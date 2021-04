Vedetele, măcinate de pandemie. Cristi Brancu face „radiografia” divorțurilor celebre. Neaşteptat ce spune despre Pepe şi soţii Reghecampf

Dacă am avut parte de romanul lui Marquez „Dragoste în vremea holerei”, din păcate putem vorbi și despre o mulțime de despărțiri în vremea pandemiei. Realizatorul TV Cristi Brancu a analizat, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, felul în care maladia COVID-19 a „virusat” viața personală a vedetelor din show-bizz.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Când situația s-a schimbat și oamenii au fost obligați să stea împreună, iar cercurile pe care unul sau altul dintre parteneri le tolera s-au diminuat, atunci a apărut un moment de declic”, a declarat vedeta Prima TV.

Într-adevăr, pandemia reprezintă un moment de răscruce pentru mulți artiști. Unii s-au despărțit, alții ne-au părăsit prematur, iar alții s-au trezit în toiul unui vârtej financiar. Pe rând, am detaliat toate aceste situații… „Pandemia a stricat socotelile tuturor, din toate punctele de vedere și, evident, inclusiv la nivel relațional a evoluat în diverse feluri. Am observat că au fost multe divorțuri și despărțiri, legate de faptul că, brusc, încă de anul trecut pe vremea asta, oamenii au fost obligați să stea împreună”, a adăugat Brancu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De altfel, realizatorul TV a explicat că pentru multe dintre personajele angrenate în zona mondenă, dar nu numai, maladia a reprezentat un adevărat examen: „Acesta a fost un moment al adevărului, pentru că realizai că omul de lângă tine s-a schimbat între timp, iar tu nu ai înțeles acest lucru. Motivul era foarte simplu. Ziua, fiecare muncea, astfel că partenerii se întâlneau seara, când era o bucurie”…

Cristian Brancu: „Nu m-am așteptat la divorțul lui Pepe! Ilie Năstase, în schimb, a fost mereu o personalitate imprevizibilă!”

Cristi Brancu s-a referit, pe rând, la despărțirile care au marcat această perioadă: „Iată că am avut divorțul lui Pepe, la care nu ne-am așteptat. Au fost mulți oameni care s-au despărțit în ultimul an, din diverse cauze”.

ADVERTISEMENT

În schimb, ultima „fractură” din viața sentimentală a lui Ilie Năstase poate fi datorată altor factori. „Nu știu, de exemplu, în ce măsură cazul lui Ilie Năstase și al Ioanei Simion a avut legătură cu pandemia, cât a avut legătură cu faptul că Ilie a fost mereu o personalitate imprevizibilă. Așadar, acest moment al adevărului i-a făcut pe mulți să vadă cu cine stăteau, de fapt, în casă, după ce refuzaseră să vadă acest lucru sau trăiau într-un compromis”, a comentat Brancu.

„Pandemia” divorțurilor a făcut și alte victime: „Anca Țurcașiu s-a despărțit de soțul ei, medicul Cristian Georgescu, și a făcut-o cu multe resentimente. Drept dovadă, Anca a scos o piesă în care îi spune totul fostului soț, adică să dea „reset” și să uite tot ce s-a întâmplat. Deci, lucrurile n-au fost în regulă în relația lor, iar cântăreața nu dorește să mai vorbească despre acest subiect”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecampf, incapabili să distrugă o familie frumoasă”

S-a discutat mult despre o posibilă despărțire între Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Cu toate acestea, intervievatul nostru a dezlegat enigma, în privința soților Reghecampf. „Eu am petrecut Crăciunul anului 2019 în casa Anei Maria Prodan și a lui Laurențiu. I-am văzut exact cum erau atunci când s-au reîntâlnit, în anul 2007. Sigur, uneori, distanța poate pune sub semnul îndoielii ce se întâmplă între doi oameni. Ana Maria și Laur nu sunt capabili să distrugă o familie frumoasă. Consider că între ei există, în continuare, sentimente puternice, și nu cred că se poate produce un divorț, în ciuda unei avalanșe de zvonuri”, a precizat realizatorul TV.

Cristi Brancu a vorbit și despre felul în care se justifică sau nu bârfele care s-au adunat în jurul respectivului cuplu: „Poate că acestea au apărut și în urma faptului că, niciodată în lumea fotbalului, o femeie nu va fi un personaj comod. Și asta, în niciun caz, nu se va petrece cu Ana Maria, care mereu a spus lucrurilor pe nume”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Zvonurile legate de ea și de Laur nu au legătură cu pandemia, ci cu distanța. El a fost nevoit să stea foarte mult în luma arabă, iar ea a avut o mulțime de proiecte, cum a fost cel de la Hermanstadt, și a continuat să lucreze în zona de impresariat și de televiziune. Așa a fost toată viața ei”, a continuat vedeta TV.

