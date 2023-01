Vedetele care au fost la un pas de a ajunge la închisoare! Anul 2023 trebuie să fie unul exemplar pentru Clejani, Lidia Buble sau George Burcea

Anul 2022 a fost, probabil, unul dintre cele mai zbuciumați ani pentru personalități din showbiz-ul românesc. Fie că vorbim de procese penale care au fost la un pas să se soluționeze cu încarcerări grele pentru unii artiști, fie că este vorba de procese civile în care au pierdut sute de mii de euro, vedetele de la noi au avut de suferit.

Ce vedete au fost condamnate penal în 2022? Clejanii, Lidia Buble și George Burcea au scăpat cu ”suspendare”

În 2022, procesele în care au fost implicate vedete s-au ținut lanț. Iar unele dintre acestea nu s-au sfârșit deloc favorabil starurilor din showbiz-ul românesc, fie că vorbim de actori celebri, precum George Burcea sau Toma Cuzin, fie că vorbim de cântăreți de talia Lidiei Buble.

Familia Clejanilor a fost, probabil, cea mai afectată, , cei doi copii ai celebrilor Ioniță și Viorica, fiind condamnați penal pentru diverse fapte.

George Burcea, condamnat că a condus sub influența drogurilor

Dacă în prima instanță, lucrurile au fost foarte dificile pentru actorul care îl joacă pe Lurch în serialul fenomen Wednesday de pe Netflix, . Mai exact, judecătorii au fost miloși cu el și au decis să îl supravegheze timp de doi ani, dar să îi înapoieze permisului auto și dreptul de deplasare cu mașina pe drumurile publice.

”Stabileşte pentru inculpatul Burcea George Valentin pedeapsa amenzii penale în cuantum de 16 000 lei (200 de zile amendă x 80 lei), pentru săvârșirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Amână aplicarea pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani. Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă”, se arată în decizia instanței.

Trebuie precizat însă că, la cea mai mică greșeală făcută de George Burcea, de-a lungul supravegherii, rămâne fără permis și i se aplică pedeapsa inițială. Iar asta înseamnă că, în 2023, Lurch va fi un… șofer ca-n filme.

Lidia Buble, un an pentru dare de mită

cu suspendare de judecătorii Tribunalului București, pe 17 noiembrie. Cântăreața a încercat, într-o seară, să îi spăguiască pe polițiștii care au oprit-o în trafic și care au vrut să o supună testelor cu privire la alcool sau droguri.

„În baza de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. „a” şi „b” C. pen. cu aplicarea art. 396 alin. 10 c.pr.pen. condamnă inculpata BUBLE LIDIA, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de dare de mită. În baza art. 91 c.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilind termen de încercare pe o durată de 2 ani.

În baza art. 93 alin. 1 şi alin. 2 lit. b c.pen pe durata termenului de supraveghere, inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere şi obligaţii: a)să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d)să comunice schimbarea locului de muncă; e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii în comunitate”, se arată în decizia transmisă de judecătorii Tribunalului București, dar care poate fi atacată cu apel.

Toma Cuzin, Firicel din Las Fierbinți, condamnat la un an de închisoare cu suspendare

Toma Cuzin, unul dintre cei mai apreciați actori din România, interpretul lui de magistrați pentru că a condus, fără permis, sub influența substanțelor interzise.

”Stabileşte pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea de către inculpatul TOMA CUZIN (…), a infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzute de art. 335 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. (fapta din data de 30.05.2018). (…)

Contopeşte cele trei pedepse principale aplicate inculpatului prin prezenta hotărâre şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea (8 luni), la care va adăuga sporul de o treime totalul celorlalte pedepse (1/3 din (6 luni + 6 luni)), în total pedeapsa de 1 an închisoare”, se arată în minuta instanței.

Pe lângă toate acestea, Firicel din las Fierbinți va trebui să achite și plata cheltuielilor judiciare, totalul ridicându-se la suma de 1.200 de lei, iar pe perioada anului 2023 să nu mai comită nicio abatere de la lege.

