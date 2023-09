Valeria și Dima au fost spulberați de o mașină în ziua în care urmau să se logodească. Fata și-a pierdut memoria

Valeria se îndrăgostise de Dima cu toate că cei doi aveau o relație la distanță, în condițiile în care bărbatul era soldat detașat în Franța. Cu toate acestea iubirea lor era sinceră și bărbatul avea de gând să o ceară de soție pe Valeria, însă a simțit nevoia să facă acest lucru în fața mamei sale. Așadar, cei doi au decis să îi facă o vizită femeii, fără să știe ce va urma.

Valeria și Dima au fost spulberați de o mașină

Totul se întâmpla acum nouă luni, moment în care un autoturism condus cu mare viteză i-a spulberat pe cei doi. Martorii spun că tinerii nu se aflau pe trecerea de pietoni, alții povestesc că era ceață și șoferul nu avea cum să-i vadă, cert e că Dima a fost omorât pe loc, iar Valeria a ajuns în spital în localitatea Bălți.

Își pierduse memoria și mai multe luni de zile nu a putut să ofere niciun detaliu referitor la această tragedie, până acum. Potrivit , drama din Republica Moldova a fost cauzată chiar de soțul unei foste deputate din Parlament, astfel că nici până în ziua de azi autoritățile competente nu au luat nicio măsură concretă.

”Mă duceam în vizită la bunica mea, unde era și mama mea, împreună cu iubitul meu, unde a vrut să mă ceară în căsătorie. Am fost loviți de un automobil când traversam strada, la trecerea de pietoni. Iubitul meu a decedat pe loc, eu am fost transportată la spitalul din Bălți și am fost în comă timp de 9 zile.

este soțul unei foste deputate. Accidentul a fost în noiembrie iar până acum nu a fost judecată”, și-a adus aminte tânăra conform presei din Republica Moldova. Așadar, totul a fost spulberat într-o clipită de către șofer, însă presa a tratat pe larg acest subiect și ”vinovatului” i-au fost găsite mai multe circumstanțe atenuante.

”La un moment am simțit o lovitură, după care s-a schimbat viața complet. Am aflat că am fost loviți de un automobil când traversam strada pe trecerea de pietoni. De ce menționez că traversam strada anume la zebră? Pentru că au fost mai multe știri despre acel accident. Undeva se scria că de fapt noi nu traversam strada la zebră, în altă parte se scria că de fapt noi fugeam pe drum.

că în tine zboară un automobil să vrei cumva să scapi de lovitură și este normal chiar și dacă am fugit. Dar apare întrebarea, de unde s-au luat aceste știri dacă șoferul spune că a fost ceață și el pur și simplu nu ne-a observat”, își aduce aminte femeia, după mai multe luni de la accident.

În final, femeia cere dreptate și vrea ca cel care i-a ucis viitorul soț să plătească conform legii, dacă va fi găsit vinovat. ”Noi acum vrem dreptate, vrem ca să fie judecată, ca el să răspundă pentru tot după lege. Am venit aici ca să afle o țară întreagă tot ce s-a întâmplat și ca șoferul să fie pedepsit.

Din păcate, în Republica Moldova nu mereu sunt pedepsite persoanele care au legături. Sper că în cazul nostru șoferul, care este soțul unei foste deputate, va răspunde și va fi pedepsit conform legii. Mă adresez autorităților noastre, ca să urmărească acest caz, pentru ca el să nu fie mușamalizat. Noi am cerut prin judecată prejudiciu moral și material pentru ceea ce s-a întâmplat. Șoferul și soția lui spun că în viață nu au văzut așa bani și că noi cerem prea mult. Întoarceți-mi viața, visele, sănătatea și dragostea pe care ne-ați furat-o”, a transmis Valeria.