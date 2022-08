Vadim Raţă, primele declaraţii de la FCSB: ”De ce să îmi fie frică de Becali? Mă bate?”

Vadim Rață este deja un nume consacrat în fotbalul din România. Până să semneze cu FCSB, internaționalul moldovean a mai jucat la Chindia Târgoviște și FC Voluntari.

Vadim Rață: ” Nu am frici. Vreau să reușesc”

După patru sezoane în SuperLigă, de la FC Voluntari.

Fotbalistul de 29 de ani a participat alături de antrenorul Nicolae Dică la conferința de presă premergătoare meciului cu Chindia Târgoviște și a transmis că nu se teme de criticile patronului Becali.

Vadim Rață este convins că a ajuns la nivelul maxim al maturității sportive și că finanțatorul roș-albaștrilor nu va avea motive să fie nemulțumit de evoluțiile lui.

”Cred că voi face faţă şi vreau să aduc un plus echipei. Dacă vă uitaţi în CV-ul meu e cel mai important club. Nu am frici. Vreau să reuşesc.

De ce să îmi fie frică de Becali? Mă bate? Ştiu că iese prin presă dar eu încerc să nu îi dau motive”, a spus mijlocașul, în cadrul conferinței de presă.

Vadim Rață a progresat sezon după sezon de la venirea în România

Mijlocașul cu peste 30 de selecții în prima reprezentativă a Republicii Moldova a ajuns în România în februarie 2019, când a semnat, liber de contract, cu Chindia Târgoviște.

În două sezoane și jumătate cât a evoluat la viitoarea adversară a FCSB din SuperLigă, a bifat 89 de meciuri și a înscris 5 goluri în toate competițiile.

Cel mai bun sezon a fost cel precedent. În tricoul echipei FC Voluntari moldoveanul a jucat în 43 de partide și a marcat de 9 ori. Și în actualul campionat Rață a fost titular în primele 4 etape și are o medie de 80 de minute pe teren.

Fotbalistul spune că nu este surprins de interesul echipei FCSB și că transferul a venit firesc având în vedere progresul pe care l-a arătat în fiecare sezon.

”Nu sunt surprins, de când am venit în România am făcut paşi mici, dar corecţi. Mă bucur că am atras atenţia FCSB-ului. Eu m-am pregătit şi uite că am ajuns. Am avut emoţii mari, încă le mai am.

E un club mare în România, e un pas foarte mare pentru cariera mea de fotbalist. Nu vreau să mă opresc aici, vreau să merg mai departe, poate plec şi în străinătate”, a mai adăugat noul fotbalist al FCSB.

1,2 milioane de euro este cota lui Vadim Rață, conform transfermarkt

136 de meciuri și 14 goluri a adunat internaționalul moldovean în SuperLiga României