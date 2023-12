Val de facturi-record în Bucureşti pentru apă caldă şi căldură. Cât au ajuns să plătească proprietarii de apartamente. Oamenii sunt disperați și vor să se debranșeze

Președinții de asociații spun că tot mai multe blocuri primesc facturi de peste 10.000 de lei, duble sau triple față de anul trecut. Bucureștenii, alarmați de facturile-record se gândesc să se debranșeze la primăvară.

Val de facturi-record în Bucureşti pentru apă caldă şi căldură

Președinții de asociații spun că 600 și 700 de lei pentru apartamentele cu două sau trei camere. Și că au avut chiar facturi de peste 400 de lei pentru o singură persoană, relatează . La o singură scară, locatarii au primit o factură cu 2.800 de lei mai mare decât în noiembrie anul trecut.

Compania care furnizează apă caldă și căldură bucureștenilor spune că majorarea facturilor se datorează creșterii consumului, în special în zonele care nu se mai confruntă cu deficiențe după ce s-au efectuat lucrări.

”În urma lucrărilor executate în cursul acestui an, anumite zone care în 2022 au funcționat deficitar, anul acesta au beneficiat de creșterea parametrilor de furnizare, ceea ce se traduce prin creșterea consumului”, a precizat Termoenergetica.

Șefii asociațiilor de locatari nu sunt de acord cu această explicație și acuză compania că încarcă facturile, deși nu furnizează serviciile sau le furnizează deficitar.

”Tot timpul au fost avarii şi nu am avut apă caldă sau căldură. Asta este cea mai ridicată factură. Până acum nu am avut asemenea facturi. Eu nu am absolut nicio explicație decât că vor să ne încarce”, a declarat Mircea Paraschiv, administrator de bloc.

”Foarte mult. Adică sunt de acord să plătesc, dar să ai. Noi plătim, dar nu am avut. Eu sunt obligat să bag calorifer în priză, aerul condiționat. Când or vedea mâine factura, lista de întreținere o să aibă un soc.

Vă dați seama eu am 7 milioane, pentru luna noiembrie. Vă dați seama în decembrie, ianuarie dacă vom avea şi zăpadă?”, spune și Brăgaru Nicolae, un alt președinte de bloc.

Bucureștenii iau în calcul debranșarea

reprezintă circa 85% din totalul cheltuielilor de întreținere. ”15.126 de lei este totalul la întreținere pentru o scară de bloc cu opt etaje și 36 de apartamente. Din suma totală, 13.000 de lei reprezintă facturile pentru apă caldă şi căldură”, precizează sursa citată.

În contextul facturilor atât de ridicate tot mai mulți bucureșteni vor să se debranșeze de la rețeaua centralizată de termoficare și să monteze pompe de încălzire.

”Cel puțin jumătate spun că nu știu dacă pot să plătească întreținerea. Vor să facă în așa fel încât să intervină la Radet să închidă tot, căldura și apa caldă să le închidă definitiv”, relatează Barbu Petre, președinte de bloc.

Sunt și administratori care acuză compania de termoficare de calcularea incorectă a facturilor. ”O explicație este că formula de calcul a facturii ține cont de diferența de temperatură dintre intrarea și ieșirea din bloc, astfel se facturează, în zilele cu avarii, trecerea apei reci prin contoarele Termoenergetica”, spune Stănescu Răzvan, administrator de bloc.

Termoenergetica susține, însă, că nu este nicio greșeală de facturare.