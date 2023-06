Vasilică Ceterașu, probleme cu gemenii, înainte de botezul de 100.000 de euro: “Am fost cu el la urgențe”

Vasilică Ceterașu s-a confruntat cu probleme chiar înainte de botezul gemenilor. Unul dintre micuți a avut probleme de sănătate iar artistul și soția sa au fost nevoiți să îl ducă de urgență la spital. În exclusivitate pentru FANATIK, Vasilică Ceterașu povestește ce s-a întâmplat de fapt cu fiul său.

Vasilică Ceterașu, necaz cu micuțul înainte de botez: “A făcut o infecție”

Vasilică Ceterașu și soția lui, Amalia au trecut prin momente delicate. Unul dintre gemenii celor doi s-a confruntat cu probleme de sănătate. Artistul a povestit că a fost nevoit să îl ducă pe micuț de urgență la Cluj, pentru mai multe investigații.

“Unul dintre copii a avut ceva probleme, a avut o infecție urinară. A fost în spital, apoi a ieșit, a stat o săptămână acasă, apoi iar s-a îmbolnăvit. A făcut a doua infecție urinară în decurs de o lună. Și nu e ok deloc. Am fost și cu el la Cluj de urgență, trebuia intervenit imediat, dar ne-a programat pe 27 iulie.

Atunci ne-a programat la un nefrolog, care se ocupă cu rinichii. Unul dintre gemeni e puțin mai slăbuț, seamănă mai mult cu maică-sa, e mai mic. Celălalt e mai grăsuț, așa ca mine și nu are nicio treabă.

Medicii ne-au spus că așa sunt copiii până la 6 luni, să nu ne facem griji, sunt mai predispuși spre unele probleme. Când sunt născuți și prematur și puțin anemici, asta este. Iar el seamănă cu mama lui. Ne-am mai liniștit, e mai bine”, a declarat Vasilică Ceterașu pentru FANATIK.

Vasilică Ceterașu, botez pe lux și opulență: “Costurile se apropie de 100.000 de euro”

Îndrăgitul artist de muzică populară are o săptămână de foc. Botezul gemenilor va avea loc joi, iar pregătirile sunt în toi. Violonistul recunoaște că a investit mulți bani în acest eveniment special. Nu de alta, dar va fi o petrecere ca în povești, cu bucate alese și multe surprize. Invitații vor fi mulți la număr, mai ceva ca la o nuntă și se vor delecta cu preparate alese cu grijă. Vasilică Ceterașu spune că și își va răsfăța invitații și cu show-uri inedite. Unde mai pui că vor fi invitați artiști de renume, care vor întreține atmosfera până în zori.

“La botez vor fi cam 300-400 de oameni. Vor cânta și mulți artiști. Alin Oprea, Minodora, vor cânta pentru noi și vor face atmosferă. Am adus și un balet de la București, care va face show. Am investit mult, încă nu am tras linie. Încă suntem în tratative. Vrem să facem topul de pe lume.

Vrem să facem să fie treaba bună. La câte pregătiri am făcut, am scos mulți bani din buzunar. Numai sala să o decorăm ne-a costat 12.000 de euro. Plus lumini și ecrane și atâtea feluri de mâncare. Sunt multe stand-uri cu de toate. Mă gândesc că se apropie de 100.000 de euro toate costurile.

Botezul va fi la Maramureșul istoric. Aici e și biserica și sala tot aici, în localitate. Unde m-am născut eu, aici am vrut să organizăm botezul. Am venit aici cu tot, cu copiii, cu bagaje, cu cărucioare. Am mai pregătit una-alta și așteptăm să ne petrecem. De mâine vin invitații. Va fi botez de 3 zile”, a mai declarat Vasilică Ceterașu.

Ce pune pe masă, la botez! De la slănină și cântați, la stand cu brânzeturi și jamon

Vasilică Ceterașu pentru a organiza botezul gemenilor. Vrea ca invitații să fie mulțumiți și să se bucure de toate preparatele pe care le pune la dispoziție. Așa cum era de așteptat, artistul va pune pe masa preparate tradiționale, dar își va surprinde invitații și cu alte specialități. Violonistul spune că va avea candy-bar, cocktail-bar, dar și stand cu preparate internaționale.

“Vor fi multe feluri de mâncare. Aperitive reci și calde. Vor fi ciorbe, supe, fripturi, sarmale. Cum e la noi, în Maramureș. Am adus și stand cu brânzeturi și jamon. Avem și stand tradițional românesc.

Cu cârnați, slănină, jumări, pastramă, feluri tradiționale. Am vrut să fie așa, cu de toate. Dacă nu-i place cuiva aperitivul, merge la stand și își ia ce vrea. Va fi și candy-bar, cocktail-bar. Horinca nu lipsește niciodată de pe masa noastră. La fel și cu afinata.

Vara asta e zăpăceală, sunt multe evenimente. Vin oameni mulți din străinătate și ne cheamă la nunți. Ne sună și trebuie să mergem. De când a născut Amalia, am stat mai mult pe acasă, că nu am avut încotro.

Dar de acum, sunt multe evenimente, programe, n-am ce face. După ce terminăm cu botezul și ne liniștim, trecem la treabă”, a mai adăugat Vasilică Ceterașu pentru FANATIK.