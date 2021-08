Verdict dur pentru Dinamo înaintea meciului cu Academica Clinceni: „E pe moarte. Nu are cum să rămână în Liga 1!”. Exclusiv

Fostul jucător și președinte al lui Dinamo, Florin Prunea, a fost impresionat de eforturile tinerilor jucători din primele două partide cu FC Voluntari și FC U Craiova 1948, însă le prevede „câinilor” un viitor sumbru.

Dinamovistul a tras concluziile primelor două etape în exclusivitate pentru FANATIK și a prefațat meciul de luni împotriva celor de la Academica Clinceni, care se va disputa în Ștefan cel Mare.

Florin Prunea îi cântă prohodul lui Dinamo: „E pe moarte. Nu are cum să mai rămână în Liga 1!”

Florin Prunea consideră că interdicția la transferuri va aduce Dinamo în colaps în cazul în care nu va fi ridicată la timp, mai ales că are la dispoziție un lot rarefiat și cu mulți jucători fără experiență: „Principala problemă în acest moment la Dinamo nu e condiția fizică a jucătorilor, ci deblocarea transferurilor. Dinamo pierde jucători în loc să aducă. Și o să mai piardă. Părerea e că e imposibil de continuat cu această blocadă a transferurilor. Foarte greu fără Anton, Steliano și Răuță.

Această blocadă a transferurilor e o nenorocire pe capul clubului. Nu pot să înțeleg cine a pot să facă aceste tâmpenii și să se ajungă în această situație. Dinamo nu are cum să mai rămână în Liga 1! Îmi pare rău că trebuie să o spun”, a spus dezamăgit fostul președinte al „câinilor”.

Cu toate acestea, Prunea a fost impresionat de randamentul și efortul tinerilor jucători veniți de la echipa a doua pentru a completa lotul și consideră că au dat tot ce au avut mai bun pe teren: „Foarte bună! Nesperat de bine după lucrurile care se întâmplă la echipă! Incredibil ce fac copiii ăștia. Nu li se poate reproșa nimic acestor copii. Atâta pot ei. În aceste două etape au dat mai mult de 1oo%!”.

Ce spune Prunea despre meciul cu Academica Clinceni

Florin Prunea e convins că pentru Dinamo va fi foarte dificil să scoată măcar un punct în meciul cu ilfovenii, o echipă cu pretenții de play-off și care a terminat sezonul trecut pe locul 5: „Clinceniul a avut niște schimbări acolo, dar au niște jucători de calitate, care vor crește de la meci la meci. Ca rezultat va fi greu o victorie sau chiar și un punct. Dar să vedem cum cresc acești copii de la meci la meci. Clinceniul are prima șansă, e clar! E greu de spus ceva”.

După primele două meciuri, Prunea crede că Dinamo putea face șase puncte cu puțin noroc și crede că alb-roșii au întâlnit două echipe care se vor bate pentru evitarea retrogradării: „Au întâlnit și două echipe care eu cred că vor face parte din partea inferioară a clasamentului. Dacă Sorescu marca acolo sau Moldoveanu, Dinamo pleca cu cele trei puncte”.

Florin Prunea îl laudă pe Mihai Eșanu: „E deja cel mai bun!”

Florin Prunea are o slăbiciune pentru Mihai Eșanu, pe care îl consideră deja o certitudine și poate cel mai bun jucător al „câinilor”, chiar dacă e principalul produs de export: „Mi-au plăcut toți jucătorii tineri! Preferatul meu rămâne Eșanu, care deja e cel mai bun de la Dinamo! Datorită situației în care se află echipa. Pentru că are foarte mult de apărat. Dar îl călesc meciurile astea. Are o creștere accentuată, în viteză și va fi un portar foarte bun”.

Fostul mare portar a subliniat încă o dată evoluția jucătorilor tineri ai lui Dinamo, însă spune că evoluțiile lor vor fi afectate de lipsa experienței și a fotbaliștilor cu experiență care să îi îndrume: „Acești copii o să crească de la meci la meci și o să fie și mai bine, dar fără jucători cu experiență între ei va fi destul de grea. Au nevoie de niște modele și de jucători cu experiență pe lângă ei”.

Florin Prunea, despre numirea lui Dario Bonetti: „E cea mai bună soluție!”

Florin Prunea a vorbit și despre cum percepe numirea pe bancă a lui Dario Bonetti, un antrenor care a șomat în ultimii cinci ani de zile: „Bonetti se dovedește a fi cea mai bună soluție în momentul de față! Scoate din acești copii tot ce poate și l-am văzut că îi biciuiește. E o soluție mai bună. El face parte din familia lui Dinamo și este un antrenor apreciat, asimilat ca un dinamovist”, a spus Florin Prunea în exclusivitate pentru FANATIK.

3 puncte are Dinamo după primele două etape

are Dinamo după primele două etape 21:30 e ora la care se joacă meciul dintre Dinamo și Academica Clinceni, pe data de 2 august