Fulgy și Margherita de la Clejani, condamnați penal pentru tâlhărie și droguri

Fulgy, mezinul Clejanilor, a fost condamnat, în 2022, pentru tâlhăria pe care a comis-o, pedeapsa de doi ani de pușcărie fiind confirmată de magistrați și printr-o sentință definitivă dată pe 9 noiembrie și trebuie să plătească și cheltuielile de judecată.

”În baza art. 421 pct. 1 lit. b C.proc.pen., respinge ca nefondat, apelul declarat de inculpatul Manole Dan Constantin Fulgeraş împotriva sentinţei penale nr.294 din data de 21.04.2022 pronunţate de Judecătoria Sectorului 3 București- Secţia Penală în dosarul nr.21488/301/2021.

În baza art.275, alin.2 Cod de procedură penală obligă pe apelantul-inculpat Manole Dan Constantin Fulgeraş la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 400 lei. Definitivă”, se arată în minuta instanței în sentința definitivă.

Condamnat cu suspendare, Fulgy trebuie să fie atent să nu comită nici cea mai mică infracțiune dacă nu vrea să ajungă după gratii.

Sora lui, Margherita a ajuns în atenția judecătorilor pentru că a condus drogată, iar apelul pe care l-a făcut i-a adus o condamnare mai grea decât cea dispusă de prima instanță.

”Condamnă pe inculpata Manole Myriam-Margareta la pedeapsa de 40.000 de lei amendă penală (200 zile amendă x 200 lei/zi) pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prevăzută de art.336 alin.2 C.p.. (fapta din 23.05.2020)”, se stipulează în sentința definitivă a Margheritei de la Clejani. De asemenea, cântăreața nu are voie să se mai atingă de volan timp de trei ani din momentul pronunțării sentinței.

Mutu, bun de plată fostei soții, Alexandra Dinu! Denis Man, daune record pentru Anamaria Prodan

în ceea ce ar părea să fi fost cea mai dificilă parte a divorțului lor: pensia alimentară neplătită pentru Mario. Antrenorul Rapidului a pierdut procesul, iar prima lui soție a decis să îi pună poprire, conform legii, pe venituri.

Conform deciziei instanței, Adrian Mutu are să îi plătească o sumă fabuloasă fostei sale soții, Alexandra Dinu. ”Validează poprirea înfiinţată prin dispoziţia de poprire emisă la data de 09.03.2022 de BEJ IFL în dosarul execuţional nr. 19/2016 pentru suma de 123.254,15 euro şi 419,78 lei. Validează poprirea înfiinţată prin dispoziţia de poprire emisă la data de 09.03.2022 de BEJ IFL în dosarul execuţional nr. 27/2018 pentru suma de 123.254,15 euro şi 419,78 lei”, se arată în decizia instanței care indică că jumătate din salariul pe care îl câștigă la Rapid, ca antrenor, trebuie virat fostei sale soții.

s-au judecat după ce fotbalistul a decis să o părăsească pe impresară pentru a semna cu altă companie de management sportiv, iara cest lucru l-a costat, cel puțin în primă instanță, enorm.

”Obligă pârâtul (Dennis Man, n. red.) la plata către reclamantă (Anamaria Prodan, n. red.) a sumei de 350.000 euro (echivalent în lei la data plăţii), reprezentând penalităţi contractuale şi precum şi dobânda legală penalizatoare aferentă acestei sume calculată de la 27.05.2021 (data comunicării acţiunii) şi până la achitarea efectivă a debitului”, se arată în decizia magistraților, atacată deja cu apel.

”O asemenea decizie a instanței este doar începutul. Acum, atunci când un jucător nu își va respecta contractul se va gândi de două ori, va ști că îl poate costa scump șmecheria. Sunt încântată de decizia magistraților de la tribunal”, spunea Anamaria Prodan.