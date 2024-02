Vedeta din România chemată să cânte la premiile Grammy! Dezvăluiri exclusive

Una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România, Holy Molly, a avut o șansă pe care mulți dintre artiști și-ar dori-o. Aceea a urca pe scena de la Premiile Grammy și a de a cânta în fața idolilor săi, precum: Beyonce, Taylor Swift, Celine Dion, Bruno Mars sau Adele. Nu a mai reușit, însă. Care a fost motivul?

Holy Molly, la un pas de a cânta la Premiile Grammy. Cum a ratat momentul

Într-un filmuleț postat pe Holy Molly a povestit oportunitatea pe care a avut-o și a ratat-o. Se întâmpla pe când avea doar 17 ani și o mulțime de visuri pentru cariera pe care o îmbrățișează și astăzi, la cei 28 de ani.

Pe atunci, era cunoscută în industria muzicală ca Miss Mary, iar casa de discuri cu care colabora a decis să o înscrie, fără știrea sa, la un concurs de tinere talente, pe care îl organiza faimosul artist american, Akon. Colegii au anunțat-o pe fosta Miss Marry, în cele din urmă, despre gestul lor, iar într-o lună, interpreta avea să afle dacă va merge mai departe. Ceea s-a și întâmplat.

Mare i-a fost mirarea lui Holy Molly când a văzut că se număra printre primii trei cântăreți de pe site cei mai votați, iar ea ocupa locul al doilea. Nu a durat mult și a primit un apel chiar din partea managerului lui Akon, în care i se detaliau toate cele necesare participării la evenimentul grandios.

Holy Molly a ratat momentul din cauza procedurilor birocratice

Holy Molly a fost profund entuziasmată și nu se gândea o clipă la obstacolul de care avea să se lovească. După ce a respectat toți pașii necesari, viza pentru accesul în SUA nu i-a fost eliberată la timp. Astfel, a pierdut Deși a fost profund dezamăgită, și-a dat seama că talentul său muzical este deosebit și că trebuie să continue mai departe pe acest drum.

”Cum era să ajung la Premiile Grammy, story time. Aveam 17 ani și am fost înscrisă pe un site, fără știrea mea, de către casa de discuri, cu un videoclip. Akon avea un site unde făcea concursuri pentru tinerele talente. Puteai să-ți înscrii piesa și videoclipul și erau diferite premii. M-au anunțat cei de la casa de discuri că, vezi că te-am înscris în concursul ăsta, uită-te și tu într-o lună, că or să se anunțe câștigătorii.

Am uitat, eu n-am avut nicio treabă, nici măcar nu m-am mai gândit la chestia asta. După o lună, mă anunță oamenii din echipa mea de atunci eram pe locul doi la voturi. Adică puteai să intri pe site și să votezi.

”Aveam 17 ani, trebuia să merg cu un tutore”

Premiul pentru primii trei câștigători era o invitație la Premiile Grammy și posibilitatea de a cânta în cadrul Premiilor Grammy, pe o scenă mai mică. And that was huge. M-am speriat în ultimul hal, pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă și dacă e real, dacă e pe bune. La câteva zile m-a sunat managerul lui Akon.

Am discutat la telefon, mi-a zis că-mi trimite documentația necesară, să pot să merg acolo, că trebuie să-mi iau viza în nu știu câte zile. Aveam 17 ani, deci trebuia să merg cu un tutore. Ideea este că m-am dus la interviul pentru viză. Am dat interviul, am primit viza… cu o zi mai târziu. Drept pentru care… N-am mai putut să zbor la Premiile Grammy. Nu e un final super fericit, dar asta mi-a dat mie un impuls foarte mare să continui să fac treabă”, a detaliat Holy Molly pe Tik-Tok.

Mai exact, piesa prin care Holy Molly l-a impresionat pe Akon se numește ”Open”. Ea a fost lansată acum 12 ani. Are peste 8 mii de aprecieri.

Duminică a avut loc cea de-a 66-a ediție a galei Grammy Awards, în Los Angeles. S-au decernat 94 de premii, iar . A câștigat pentru a patra oară premiul pentru ”Albumul anului”. În total, ea deține 13 premii Grammy.