Vedetă de la America Express, la un pas de moarte. Dezvăluiri tulburătoare: ”Am luat o bacterie”

O vedetă de la America Express a fost la un pas de moarte. Nu a vorbit până acum despre acest episod din viața sa, cert este că lucrurile aveau să se schimbe radical. Artista și-a făcut însă o promisiune pe când se afla pe patul de spital.

Vedetă de la America Express, la un pas de moarte

Eliza Natanticu a participat alături de soțul ei, Cosmin Natanticu, la America Express. Acum însă, vedeta vine la înaintare cu niște dezvăluiri emoționante.

Într-un interviu acordat recent, ea a vorbit despre momentul în care a fost la un pas de moarte. Se pare că muzica a reușit să o salveze din situații dificile. A contactat o bacterie la un moment dat, se afla în spital și era la un pas de moarte.

Atunci și-a promis singură că dacă scapă cu viață, va face muzică. Deși are studii în domeniul actoriei, Eliza Natanticu de la America Express nu crede că e niciodată prea târziu să aleagă un cu totul alt drum.

”Muzica m-a salvat din cele mai grele situații. La un moment dat am fost internată în spital, eram la un pas de moarte, contactasem o bacterie. Atunci am spus: Doamne dacă ies de aici și reușesc să merg mai departe, vreau să fac muzică. Eu am terminat actoria. Niciodată nu este prea târziu, am 34 de ani. Dacă acesta este drumul meu, așa va fi.”, a declarat Eliza Natanticu pentru .

Cum s-a vindecat Eliza Natanticu

Și totuși cum de a scăpat cu viață concurenta de la America Express? Totul a pornit de la o intervenție minoră. Ulterior, aceasta a aflat că a luat o bacterie și a fost nevoită să se mai opereze de alte două ori.

Cei apropiați aveau însă să îi dea sfaturi esențiale. Dincolo de operații, cumnatul a spus că și ea poate să facă ceva. Mai exact, dacă vrea vindecare, atunci mintea ei trebuie să transmită corpului acest lucru.

Acum este sănătoasă, corpul ei și-a revenit, însă nu va uita niciodată momentele prin care a trecut. Meditația a ajutat-o enorm, dar la fel și tratamentul. Iar această lecție a învățat-o cât de importantă este puterea minții cu adevărat.

“Am suferit o intervenție minoră in zona ovarelor, nimic ieșit din comun. Am luat o bacterie. (…) Cumnatul meu a vorbit cu un medic la acel moment. Acela i-a spus că vindecarea pleacă și de la minte, de la cap și i-a spus: spune-i să își spună așa, îmi impun ca fiecare celulă din corpul meu să se vindece, să se regenereze și îmi impun autovindecare, sunt bine, sunt perfect sănătoasă.

(…). După trei zile am ieșit din spital, de când am început meditația și după 3 săptămâni în care mi-au băgat cele mai bune antibiotice, m-am vindecat. Atunci mi-am dat seama cât de importantă este puterea minții.”, a mai declarat concurenta de la America Express.