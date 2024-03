Veste tristă la Miami! Emma Răducanu s-a accidentat și s-a retras de la turneul din SUA

s-a retras și ea de la turneul de la Miami. Jucătoarea în vârsta de 21 de ani s-a accidentat la spate chiar înaintea meciului cu Anna Kalinskaia.

Accidentările o macină în continuare pe Emma Răducanu

În ciuda faptului că are o carieră tânără, acesta fiind doar al treilea sezon al ei în circuit, Emma Răducanu nu a avut o carieră ferită de accidentări.

Sportiva de origine română a fost nevoită să renunțe la sezonul 2023 din cauza accidentărilor de la gleznă și încheietură. pentru a scăpa de probleme și pentru a se putea bucura din nou de tenis.

Din păcate pentru ea, aceasta a căpătat o nouă accidentare la spate, accidentare care o forțează să spună pas turneului de la Miami.

Emma Răducanu a luat o pauză de la Social Media pentru a se concentra pe tenis

Anul trecut, înaintea turneului de la Indian Wells, Emma Răducanu a declarat că a luat decizia de a renunța în a mai posta așa des oe social media pentru a se concentra mai mult pe tenis.

„După Australian Open, mi-am șters WhatsApp și Instagram de pe telefon. De atunci, trăiesc sub o mică piatră. Am simțit că în anumite momente e mai bine să mă concentrez doar pe mine și am fost mulțumită de viața mea, fără aceste rețele sociale.

Am învățat că indiferent ce faci, dacă e bine sau rău, sunt oameni care vor fi împotriva ta. Cred că negativitatea este o parte din social media”.

„Acum nu mă mai afectează atât de mult, pentru că nu mai permit eu să mă afecteze. Mi-e foarte bine așa. Sincer, nu m-am simțit bine înaintea meciului, m-am hotărât să joc cu 20 de minute înainte.

Cu doar două minute înainte meci, dormeam în camera de tratament. Sunt mândră că am ieșit pe teren și am câștigat”, spunea Emma Răducanu.

Sportiva din Marea Britanie este în continuare în căutarea nivelului de joc de la turneul de la US Open din 2021, turneu pe care l-a câștigat fără să piardă set, venind chiar din calificări.