Vedeta din România care a pierdut sume colosale la jocurile de noroc. “Casinoul m-a lăsat în stradă”

Dani Prințul Banatului, unul dintre maneliștii care, acum câțiva ani, făcea furori pe unde mergea, și-a deschis sufletul și a vorbit despre problemele sale. Iar una dintre acestea, dependența de jocuri de noroc, aproape că i-a distrus viața.

Dani Prințul Banatului a pierdut tot din cauza jocurilor de noroc

Dani Prințul Banatului a vorbit, pentru show-ul , despre problemele pe care le-a avut. Și a dezvăluit cum dependența de jocurile de noroc l-a făcut să piardă sume colosale la casino. Și, , nu a pierdut doar bani, ci și respectul de sine, ba chiar și familia.

”Nu vreau să dau o sumă. Îți spun că, spre exemplu, o mașină de 180.000 am vândut-o în 3 ore ca să joc. Dacă împarți la 3, cam 60.000 am luat pe ea după. Astea sunt sume mari. Imaginează-ți că eu am 38 de ani și eu joc de la 12 ani. Am 26 de ani de jucător.

Am câștigat, dar nu câștigul te făcea, ci e adrenalina aia. Nu am vrut să mă sinucid niciodată din cauza asta. Când îmi părea rău, mă pedepseam. Mă urcam în tramvai, îmi mai rămâneau 10-20 de milioane prin buzunar, mărunțiș pentru banii pe care eu îi pierdeam și este o rușine. Nu încurajez pe nimeni să facă aceste lucruri care îți distrug cu adevărat viața.

Îmi aruncam țigările, dădeam o haină bună de-a mea unui om de pe stradă sau mergeam pe jos kilometri, îmi făceam ordine în gânduri și juram că nu mai joc niciodată. Casinoul m-a lăsat în stradă”, povestește Dani Prințul Banatului.

Manelistul a divorțat de nevastă din cauza jocurilor de noroc

Dani Prințul Banatului a trecut prin momente grele. Nu doar că a pierdut sume colosale, dar a fost pus și în fața unui . În plus, lucrurile au început să meargă prost și în plan muzical. Iar peste toate acestea, povestește el pentru sursa citată, a intervenit și decesul părinților lui.

„În ultimii ani am trecut prin foarte multe încercări ale vieții. Una, care a fost printre cele mai importante a fost divorțul de soția mea. Eu atunci când am ajuns legendă, am crezut că tai, că spânzur, uitasem de Dumnezeu la care mă rugam. Din cauza anturajului, banilor aruncați, mi-am pierdut familia.

Ulterior, m-am împăcat cu soția mea, ne-a crescut copilul, m-am schimbat ca om. A doua problemă prin care am trecut, mi-au murit părinții. A treia chestie, nu mi-am mai dorit să fac muzică o perioadă. Românii nu apreciază un solist bun. Am zis să mă retrag un pic, să își facă lumea treaba pe lângă mine”, a mai spus Dani Prințul Banatului.

Cu toate acestea, mai spune manelistul, lucrurile par să se fi îndreptat în viața lui, după ce a renunțat la jocurile de noroc. Iar acum, din fericire pentru el, chiar dacă nu mai are succesul pe care l-a avut odinioară, se bucură de liniște în familie.

Dani Prințul Banatului, pe numele lui real Florinel Daniel Ivan, este căsătorit cu Adelina. Cei doi, după divorțul care a avut loc acum aproape cinci ani, s-au recăsătorit în 2022, atunci când manelistul a reușit să treacă peste dependențele sale.