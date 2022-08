Văduva lui Dan Spătaru, pe mâna medicilor, după ce a făcut COVID-19: “Mă chinui. Cinci zile nu am mâncat”

Problemele nu se mai termină pentru Sidonia Spătaru. Duce o luptă de ani buni cu depresia, de când a murit regretatul artist, și în iunie a fost victima unui accident nefericit care se putea termina tragic. A alunecat pe un canal, și-a rupt mâna, iar recent a fost diagnosticată cu COVID-19, după ce a participat la botezul unor rude în localitatea Valul lui Traian, județul Constanța.

Văduva lui Dan Spătaru, după ce a avut COVID: ”Am rămas cu tuse. Cinci zile nu am mâncat”

Văduva lui Dan Spătaru, Sidonia Spătaru, a trecut prin momente grele după ce a făcut COVID-19. Soția regretatului interpret a stat trei săptămâni în casă. S-a chinuit cinci zile, timp în care nu a putut mânca nimic. A ajuns la o clinică privată unde a primit imediat ajutorul de care avea nevoie. Văduva cântărețului susține că a rămas cu o tuse puternică, după ce s-a luptat cu virusul care a făcut milioane de victime în întreaga lume.

ADVERTISEMENT

”Am fost la Valul lui Traian, la un botez, la nepoate. Le-am spus că nu mă simt bine, atunci cred că am luat COVID, la botez. Eu care nici nu am ieșit din casă în pandemie și nici nu am avut COVID până acum… Am fost curajoasă și am umblat fără mască, nu mi-a fost teamă, dar nici nu m-am expus. Exact acum l-am luat.

Nu puteam să mănânc nimic. Timp de cinci zile nu am mâncat, nu am băut, doar m-am chinuit. Totul era fără gust. Aveam stări de somnolență, nu știau ce să îmi facă, să mori așa în casă… în final am ajuns la o clinică particulară pentru analize. Problema e că nici cu inima nu stau prea bine. Mi-au pus perfuzii pe loc și mi-au dat tratament. Și 5 perfuzii mi-au dat pentru acasă.

ADVERTISEMENT

Am stat trei săptămâni în casă. Acum sunt la București, mă chinui. Îmi verific zilnic, pulsul, tensiunea… De la COVID am rămas cu o tuse, eu care nu am tușit și nu am fumat niciodată”, a declarat, pentru FANATIK, Sidonia Spătaru, văduva interpretului Dan Spătaru, care s-a stins din viață în septembrie 2004.

Sidonia Spătaru, chinuită de dureri după ce și-a rupt mâna

Diagnoscul cu Covid-19 vine după ce, în urmă cu două luni, Sidonia Spătaru a suferit un accident și

ADVERTISEMENT

”Mi-am dat gipsul jos. M-am lovit la mâna dreaptă și la piciorul drept, atunci când am căzut. Nu s-a prins bine, dar nici nu îmi mai pun mâna în gips, deși medicii mi-au spus că nu s-a prins bine și că voi avea dureri pe timp de vreme rea. Dar asta știam. Se vede osul ieșit puțin în afară. Mă gândeam că mai e rupt într-un loc…Mi s-a spus să iau cartilaj de rechin”, a mai declarat Sidonia Spătaru, văduva regretatului Dan Spătaru.

Acum, văduva artistului continuă să se lupte cu depresia, boală care o macină de când l-a pierdut pe Dan Spătaru. Și-a dorit să ajungă și la munte, dar nu a reușit.

ADVERTISEMENT

”Sper să-mi treacă depresia, mă consumă. Știu că trebuie să socializez. Am tot spus că merg la munte, la Brașov, la sora lui tata, dar nu am ajuns. Anul ăsta a fost foarte rău, abia aștept să treacă”, a mai spus Sidonia Spătaru.

ADVERTISEMENT

Fosta balerină a avut și anul trecut probleme de sănătate și

Dan Spătaru a luat-o de soție pe Sida în anul 1972

Dan Spătaru a fost unul dintre cei mai iubiți artiști de la noi, din generația veche. Pe soția lui, Sida, a cunoscut-o în 1972, la „Teatrul Fantasio”, din Constanța. S-au căsătorit doi ani mai târziu, în anul 1974 și au avut un copil, pe Dana, care le-a dăruit o nepoată, Măriuca. Din păcate, interpretul n-a apucat să o cunoască.

Dan Spătaru s-a luptat cu dependența de alcool, ani în șir, iar soția lui l-a ajutat să scape de această problemă.

Cununia religioasă cu soția lui, Sida, a tot fost amânată și abia în anul 2001 au ajuns la altar. Trei ani mai târziu, pe 8 septembrie 2004, Dan Spătaru s-a stins din viață în urma unui infarct. Peste zece mii de oameni au fost prezenți la înmormântarea interpretului melodiei ”Drumurile noastre”.