Conflictul cu Dan Alexa, rezultatul unei „investiții profesionale și umane”

Majoritatea discuțiilor legate de un posibil „cutremur” în „Paradisul” relației dintre Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecampf au gravitat în jurul incidentului care l-a avut în prim plan pe Dan Alexa. Ana Maria a fost surprinsă de fotografi pălmuindu-l pe antrenor, iar de aici a apărut o serie de supoziții.

ADVERTISEMENT

„E drept, Ana a avut și acel conflict cu Alexa. Acum ceva vreme, m-am întâlnit cu ea și cu Dan și m-am lămurit în privința relației lor. Ana a investit foarte mult, atât profesional, cât și uman, în acea relație, și sunt convins că respectiva reacție, despre care s-a vorbit foarte mult, are legătură cu faptul că Ana reacționează atunci când ceva o deranjează. În casa Anei și a lui Laurențiu i-am văzut pe toți fericiți, inclusiv pe copii, deși trecuseră toate bârfele”, ne-a declarat Brancu.

În altă ordine de idei, intervievatul nostru a fost de părere că „a fost o perioadă nu foarte lungă, dar care a dat multe lucruri în vileag și care a devenit un fel de hârtie de turnesol. Mai departe, însă, atunci când au apărut și crizele financiare, oamenii n-au mai închis ochii ca odinioară și iată că au ieșit lucruri la iveală”.

ADVERTISEMENT

Familiile finilor lui Silviu Prigoană, în colaps financiar

Dincolo de despărțiri sau chiar de divorțuri, multă lume din showbiz a resimțit efectele pandemiei din punct de vedere financiar. „Exisă foarte mulți artiști care n-au fost chibzuiți, n-au strâns bani, și care trăiesc, în continuare, o perioadă de cumpănă, din punctul de vedere al finanțelor. Printre ei se află mulți artiști de muzică populară. Pot spune, spre exemplu, că Silviu Prigoană, care a fost invitat la emisiunea mea, povestea în culise că are foarte mulți fini, cântăreți de muzică populară (el având peste 100 de fini), care o duc foarte greu cu banii”, a argumentat realizatorul TV.

Unul dintre artiștii care au recunoscut efectele colapsului financiar a fost Doru Todoruț, de la Deepcentral. Cristian Brancu a povestit o întâmplare care l-a avut pe acesta în prim plan: „A venit la o emisiune și a povestit că a avut probleme din pricina faptului că n-au mai fost organizate concerte. A beneficiat doar de acel drept de autor și de drepturile conexe care li se acordă artiștilor, în valoare de puțin peste 4000 de lei. În contextul în care ai trei copii, plătești pensie alimentară și trebuie să mai și trăiești, lucrurile devin complicate”.

Anul trecut, Doru Todoruț a pierdut un proces intentat de fosta soție, iar sentința a fost cu executare. Așadar, au apărut situații neprevăzute și greu de gestionat. Unii artiști încercă să supraviețuiască făcând lucruri diferite față de ce făceau până acum, iar alții nu știu cum să se adapteze la noile vremuri. „Pe unii, pe care îi vedem mai puțin, această perioadă i-a întărit, dar n-au nimic de declarat, semn că lucrurile funcționează”, a punctat Brancu.

Interlocutorul nostru a oferit o explicație pentru faptul că, în trecut, tensiunile din anumite cupluri erau aplanate mai ușor: „Poate că, pe vremuri, ne mai și amăgeam. Mai intervenea câte o vacanță, lucrurile se estompau și situațiile se armonizau. În concedii oamenii se relaxau, deși la domiciliu contextul era complet diferit. Pe de altă parte, pentru cei meniți să fie părinți foarte buni, faptul că au stat mai mult acasă și au reușit să-și vadă copiii mai mult decât în perioadele în care aceștia erau la after-school, a fost un lucru benefic și majoritatea micuților s-au bucurat de prezența părinților”.

„Pentru mine și pentru soția mea a fost un moment de trezire!”

Cristi Brancu și soția sa, Oana Turcu – Brancu, sunt, de asemenea, vedete. Am fost curioși să aflăm cum au gestionat, împreună, această situație. „A fost un moment de trezire și de maximă atenție. M-a ajutat foarte mult faptul că o perioadă am stat acasă și am făcut un întreg algoritm al intrărilor, ieșirilor, al medicației și al vitaminizării. A fost un moment foarte bun, în sensul în care Tudor, băiatul nostru, s-a bucurat și se bucură mai mult ca oricând de noi. În mare măsură, asta l-a făcut fericit și n-a privit depărtarea de lume ca pe un motiv de depresie”, a povestit Cristi Brancu.

