Vârstă de pensionare redusă pentru o categorie de militari și polițiști. Criterii noi pentru trecerea în rezervă – proiect

La Senat a fost depusă o inițiativă legislativă care va permite unor categorii de angajați din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională să se pensioneze mai devreme decât vârsta standard de pensionare, dacă au lucrat în condiții deosebite de muncă, cum este numită acum grupa a II-a de muncă.

Pensionarea anticipată pentru militari și polițiști

Proiectul constă într-o modificare a Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat, mai exact prevederile acesteia privind . În momentul de față, legea conține o grilă cu reducerea vârstei standard de pensionare în cazul cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor cu statul special (angajații serviciilor secrete, ai penitenciarelor) pentru perioadele lucrate în condiții speciale.

Astfel, pentru 6 ani lucrați în asemenea condiții, reducerea de la vârsta standard de pensionare, de 60 de ani, este de un an. La fiecare doi ani peste pragul de 6 ani, se mai scad câte șase luni. De aici rezultă că reducerea este de două luni pentru fiecare an din primii 6 lucrați în condiții deosebite, iar pentru anii care depășesc acet prag reducerea este de trei luni pentru fiecare an. În consecință, în cazul în care o persoană are o activitate profesională de 35 de ani derulată în condiții deosebite de muncă, reducerea la vârsta de pensioare poate ajunge la 8 ani.

PSD propune ca modul de calcul al acestei derogări de la vârsta de pensionare să se facă după aceeași grilă care se aplică persoanelor din sistemul public de pensii. În aceste cazuri, nu este nevoie de o perioadă de minim 6 ani, fiind luat în calcul fiecare an complet lucrat în condiții deosebite de muncă. În plus, reducerea pentru fiecare an este de 4 luni, nu de două sau trei, cum este în cazul militarilor sau polițiștilor. După grila pentru sistemul public de pensii, se poate ajunge la o reducerea a vârstei de pensionare cu 10 ani pentru 30 de ani lucrați în condiții deosebite de muncă.

Inițiatorii cred că se impune aplicarea acestei modalități de calcul și în cazul cadrelor militare „pentru a elimina orice tratament preferențial în favoarea unor persoane sau chiar de discriminare”. În expunerea de motive a proiectului de lege, nu este precizat numărul angajaților din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională care ar putea beneficia de o derogare mai mare de la vârsta standard de pensionare.

Cum sunt definite locurile de muncă în condiții deosebite

Potrivit legislației în vigoare, criteriile pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite sunt:

„a) prezenta în mediul de muncă a noxelor profesionale fizice constând în zgomot, vibrații, unde electromagnetice, presiune, radiații ionizante, radiații calorice, radiații laser de putere neprotejate, precum şi a noxelor profesionale chimice sau biologice, prevăzute în Normele generale de protecţie a muncii, care nu respectă limitele admise prevăzute în aceste norme;

b) răspunsul specific al organismului la agresiunea noxei profesionale, evidențiat prin indicatori de expunere şi/sau de efect biologic, stabiliți prin ordin al ministrului Sănătăţii;

c) morbiditatea, exprimată prin boli profesionale înregistrate la locul de muncă în ultimii 15 ani.”

Legea 263/2010 privind sistemul public de pensii prevede reduceri la vârsta de pensionare și pentru „ ”, derogarea putând ajunge chiar și la 12 ani. Însă aceasta se acordă doar anumitor categorii de angajați care-și desfășoară activitatea în medii care le pot afecta serios sănătatea, precum personalul minier care își desfășoară activitatea în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă; activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiații, personalul navigant din aviația civilă, unele profesii din domeniul artistic ș.a.