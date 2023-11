Vasile Ceterașu, acuzat că a hărțuit o femeie! Soția artistului a explodat

Vasile Ceterașu, unul dintre cei mai iubiți artiști de la noi din țară, este implicat într-un scandal uriaș. Acuzat de hărțuire sexuală și agresiune, artistul, în exclusivitate pentru FANATIK, susține că totul este un complot împotriva lui. Mai mult, soția lui, Amalia, intervine și ea în scandal.

Vasile Ceterașu, acuzat de hărțuire sexuală și agresiune. Ce spune soția artistului

Vasile Ceterașu a fost reclamat la Poliție de o femeie. Conform acuzațiilor care i-au fost aduse, artistul ar fi hărțuit-o sexual și ar fi agresat-o. Plângerea, care ar fi fost înregistrată la Poliția Baia Mare, ar preciza că artistul ar fi vrut să o abuzeze, după o petrecere, într-o mașină, dar femeia nu i-a cedat avansurilor, iar Vasile Ceterașu ar fi agresat-o.

În exclusivitate pentru FANATIK, Vasile Ceterașu neagă toate acuzațiile. ”Am văzut declarația doamnei care a apărut la tv. Nu este nimic adevărat din ceea ce declară dânsa.

Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am acasă o soție frumoasă și trei copii pe care îi iubesc enorm. Nu am cum să mă încurc cu persoană cum este doamna care reclamă că aș fi avut ceva cu ea. Încă nu mi s-a adus la cunoștință existența unei plângeri penale formulate împotriva mea, nu am fost solicitat de organele de poliție, așa că nu am mai multe detalii deocamdată pe care să vi le ofer. Vreau liniște, și, am încredere că justiție își va face treaba și adevărul va ieși la iveală. Nu sunt un agresor cum încearcă doamna să mă caracterizeze”, ne-a spus Vasile Ceterașu.

Ce spune soția lui Vasile Ceterașu

Amalia, , este și ea convinsă că artistul este victima unui complot bine pus la punct. Mai mult, ne-a dezvăluit în exclusivitate, știa că va urma un scandal după ce soțul i-ar fi fost șantajat. Iar suma care i-ar fi fost cerută, prin intermediari, este una cât se poate de serioasă.

”Totul este o făcătură! Cineva încearcă să îi strice imaginea și să ne distrugă familia. Eu îl cunosc cel mai bine și știu ca nu ar fi în stare de așa ceva. Am jurat în biserică, în fața lui Dumnezeu că voi fi alături de el la bine și la greu și așa va fi. Femeia aceasta este pusă intenționat să ne facă rău. El nu o cunoaște și a aflat despre incident de la știri.

Eu aflasem de la un prieten, reporter în dimineața zilei de duminică, dar am așteptat să-mi spună părerea lui și să așezăm totul cap la cap. Ne-am dat seama de șantaj în momentul în care a fost sunat de un prieten, căruia i-am cântat la nuntă, și prieten cu distinsa doamnă, pentru a-i cere lui Vasilică suna de 10 mii de euro, pe motiv că își retrage plângerea, pe care a zis că a făcut-o. Vasilică neprimind nici o sesizare din partea poliției”, ne-a spus, în exclusivitate, Amalia, soția lui Vasile Ceterașu.

Artistul, pus de soție să depună și el plângere

Mai mult decât atât, să depună plângere. În exclusivitate pentru FANATIK, ea susține că, indiferent de ce ar spune femeia, Vasile Ceterașu nu ar fi violent niciodată. Și, în plus, soțul ei nu ar fi hărțuit sexual o femeie de vârsta presupusei victime.

”Aseară l-am trimis eu să depună plângere împotriva doamnei și prietenului doamnei, care a solicitat suma de 10 mii de euro. Am considerat ca îl șantajează, aceștia încercând chiar să negocieze suma cerută, în cazul în care Vasilică nu ar avea banii necesari.

Eu nu zic că lui nu îi plac femeile, pentru că oricărui bărbat îi plac, și ce îi frumos și lui Dumnezeu îi place. Însă, în nici într-un caz nu s-ar fi uitat la o femeie de 42 de ani, care este mai tânăra cu câțiva ani decât maică-mea (soacra lui Vasile Ceterașu, n. red.).

Pe lângă asta, el nu este violent. Este mereu pus pe șotii și distractiv. Nu este în stare să facă astfel de lucruri. Suntem căsătoriți de 8 ani de zile. Îl cunosc foarte bine. Totul este o mascaradă și poliția își va face datoria și adevărul va ieși la iveală”, ne-a mai spus Amalia, soția lui Vasile Ceterașu.