Apoi, a detaliat: „Oana și-a continuat business-ul în zona de frumusețe și l-a gestionat cu foarte mare atenție. Asta nu înseamnă că nu am privit cu multă luciditate tot ce se întâmplă. Ne găsim printre oamenii care nu au lăsat garda jos, indiferent de informațiile pe care le-am primit. Nu am crezut în ceea ce înseamnă „fake news”, am ales să ne vaccinăm și să ne protejăm. Îi invităm pe toți să procedeze la fel, deși mai există oameni care privesc ciudat situația. Dar, atunci când apar cazuri în familie, această glumă legată de neîncredere devine serioasă”.

Am încercat să continuăm pe un ton optimist, astfel că am discutat despre eventualele împăcări din lumea mondenă. „Ar putea exista împăcări, deși, până acum, eu nu le-am văzut. Repet, e posibil să existe… La greu, mulți aleg să șteargă din răul petrecut în trecut. Ar fi în firea lucrurilor să se înâmple așa. Există o zonă a mondenului în care jocul de-a împăcarea sau de a te combina cu cineva ține doar de plăcerea de a oferi informații presei, pentru a rămâne în atenție. Dar acestea sunt jocuri de societate. M-am lămurit, de-a lungul timpului, că foarte rar ciorba reîncălzită poate fi atât de bună ca atunci când era pe foc sau când era ținută la o temperatură optimă”, a continuat, categoric, Cristian Brancu.

Banii dor la fel de mult ca divorțurile. Amintiri cu Gigi Becali

Vrând, nevrând, am revenit la problemele financiare, care sunt sau pot deveni cauzele multor derapaje. Partenerul nostru de discuție a „plusat” pe această temă: „Gândiți-vă ce înseamnă să fi cerut un credit pe vremea în care totul era calm și bine, dar, deodată, să nu mai ai cu ce să-l acoperi. A fost o perioadă în care bugetele de publicitate s-au redus, banii televiziunilor au devenit mai puțini, dar iată că românul se descurcă. Este un fel de „Highlander”! Anul trecut se tot vorbea că vine Apocalipsa. Eu am senzația că această Apocalipsă întârzie, câtă vreme, în zona afacerilor imobiliare, prețurile cresc. Dar aceste aspecte nu au legătură cu viața celebrităților, unde lucrurile sunt foarte limpezi: nu prestezi, nu mănânci”.

Inclusiv lumea sportului a fost zguduită de pandemie. „Într-adevăr, unii sportivi și-au întrerupt activitatea, dar lucrurile au fost mai puțin șocante decât în show-bizz. Așa cum a făcut și Gigi Becali, cluburile de fotbal au încercat să reducă din salarii, ocazii cu care au avut parte de procese intentate de cei care au încercat să-și recupereze banii. Asta s-a întâmplat și cu cei care au plecat de la FCSB: Adi Popa, Bogdan Planic… Și iată că Gigi Becali n-a avut câștig de cauză. Sunt chestiuni pe care un patron le poate vedea unilateral, gândindu-se la propriul buzunar, fără să-și protejeze angajații, așa cum au făcut alții. Mulți patroni și-au imaginat că oamenii sunt o cantitate neglijabilă, ceea ce, de multe ori, este incorect”, a punctat Brancu.

Nelu Ploieșteanu, Catanga, Gabi Luncă și Adi Bărar, un alt tip de… despărțiri

Pentru publicul larg, cele mai răsunătoare despărțiri, la propriu și la figurat, s-au petrecut față de artiștii pe care românii i-au iubit enorm. Printre ei se numără Adi Bărar, Cornelia Catanga, Nelu Ploieșteanu și Gabi Luncă, plecați dintre noi fulgerător.

„În legătură cu artiștii de care, din păcate, ne-am despărțit definitiv, este îngrozitor să-ți dai seama că un om aflat în floarea vârstei sau care încă mai avea atâtea de făcut, poate păți așa ceva. Adi Bărar sau Cornelia Catanga, spre exemplu, dar nu doar ei, puteau să ne ofere, timp de decenii, noi bucurii artistice și adevărate momente de profunzime. Este greu de anticipat ce se va întâmpla cu familiile lor, și asistăm la o chestiune devastatoare”, a comentat realizatorul de televiziune.

Vedeta Prima TV a subliniat: „Efectiv, mulți dintre apropiații acestor artiști au rămas descoperiți din punctul de vedere al resurselor, după un an foarte greu. Alții sunt devastați în sufletele lor, pentru că nu se așteptau la ce s-a întâmplat, într-o perioadă pandemică în care este foarte greu să te repliezi și să-ți găsești mângâierea”.

Regretatul Nelu Ploieșteanu avea patru fete care lucrează și care mereu au ținut legătura cu medicii. Soția sa, doamna Elena, a încercat să obțină toate ajutoarele, din punct de vedere medical. „Din păcate, însă, Nelu Ploieșteanu a fumat foarte mult și situația sa pulmonară a fost extrem de delicată”, a încheiat Cristi Brancu, referindu-se la una dintre ultimele tragedii care au îndoliat lumea showbiz-ului.