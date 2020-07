Valentin Cojocaru, varianta FCSB de portar pentru sezonul viitor. Acesta termină împrumutul de la Viitorul la Voluntari. Exclusiv

Valentin Cojocaru ar putea fi noul portar al celor de la FCSB din sezonul următor. Goalkeeperul care va împlini 25 de ani pe 1 octombrie este cea mai nouă, și probabil cea mai bună variantă de transfer.

FANATIK a aflat că portarul a devenit interesant pentru roș-albaștri în urma prestațiilor foarte bune din poarta Voluntariului în acest sezon. El este împrumutat de la Viitorul în Ilfov până pe 10 august.

O decizie în privința lui Valentin Cojocaru urmează să fie luată după terminarea campionatului, dar e cert că acesta e dorit din sezonul următor de fosta sa echipă. E vorba de rezolvarea triunghiului Viitorul – Cojocaru – FCSB.

Problema postului de portar la FCSB există după plecarea lui Cristi Bălgrădean la CFR Cluj. „Pufi” se afla în ultimele 6 luni de contract cu echipa lui Becali și a semnat în februarie cu campioana en-titre.

În ciuda declarațiilor patronului, care vrea să meargă doar pe mâna tinerilor între buturi, FCSB caută un goalkeeper cu experiență pentru sezonul viitor. Iar oficialii s-au oprit asupra lui Valentin Cojocaru, titularul din acest sezon al Voluntariului.

FANATIK a aflat că mutarea are șanse importante să se realizeze la finalul sezonului, dar există și anumite condiții. Valentin Cojocaru mai are un an de contract cu Viitorul, dar Becali ar dori ca acesta să rezilieze cu trupa lui Hagi și să poată semna liber de contract cu FCSB.

400.000 de euro este cota actuală a lui Valentin Cojocaru conform transfermarkt

250.000 de euro a încasat Gigi Becali în vara lui 2016 pentru împrumutul lui Cojocaru pentru un sezon la Crotone

Declarația interesantă a lui Valentin Cojocaru după Voluntari – Viitorul 0-0: „O să mă întorc la fosta, poate viitoarea mea echipă”

O declarație interesantă a făcut Valentin Cojocaru după ultimul meci al celor de la Voluntari, 0-0 pe teren propriu cu Viitorul, chiar echipa de care aparține.

„După terminarea acestui campionat, o să mă întorc la fosta, poate viitoarea mea echipă”. În mod normal referirea este făcută la Viitorul lui Gică Hagi, al cărui jucător este din ianuarie 2018, când a revenit în Liga 1 din Cipru, de la Apollon Limassol.

Oricum, este interpretabilă declarația lui Cojocaru. Ținând cont și de interesul celor de la FCSB, pe care FANATIK vi-l dezvăluie, cuvintele lui Cojocaru pot face referire inclusiv despre o revenire la FCSB, al cărui jucător a fost între 2011 și 2016.

„Nu am ce să vorbesc eu acum despre Cojocaru când am portari tineri pe care mă bazez. Asta e acum noua mea strategie, cu Vlad, Târnovanu, Udrea” – Gigi Becali pentru FANATIK

Din informațiile noastre, Cojocaru are promisiunea lui Hagi că poate pleca de la Viitorul în această vară fără nicio pretenție financiară, pentru că Gică se bazează pe Căbuz și Tordai în sezonul următor.

Gigi Becali a încercat să-l aducă pe Florin Niță, dar fără să plătească vreun ban celor de la Sparta Praga

Înainte de a se ajunge la varianta Valentin Cojocaru, cei de la FCSB au încercat să obțină repatrierea lui Florin Niță, care intră în ultimul an de contract cu Sparta Praga.

FANATIK a dat detalii despre dorința lui Niță de a se întoarce în această vară la FCSB, dar totul s-a blocat la bani. Gigi Becali nu dorea să plătească pentru el, sau maxim 100.000 de euro ca să-l aducă acum. Cehii solicită în jur de 300.000 de euro, plus că mai exista un semn de întrebare.

Este vorba despre salariul goalkeeper-ului, care câștigă 20.000 de euro lunar la Sparta Praga. Gigi Becali îi oferea în jur de 10.000 de euro, Niță dorea să vină, dar patronul FCSB nu a vrut să scoată bani din buzunar pentru a obține acordul cehilor.

În acest moment, pentru sezonul următor, FCSB se bazează pe trei tineri în poartă: Andrei Vlad, Răzvan Udrea, plus Ștefan Târnovanu care vine de la Iași. Mai există și Toma Niga, plus Ducan, împrumutat la FC Argeș.