar se pune problema să se retragă? Tu ce crezi din ce ați mai vorbit? Se pune problema să ia o pauză din vară chiar dacă nu vine nicio ofertă, să aduceți alt antrenor?”.

Gheorghe Hagi, dedicat încă 3 ani la Farul: „Am plecat la un proiect pe 5 ani”

Ciprian Marica mai are un motiv pentru care „Regele” va mai fi pe banca „marinarilor” cel puțin încă 3 ani: „N-am vorbit despre asta sincer și n-a ridicat problema de maniera asta Gică. Nu cred. Gică Hagi a obosit, dar e un luptător și când își propune ceva merge până la capăt.

Deci eu nu cred. Am plecat la un proiect pe cinci ani acum doi ani și sunt convins că Gică are ambiția și îl va duce până la final. Dar atunci când vom avea și stadion, când va fi pachetul complet”.

„Regele” tocmai a anunțat că vrea să își dea demisia: „Să vină altcineva în locul meu. E ușor să vorbim la televizor”

Gică Hagi a fost deranjat de declarațiile lui Gabi Balint și a declarat înainte de meciul cu FCSB: „Am muncit 14 ani pe gratis, în ultimii doi ani am luat bonusuri. Nu se va mai întâmpla asta, nu putem merge înainte așa.

Și eu vreau să fiu altcineva în postul ăsta, că sunt și eu om, nu pot da randament. Vreau să vină altcineva în locul meu. Pe plan administrativ prioritatea numărul 1 a Farului este să găsească acționari. Așa te poți dezvolta.

Lucrurile nu pot merge în fiecare an la fel. Farul în fiecare an lucrează cu deficit de buget pe care-l aprobă subsemnatul după care se duce să muncească fără salariu. Mi se pare cam mult. Înțeleg că am făcut-o un an, 10 ani. Dar una e să ai 45 de ani, însă eu mă duc spre o vârstă. Trebuie să las locul altora, că nu e ușor să manageriezi un club de fotbal.

Îmi place și mie să mă duc să câștig. Vreau să mă duc undeva mai sus, îmi place și mie o nouă provocare. Anii trec, asta nu o pot face la nesfârșit. Am făcut și eu cât am putut. Dați o lege cât mai simplă ca multinaționalele să investească în sport. Să intre în sport, în cultură. Faceți asta! Dacă nu, nu mai ieșim”.

