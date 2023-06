Valentin Uritescu a murit acum un an. Dezvăluiri emoționante despre suferința actorului: ”Se chinuia foarte tare”

Valentin Uritescu suferea de o boală cumplită, îi tremurau picioarele și medicii nu au găsit niciodată o rezolvare. Marele actor Florin Zamfirescu ne povestește despre suferințele prin care a trecut prietenul și colegul lui, Valentin Uritescu. Dar și despre întâmplările nemaipomenite de la filmări.

Astăzi, 17 iunie, se împlinește un an de când marele actor Valentin Uritescu a murit. Colegul și prietenul lui, maestrul Florin Zamfirescu, dezvăluie, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, ce fel de om era marele actor.

Maestrul își aduce aminte cum l-a cunoscut pe Valentin Uritescu, ce glume făceau la filmări și de ce boală grea suferea prietenul și colegul sau. De asemenea Florin Zamfirescu își amintește și ce au vorbit ultima dată, înainte că marele actor să ne părăsească.

“După acest rol excepțional l-au luat imediat în București”

Valentin Uritescu s-a născut pe 4 iunie 1941 în județul Alba și a fost un mare actor de teatru, televiziune și film. Și-a început cariera la teatrul din Brăila și s-a pensionat de la Teatrul Național.

Marele actor a fost pasionat de sport, în special de schi, unde a fost și campion. La Brăila, unde a activat timp de 5 ani, a cunoscut-o și pe soția lui, Valeria. Au împreună un băiat, care i-a călcat pe urme tatălui sau devenind și el actor, Bogdan Uritescu.

“Despre Valentin Uritescu în primul rând știu că s-a născut la Cugir, unde eu aveam un văr care era medic acolo, fiind director de spital. Vorbeam mult cu Uritescu despre orașul acela. Valentin Uritescu a stat mult la Piatra Neamț și nu înțelegeam de ce nu ajunge în București.

El a ajuns în capitală după ce a filmat, în 1980, un personaj de excepție în ‘Lumini și umbre’, film în regia lui Andrei Blaier. A fost, de fapt, primul serial românesc din perioada comunistă. După acest rol excepțional l-au luat imediat în București”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, maestrul Florin Zamfirescu.

“Înainte de a murit abia se mai putea ține pe picioare, se chinuia foarte tare”

Din anul 1991, Valentin Uritescu a devenit actor al Teatrului Național din București. Debutul în cinematografie a fost în anul 1981, odată cu filmul ‘Angela merge mai departe’, urmând apoi 40 de producții în care marele actor a jucat.

A rămas în memoria tuturor că ‘Sergentul Șaptefrați’ din serialul ‘Lumini și umbre’. Și-ar fi dorit mult să joace rolul lui Hagi Tudose sau al lui Ilie Moromete. A părăsit Teatrul Național și s-a pensionat din cauza unui conflict avut atunci cu Ion Caramitru.

“Îl admiram foarte mult. El are un băiat, Bogdan, care mi-a fost student. Atunci ne-am cunoscut și mai bine. Asta după ce am jucat, împreună, în 1990 în filmul ‘De ce are vulpea coadă’. Acolo filmam pe lângă Buzău și am stat mult împreună, filmam, vorbeam și mâncam la cârciumă.

Atunci am cunoscut un om cu mari probleme. Despre talent nu mai vorbim, avea o dăruire și o credință extraordinare. Dar avea care l-a chinuit toată viața. Când stătea drept îi tremurau picioarele de nu-ți venea să crezi.

L-am întrebat ce are, că pe scenă nu se vedea, se mai ținea de colegi, de decor, mergea. Și eu am fost chinuit toată viața de o boală asemănătoare, îmi tremură mâinile. Eu știu ce înseamnă să încerci să maschezi acest lucru, mai ales pe scenă.

Valentin nu știa de unde i se trage, iar medicii nu știau ce să-i facă. Înainte de a murit abia se mai putea ține pe picioare, se chinuia foarte tare”, declară Florin Zamfirescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Eu și Vali am sărit, să nu-l omoare, este partenerul nostru”

Valentin Uritescu nu s-a considerat niciodată un actor mare, chiar dacă a jucat în 40 de filme și nenumărate piese de teatru. Nu a avut roluri principale dar este unul din actorii de neuitat ai României.

Fiul său, Bogdan Uritescu, actor și cascador, i-a ‘călcat’ pe urme celebrului său tată. Valentin Uritescu a scris două cărți și ar mai fi avut una de publicat, dacă nu ne-ar fi părăsit. Când era mic, Valentin Uritescu și-ar fi dorit să rămână la țară, alături de bunicul sau. După ce a devenit campion la schi a decis că vrea să fie profesor de schi, dar tatăl sau i-a spus că va fi actor.

“A venit odată la o filmare, într-un film cu nemți, și i-a plăcut foarte tare machiajul pe care i-l făcuseră. A decis să meargă acasă, seara, fără să se demachieze. Avea capul ‘crăpat’ de un topor, sânge, creierul ‘ieșit’, un machiaj demențial.

A sunat la ușă a întrebat ‘cine e, de ce nu-ți deschizi singur ușa?’. A deschis și, când l-a văzut, a leșinat. Când s-a trezit era la spital. Zicea Uritescu ‘Doamne, nu mi-am dat seama că putea să aibă un șoc, să facă stop cardiac’.

Altă dată ne aduseseră la filmări un curcan dresat. Avea 60 de kile și ochii albaștri. Stătea cu noi, ne jucam cu el, îl hrăneam. Dar, din cauza boabelor, ajunsese să aibă 20 de kile.

S-a pus problema că, dacă tot a slăbit, să-l tăiem și să-l mâncăm. Eu și Vali am sărit, să nu-l omoare, este partenerul nostru. Când l-au gătit noi ne-am oripilat. Eu și Vali semănam foarte mult” își amintește maestrul Florin Zamfirescu.

“Mi-a spus să mă duc să-mi iau niște cârnați de acolo”

Valentin Uritescu și-a dorit să se retragă la țară, să crească animale și să aibă grijă de grădină. Marele actor a murit pe data de 17 iunie 2022, la 81 de ani, după o lungă luptă cu o boală gravă. Soția lui, Valeria, i-a fost alături toată viață, aproape 50 de ani, dar și în ultimele clipe. Valentin Uritescu mărturisea că și-a adorat soția.

“Ultima dată când am vorbit cu Vali Uritescu eram în Cugir, i-am zis că am ajuns. Mi-a spus să mă duc să-mi iau niște cârnați de acolo, că sunt teribil de buni. Că nu se găsesc nicăieri în țară și să-mi iau două kilograme”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Florin Zamfirescu.