Valentina Pelinel a împlinit 42 de ani. Mesajul transmis de soția lui Cristi Borcea 

Modelul, care a locuit o perioadă foarte lungă în Statele Unite ale Americii, a împlinit 42 de ani. Mesajul transmis de soția omului de afaceri imediat după miezul nopții. Ce dezvăluiri a făcut frumoasa blondină pe Internet.

Valentina Pelinel a făcut 42 de ani. Ce a transmis partenera lui Cristi Borcea cu această ocazie specială

Valentina Pelinel a mai adunat o pagină în cartea vieții. este fericită și împlinită, mai ales de când a devenit mamă. Vedeta are un băiat pe nume Milan și două fete gemene: Indira și Rania.

Blondina este bucuroasă că a reușit să bifeze mai multe obiective importante până la vârsta de 42 de ani, unele dintre ele nefiind pe lista sa. Se simte binecuvântată și asta se vede cu ochiul liber.

„Azi am mai adăugat un an în fila vieții. Am primit de la viață mai multe decât am cerut și asta e ceea ce poate fi mai frumos și interesant… o viață plină”, a scris Valentina Pelinel pe .

Postarea a adunat foarte multe aprecieri și mesaje de felicitări de la persoane publice, prieteni și fani. Modelul este o persoană iubită, care știe să se facă plăcută.

Valentina Pelinel, fericită de când a devenit mamă

Valentina Pelinel este extrem de fericită de când a devenit mamă și se dedică în totalitate celor trei copii. A renunțat la cariera în modă și la defilări pentru a fi aproape de cei mici care o încarcă cu energie pozitivă.

Din fericire, are parte de ajutor din partea soțului său, Cristi Borcea, care este un tată implicat. Organizarea și regulile sunt foarte importante pentru frumoasa blondină în ceea ce privește educația copiilor.

„Viața cu trei copii este completă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei trei copii sănătoși, de care ne bucurăm din plin în fiecare zi.

Noi ne ocupăm de cei mici, dar fiind niște persoane active și cu program profesional încărcat, am apelat și la ajutor specializat”, a declarat Valentina Pelinel în urmă cu ceva vreme pentru FANATIK.