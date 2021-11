Valeriu Iftime îi ia apărarea lui Adrian Mititelu jr după ce a fost interzis pe stadioane. „Copilul ăsta nu e un pericol!”

În minutul 70 al meciului Rapid – FC U Craiova 1948, scor final 0-0, care a avut loc la Mioveni și a contat pentru etapa a 14-a, din zona în care erau oficialii clubului oltean , recipientul ajungând pe gazon, foarte aproape de rapidistul Cristi Săpunaru.

Valeriu Iftime consideră că este prea drastică o asemeanea suspendare

Temperamentalul căpitan al Rapidului a reacționat imediat și s-a îndreptat amenințător spre loja FCU. A vrut chiar să sară înspre tribune, dar a fost oprit de colegii săi. A fost agitație și printre bodiguarzii lui Mititelu jr., care l-au amenințat și ei pe Săpunaru.

Ulterior, Jandarmeria Craiova s-a sesizat și : acesta a fost amendat și, în plus, a primit interdicție pe stadioane timp de un an.

„Este prea drastică o asemeanea suspendare, nu știu ce a făcut omul ăla acolo, dar mi se pare foarte dură suspendarea lui, pentru că nu e un huligan. Ăsta intră pe stadion oricând, adică îi dai o amendă.

Pe de altă parte, un conducător de club, nu îl poți suspenda din fotbal, poate doar dacă strânge pe gât pe cineva, vreun arbitru, dacă este un pericol evident. Copilul ăsta de la Craiova nu este un pericol evident”, a declarat Iftimie la .

Și Cristian Săpunaru trebuia suspendat, crede Valeriu Iftime

„El este expresiv și un pic mai vulcanic, pentru că e tânăr și vrea să se întâmple ceva, toți avem apucături din acestea, dar să îl dai afără din stadion, mi se pare cea mai mare prostie. Sper că se va reveni asupra acestor decizii.

Dacă era de suspendare, trebuia să îi dea și lui Săpunaru vreo 6 etape. Dacă este vorba de fair-play. A suspenda un patron sau un șef de club este o mare greșeală, pentru că îi descurajezi să mai rămână în fotbal”, a continuat oficialul clubului moldav.

„Nu știu ce trebuia să facă federația, dar Liga trebuia să intervină imediat. Sau poate că va face o anchetă internă, va vedea ce s-a întâmplat și va veni după aceea cu o reacție. Pentru că trebuie să-l aperi pe om.

Indiferent despre cine este vorba, că este din Botoșani, Craiova, Timișoara sau Ilfov sau cine știe de unde, haideți să-i apărăm. Eu nu sutn deloc un fan al lui Mititelu jr, deloc. Dar nu înseamnă că un om care investește în fotbal să-l suspenzi un an, chiar dacă poate a aruncat cu o sticlă de apă”, a mai spus el.

Valeriu Iftime: “lui Adrian Mititelu jr ar trebui să-i fie ridicată statuie”

„Este mai mult decât jignitor și împotriva oricărei logici. Dai o amendă și rezolvi problema, pentru că nu este recidivist. Îi suspenzi pe ăștia care sunt cu analize proaste la sânge, care sunt nebuni, care au probleme, care vine să se bată, care vin cu grenade în gură.

Nu suspenzi un patron de club care bagă milioane de euro în fotbal. Craiova, la cum arată bugetul lor, dacă bagă 4 milioane de euro în fotbal, trebuie să îi faci statuie. Pe cuvântul meu. Statuie, nu să-l dai afară din fotbal. Păi, acum, cine mai e prost să vină să bage bani în fotbal”, consideră Iftime.

„Păi mie mi-a sărit inima din loc, dacă a fost acolo gol valabil, dacă dincolo a fost 11 metri. Credeți-mă! Noi trebuie să avem grijă de oamenii aceștia, nu să le dăm în cap și să-i dăm afară de pe stadioane. Greșim total. Și reiau: Liga trebuie să intervină.

Valeriu Iftime: „Ca patron de fotbal, ai voie să arunci o dată o sticlă cu apă”

Vrei, nu vrei, conducătorul este plătitorul. Oameni buni, spectacolele acestea există pentru că mai sunt niște oameni ca Mititelu. Altfel, vor ajunge toate echipele la primării și vom face fotbal doar de la liga a III-a în jos.

Este adevărat că trebuie să luăm măsuri, trebuie să fim civilizați, trebuie să îi pedepsim pe cei care nu respectă regulile, dar cum să suspenzi un an pe patron? Suspendă-l pe președinte, suspendă-i 10 jucători și este mai constructiv, pentru că pe patron îl doare mai mult”, apreciază patronul FC Botoșani.

„Ca patron de fotbal, are voie să arunce o dată o sticlă cu apă. La Mititelu mă refer, nu la mine. Repet, mi se pare exagerat să-l dai afară din fotbal un an pentru o sticlă cu apă.

Atunci, când s-au băgat bâtele, a fost vina Jandarmeriei, pentru că trebuie să-i controleze. Nu este treaba lui Mititelu cine a adus bâte. Bineînțeles că s-ar putea să știe, dar la fel s-ar putea să nu știe. Habar nu am. Dar nu e treaba dânsului.

Așa, când le adunăm, s-ar putea să mă convingeți și pe mine. Dar eu rămân la ideea că este o sancțiune foarte dură doar din ceea ce am văzut la meciul acesta. Eu ce am văzut, a fost din reluări, pentru că nu am văzut meciul în direct”, a încheiat el.