Verdictul lui Ioan Igna după penalty-ul dictat de Colțescu în Farul – FCSB 0-1

Ioan Igna, unul dintre cei mai mari arbitri din istoria României, a comentat la FANATIK SUPERLIGA .

Ioan Igna nu îi poartă pică lui Gică Popescu: „Era și el necăjit, supărat”

Gică Popescu a plecat val-vârtej de la stadion după înfrângerea cu FCSB și a făcut o singură declarație: „Ioan Igna se răsucește în mormânt”, referindu-se de fapt la marele arbitru Nicolae Rainea. .

Ioan Igna a intervenit la FANATIK SUPERLIGA și l-a iertat pe fostul mare internațional: „Acum tocmai am aflat și eu. Și-a cerut scuze pe urmă. Ce să zic… era și el necăjit, supărat. E o gafă, se mai întâmplă. Așa e în viață. În fine, eu nu sunt așa supărăcios”.

Horia Ivanovici s-a amuzat pe seama declarațiilor lui Gică Popescu: „Mai ieșiți și dumneavoastră pe la televizor sau prin piață, domnul Igna! Că de-aia o fi zis… nu v-a mai văzut lumea! Deci sigur vorbim cu Ioan Igna acuma, da? Spuneți repede când v-ați născut și un secret din viață dumneavoastră ca să vă credem”.

„Da, da, sunt în viață! (n.r. râde) 4 iunie, 1940, Arad, la 100 de metri de stadionul lui UTA. După ce am fost președinte la CCA am spus că noi voi mai comenta niciodată deciziile arbitrilor”, s-a amuzat și fostul cavaler al fluierului ajuns la 83 de ani.

Ioan Igna crede ca VAR face mult rău fotbalului: „Eu am fost lăudat pentru cursivitatea jocului”

Ioan Igna e de părere că arbitrajul video este nociv pentru fotblaul românesc: „Eu nu aș fi introdus VAR-ul și vă dau un exemplu. Eu am fost lăudat pentru cursivitatea jocului. Francezii îmi spuneau „Domnul Avantaj”. Am fost criticat pentru că am fost prea apropiat de fotbaliști și că am avut grijă de ei.

Noi am avut un teoreticiant deosebit, pe domnul Gherghe. Am mai avut la FIFA și la UEFA pe Thomas Warton din Scoția și Coven din Irlanda de Nord, doi teoreticieni de aceeași valoare, adică cei mai mari pe care eu i-am cunoscut”.

În privința penalty-ului acordat de Colțescu, Ioan Igna a ținut să precizeze un lucru: „Niciunul dintre ei la fazele pe care ni le-au prezentat nu a spus că s-a dat penalty ușor sau că nu s-a dat. Am dat auzit, dar nu există ușor. Ori a fost, ori n-a fost penalty.

Fostul mare arbitru, verdict elegant: „Lăsam jocul să curgă”

Ioan Igna a dat ca exemplu și partida dinaintea duelului dintre Farul și FCSB: „Astea ne mai lipsea, să introducem VAR-ul! Au fost faze cu VAR unde a fost întrerupt meciul 14 minute! Penultimul meci pe care l-am văzut acum a fost Galațiul cu Rapid. Erau doi jucători în poziție afară din joc și a trebuit 4 minute la VAR, Dumnezeule, e ceva….”.

Din punctul său de vedere, Sebastian Colțescu trebuia să meargă să verifice: „Vreau să vă spun că nu asta e problema la noi, dacă a fost sau nu, la o fază. Păi dacă la faza asta tu nu pui VAR-ul, păi tu după ce îl folosești?! Când doi sunt afară din joc tu folosești patru minute?

În concluzie, Igna a lăsat de înțeles că nu ar fi dictat niciodată penalty la duelul dintre Șut și Tudor Băluță: „Eu dacă eram arbitru nu puneam niciun VAR, pentru că lăsam jocul să curgă. Păi pentru ce mai ai VAR?”.

