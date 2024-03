Valeriu Iftime, disperat după U Cluj – Botoșani 1-0: “A venit noaptea, nu primăvara”. Anunțul despre Bogdan Andone

. Moldovenii sunt pe ultimul loc, cu 20 de puncte. Dinamo este echipa de pe locul 15, cu 6 puncte avans.

Valeriu Iftime a fost nemulțumit de arbitraj, dar și de gafele comise de jucătorii săi. Totuși, finanțatorul celor de la Botoșani nu înțelege de ce echipa sa a intrat într-o pasă atât de proastă, deși arătase bine imediat după venirea lui Bogdan Andone.

Valeriu Iftime, disperat după U Cluj – Botoșani 1-0

”Greu de spus cum ies, ușor de spus că arbitrii sunt foarte sensibili cu noi, dau fault la fiecare atingere. Te împing cumva de la spate. Nu suntem noi cei mai buni, dar pur și simplu a făcut câteva greșeli impardonabile în defavoarea noastră.

Asta te încurcă mult, ei simt asta. Dar nu arbitrul ne duce în liga a doua, noi ne ducem. Portarul meu a jucat ca mine. Parcă toți sunt împotriva ta, ceva parcă e împotriva noastră”, a declarat Valeriu Iftime pentru .

“Nu pot să îl schimb pe Bogdan Andone”

Bogdan Andone nu e în pericol să fie demis după un nou eșec pe banca moldovenilor. Valeriu Iftime are încredere că antrenorul de 49 de ani poate face echipa să progreseze și să acumuleze puncte pentru a evita retrogradarea.

”Bogdan trebuie să își întărească opiniile și hai la treabă. Nu pot să îl schimb, Bogdan înseamnă foarte mult pentru mine. Mă uit la clasament și mă apucă plânsul.

Nu am cum să îl schimb pe Bogdan, mi se pare foarte bun. Am și jucat cu toate disperatele astea, care au nevoie de playoff. Am speranțe cu Farul, nu cred că o să fie toate viață noastră un ghinion. Ar fi ultimul meu gând să dezarmăm”, a mai spus Iftime.

Botoșani a ajuns la 3 eșecuri consecutive: 2-3 cu FCSB, 1-2 cu Sepsi și 0-1 cu U Cluj. În ultima etapă din sezonul regulat, moldovenii o vor întâlni Farul pe teren propriu, echipă care își va juca ultimele șanse pentru play-off.

Portarul criticat de Valeriu Iftime este Luka Kukic, bosniacul adus în această iarnă de Botoșani, al cărui transfer . În vârstă de 27 de ani, Kukic a mai jucat la NK Imotski, RNK Split, NK Osijek II (toate din Croația), Korona Kielce (Polonia), Sloboda Tuzla, Zrinjski Mostar (ambele din Bosnia), Novi Pazar (Serbia) și HSK Posusje (Bosnia).