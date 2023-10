Valeriu Iftime, decizie radicală: “Nu vreau să renunț ușor! Dar mă uit la limitele mele”

Formația lui Dan Alexa se află pe ultimul loc în clasament fără nicio victorie și pe lângă asta a mai apărut și care sunt bănuiți că au pariat chiar pe meciul echipei lor.

Ce decizie a luat Valeriu Iftime după scandalul de la Botoșani

Intrat prin telefon la cea mai nou ediție a , patronul Valeriu Iftime s-a arătat extrem de sceptic în ceea ce privește un rezultat pozitiv în meciul cu Universitatea Cluj, din cauza stării de spirit de la club după ultimele probleme apărute.

ADVERTISEMENT

”Este un scandal în jurul clubului și al lor (n.r. – jucătorii Virgile Pinson și Jean Armel Drole). Asta are repercursiuni complicate și la mine la club ca imagine, și la ei ca și carieră fotbalistică. Nu vreau să fac nimic altceva decât ce spune regulamentul, păstrată integritatea, văzut ce se întâmplă mai departe, văzut dacă trebuie anunțată poliția.

Totul trebuie făcut după regulament. Dacă dă Dumnezeu ca ei să nu fie vinovați înseamnă că a fost o coincidență, dar pentru mine există o lipsă de încredere în copiii ăștia în momentul acesta.

ADVERTISEMENT

Nu știu dacă voi merge la Botoșani cu U Cluj, pe cuvântul meu de onoare dacă știu. Încerc să mă duc, vreau să susțin, dar e clar că sunt într-o poziție grea. Eu nu renunț așa ușor, dar pe de altă parte îmi văd dimensiunile și limitele mele. Rezistența e relativ mică acum”, a declarat Iftime.

Iftime crede că ar fi o surpriză ca FC Botoșani să învingă U Cluj

”Nu știu ce să zic de meciul cu U Cluj, numai mie mi se întâmplă, UTA ia punct la Farul… Toți pot face câte o surpriză, numai Botoșaniul parcă nu e abonată la niciun fel de surpriză. Nu știu dacă U Cluj e o echipă imbatabilă și eu ar trebui să mă duc cu capul plecat doar să număr golurile.

ADVERTISEMENT

Pentru mine ar fi o surpriză dacă batem U Cluj, având în vedere că nu am bătut pe nimeni și ăștia am văzut cum se trânteau cu Farul, cu Steaua (n.r. – FCSB). Ei sunt într-un moment bun, iar eu nu am nici pe departe momentul cel mai bun, eu am momentul cel mai prost acum.

Niciodată nu spuneam acum 2-3 ani că ar fi o surpriză să batem pe U Cluj acasă, ziceam că ne facem de râs dacă nu-i batem. Dar nu numai U Cluj, eu doar de FCSB mă temeam și credeam că azi a venit momentul zero, dar ăla nu a mai venit. Poate că echipa nu a fost tot timpul bună, dar starea și încrederea mea era totală că pot câștiga, că pot face lucruri extraordinare.

ADVERTISEMENT

Acum într-adevăr lucrurile sunt pe o altă față, dar am nevoie de o victorie și Doamne Ajută să fac o victorie și apoi o să vedeți… Sunt convins că nu am o echipă slabă, așa cred, am văzut fotbaliștii, numai că lipsa asta totală de rezultate cred că-i afectează”, a mai spus Valeriu Iftime, la FANATIK SUPERLIGA.

În fiecare luni, marți și vineri, FANATIK SUPERLIGA se vede în direct și în exclusiv pe FANATIK.RO. Emisiunea se poate vedea, în aceeași zi, în premieră, de la 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial. Duminică, 29 octombrie, vă așteptăm la o ediție specială după meciul Petrolul – FCSB.

Iftime, pesimist înaintea partidei cu U Cluj