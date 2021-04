Vero Miron, dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Sindy. Ce probleme are concurenta de la Survivor România

Vera Miron a făcut dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Sindy de la Survivor România. Fosta concurentă de la Kanal D a scos la iveală problemele cu care se confruntă Războinica în momentul de față, în jungla din Republica Dominicană.

Tânăra nu a primit acordul medicului pentru a intra în teren pentru că s-a accidentat destul de serios la genunchi. Războinica trebuie să stea pe banca de rezervă o vreme, însă fosta participantă, eliminată recent, susține că are mari șanse de câștig.

Bruneta o vede pe Sindy în marea finală și de ce nu, chiar să câștige premiul cel mare. Vera Miron este convinsă că Războinica își va reveni foarte repede și va intra din nou în teren, unde va aduce puncte importante echipei din care face parte.

Vera Miron, informații despre Sindy. Ce probleme are concurenta de la Survivor România

Vera Miron are numai cuvinte de laudă despre fosta sa colegă de la Survivor România. Tânăra s-a înțeles excelent cu Sindy, de la care a primit și foarte multe sfaturi. Cât despre eliminarea sa după numai două săptămâni Războinica spune că nu se aștepta.

Totodată, fosta concurentă de la Kanal D se bucură că a profitat de această experiență pentru că a cunoscut oameni buni, printre care se numără dansatoarea Elena Marin și cântărețul de muzică de petrecere Jador.

„Sindy este un om deosebit, m-am înțeles foarte bine cu ea. Am ajuns la concluzia ei, i-am luat toate sfaturile. A avut mare dreptate. Nu are acordul medicului să intre pe traseu, dar Sindy se va face bine și va ajunge departe, până în finală, o să vedeți.

Am plâns, normal că am plâns. Nu m-a enervat (n.r- Jador), nu am avut nicio treabă cu nimeni. Elena e o fată foarte bună, mă bucur că am cunoscut-o. Jador m-a încurajat”, a spus tânăra în emisiunea „Ștafeta mixtă”, scrie kanald.ro.

Vera Miron a vorbit și despre conflictul avut cu colega sa, Maria Chițu. Fosta Războinică a precizat că nu a fost vorba de nimic ieșit din comun și ba chiar i-a oferit câteva sfaturi, asta pentru că este o diferență destul de mare între cele două ele.

„Nu am avut ce strategie să fac cu ea. Ea are 20 de ani, eu 34, eu am experiență, ea nu știu. I-am dat câteva sfaturi. Când noi făceam curățenie, ea stătea la soare. Ăsta a fost singurul conflict cu ea.

Trebuia să intru mai demult dar am avut probleme familiale și nu am putut să vin. Am avut foarte puțin timp să mă antrenez”, a mai spus fosta participantă de la Kanal D.