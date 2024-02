Vedeta de la Rapid, refuzată de FC Botoşani: “Nu aveam fizic, dar am ajuns la mai bine!”

Claudiu Petrila a fost transferat de . Giuleştenii vor plăti un total de 750.000 de euro pentru jucătorul în vârstă de 23 de ani, care a avut evoluţii apreciabile la giuleşteni.

Vedeta de la Rapid, refuzată de FC Botoşani: “Nu aveam fizic, nu aveam putere, nu aveam nimic”

Într-un interviu pentru FANATIK, Claudiu Petrila a declarat că începuturile carierei au fost dificile, în 2016 fiind refuzat în probe de FC Botoşani şi abia acceptat la echipa a doua de la CFR Cluj:

“Am fost în probe la Sampdoria, am fost în probe la Botoşani. Apoi am fost la CFR Cluj, la echipa a doua. Au venit foarte mulţi jucători. Iniţial nu au vrut să mă ţină, apoi s-au răzgândit.

În 2016 era (n.r. când a fost refuzat de Botoşani). Nu aveam fizic, nu aveam putere, nu aveam nimic. Aşa au decis domnii. Ulterior am ajuns la mai bine. Eram doar cu mingea în faţa casei”, a spus Claudiu Petrila pentru FANATIK.

S-a mutat singur la 17 ani: “Am luat viaţa în piept”

Atacantul a declarat că la vârsta de 17 ani s-a mutat singur la Cluj-Napoca, departe de familie. A fost debutat în prima echipă de la CFR Cluj de Toni Conceicao:

Doar cu un perete. Din Oradea am plecat la 16 ani să dau probe şi la 17 ani am reuşit să mă mut la Cluj. Singur. Mai stăteam cu colegi în acelaşi bloc. Am luat viaţa în piept.

Toni Conceicao m-a debutat la CFR Cluj. Prima dată în Cupa României, apoi în campionat cu Gaz Metan Mediaş”, a spus Claudiu Petrila pentru FANATIK.

Petrila, unul dintre cei mai titraţi jucători ai Rapidului, la doar 23 de ani!

Claudiu Petrila este de patru ori campion al României cu CFR Cluj, fiind la doar 23 de ani unul dintre cei mai titraţi jucători din istoria Rapidului, având acelaşi număr de titluri cu Damjan Djokovic.

Atacantul cotat la 1,8 milioane de euro revine după o accidentare care l-a ţinut departe de gazon ultimele trei luni. , dar nu este la 100% din capacitate.

