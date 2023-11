„VAR-ul a tras liniile ca să protejeze decizia eronată a asistentului”. Acuze dure dinspre CFR Cluj

Formația lui Mandorlini nu a reușit să treacă de Politehnica Iași și s-a distanțat la 3 puncte de liderul FCSB. Clujenii au avut un gol anulat la scorul de 3-3 pentru offisde, însă Balaj este convins de faptul că decizia VAR a fost una eronată.

Cristi Balaj acuză decizia VAR în meciul Poli Iași – CFR Cluj 3-3

“S-a tras greșit linia. Nu am niciun dubiu. Am încredere totală în sistemul VAR. Doar că sunt convins, chiar sunt convins, am luat și informații. Știu că la Comisia de Arbitri, președintele și cei care se ocupă solicită și se întâmplă și pe plan internațional.

Ca atunci când există faze la limită. Și arbitrul asistent nu este convins că este offside, ori convingere ai doar la fazele clare, se dă credit atacului și nu ridici fanionul chiar și după ce s-a înscris, decât dacă ești convins că a fost offside. Ori la acea fază era imposibil ca arbitrul asistent să fie convins conform imaginilor.

Din punctul meu de vedere, arbitrul VAR a trasat linia așa cum a vrut, în mintea lui, probabil, să protejeze decizia arbitrului care a fost eronată. Un lucru este cert. Linia albastră care aparține apărătorului s-a tras mai în dreapta”, a declarat Cristian Balaj.

CFR Cluj are o singură victorie în ultimele 5 etape

Ultimul succes al formației lui Mandorlini a fost cu Farul, scor 3-1. Per total, clujenii sunt într-o scădere de formă. Au un singur rezultat pozitiv înregistrat în ultimele 5 partide de Superliga.

“Dacă facem zoom pe imagine, putem observa o altă parte a liniei, partea stângă a acesteia. Și linia roșie, care aparține atacantului, s-a tras sub forma unei proiecții care atinge umărul. Acestea sunt imaginile pe care le-am preluat de la cabina VAR. Bazându-ne pe aceste imagini, s-a concluzionat că există un offside milimetric.

Am înțeles că diferența era de 3 milimetri. Nu s-a schimbat regulamentul. FIFA, UEFA și comisia centrală a arbitrajului au în continuare cerința ca în situațiile în care nu se poate demonstra, să se acorde credit atacului.

Să se continue jocul pentru a înscrie goluri. Am avut această situație, discutând despre dacă este sau nu penalty. Atunci când o echipă înscrie un gol valabil, care este apoi anulat, aceasta este o problemă de fapt. Aici nu poți spune că probabil, dacă era penalty, era gol, sau că dacă era cu un om mai mult în teren, am câștiga.

În această situație, mingea a fost scoasă din poartă în finalul jocului. Nu vreau să umbresc meritele echipei de la Iași. În fotbal, se pot întâmpla multe. Nu vreau să mă lansez în dezvoltarea întrebării tale, pentru că aș putea atrage anumite titluri în presă”, a completat Cristian Balaj.

