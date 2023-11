Mandorlini, dezamăgit după Poli Iași – CFR Cluj 3-3: ”Am suferit, nu ne puteam imagina asta”

Asta, pentru că gazdele conduceau deja cu 2-0 în minutul 25. Mai mult, cu toate că ”feroviarii” clujeni au reușit să întoarcă până la pauză, scor 2-3, meciul s-a terminat la egalitate după o nouă eroare în defensiva oaspeților.

Andrea Mandorlini, dezamăgit după egalul Poli Iași – CFR

Andrea Mandorlini le cere jucătorilor săi mai multă atenție dacă vor să rămână în cursa pentru titlu. ”Am început foarte rău această partidă. Nu ne puteam imagina că o să începem așa prost. Am început partida de la 0-2, după două centrări care s-au transformat în gol.

După care, am reușit să controlăm partida, am marcat, am și condus. Repriza a doua puteam să închidem meciul să facem 4-2. Până la urmă, s-a terminat 3-3. Ca să câștigi campionatul trebuie să primești mai puține goluri”, s-a plâns Mandorlini.

Așadar, de lipsa de concentrare a elevilor săi din partida de la Iași, care ar fi putut să facă scorul 4-2 în anumite momente cheie. Totodată, Mandorlini nu s-a ferit să-i critice pe Vasile Mogoș și Karlo Muhar, jucătorii responsabili să acopere flancul drept al echipei din Gruia.

”Au fost foarte multe situații acolo în partea dreaptă, poziții greșite pe care le-am avut în apărare. Am suferit foarte mult în partea dreaptă”, a completat italianul. CFR Cluj a reușit, chiar și așa, să urce pe primul loc în SuperLigă, însă cu 31 de puncte în 16 etape, la egalitate cu FCSB, clujenii au un meci în plus față de echipa lui Gigi Becali.

au fost foarte nemulțumiți la finalul partidei pentru că în minutul 69 Daniel Bîrligea a avut un gol anulat pe motiv de ofsaid. Cu toate acestea, reluările nu au demonstrat prea clar că decizia VAR a fost corectă, motiv de îngrijorare pentru președintele celor de la CFR Cluj, Cristian Balaj.

De altfel, oficialul ”feroviarilor” a fost surprins de camerele TV indicând că nu a fost ofsaid, înainte ca cei din camera VAR să anuleze reușita celor de la CFR Cluj.”Am văzut călcâiul clar mai în spate. Nu a fost ofsaid! Călcâiul apărătorului a fost mai în spate. Sunt convins că nu a fost ofsaid. Linia nu a fost trasă cum trebuie.

A fost trasă prin călcâi, nu în spatele călcâiului, cum ar fi trebuit. Au luat în considerare și mâna atacantului, iar mâna nu se ia în considerare”, s-a plâns Cristi Balaj în . În urmă cu o lună, Cristian Balaj se plângea că rivala FCSB e avantajată mereu de arbitraje, spre deosebire de CFR Cluj, care este o victimă.

”Mi se pare că și FCSB-ul e avantajată. Au câștigat două jocuri cu 1-0 din lovituri de pedeapsă, din punctul meu de vedere, acordate eronat. Și nu e numai opinia mea… A fost chiar și a lui Kyros Vassaras. Și Rapidul e avantajată de arbitri, după părerea ta? Apropos de partida de la Sibiu”, a declarat Cristi Balaj în direct la FANATIK SUPERLIGA.