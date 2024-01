Vești bune pentru Marius Șumudică! Antrenorul lui Gaziantep a ieșit din spital și s-a întors la antrenamente

Marius Șumudică, în vârstă de 52 de ani, antrenorul celor de la Gaziantep, a pășit din nou pe teren după cinci zile de tratament specializat pentru problemele pulmonare raportate anterior.

Marius Șumudică a revenit la antrenamentele lui Gaziantep

“S-a făcut simțit vocal și i-a avertizat pe jucători când greșeau, spunându-le că vrea să câștige în meciul cu Fenerbahce, programat duminică la Istanbul. Antrenorul i-a pus în gardă că nu mai acceptă erori și așteaptă de la ei o evoluție solidă și un rezultat bun cu liderul din SuperLig”, a scris Cotidianul Telegraf.

ADVERTISEMENT

În absența sa, Gaziantep a înregistrat o remiză fără gol cu Hatay, dar acum se pregătește intens pentru duelul următor, cu Fenerbahce, programat duminică. Jucătorii lui Gaziantep s-au bucurat să-l revadă pe antrenorul lor pe teren și sunt nerăbdători să își continue parcursul sub comanda sa.

“Sunt mai OK acum. Am suferit un BPOC (n.r. Boală Pulmonară Cronică Obstructivă) de la o pneumonie periculoasă. Și, pe fondul Covid, s-a agravat și am ajuns în spital.

ADVERTISEMENT

Medicii mi-au făcut tot ceea ce se putea face, însă nu am putut să mă duc la antrenamente ori la meci cu echipa. Acum, bag tratament puternic și sper să trec peste probleme în zilele următoare”, a declarat Șumudică pentru

Gaziantep ocupă locul 14 în Turcia

Marius Șumudică a lipsit de pe margine la partida cu Hatay din cauza stării sale de sănătate, însă întoarcerea sa în mijlocul echipei a readus un suflu nou și energie pozitivă. În paralel cu această veste îmbucurătoare, Gaziantep se află în discuții pentru aducerea mijlocașului belgian Justin Lonwijk, în vârstă de 24 de ani.

ADVERTISEMENT

Justin Lonwijk, care evoluează în prezent în campionatul Belgiei la Anderlecht, joacă pentru belgieni sub formă de împrumut, el aparținând de Dinamo Kiev. La Anderlecht, Lonwijk nu a reușit să se impună ca titular, bifând doar 3 apariții și 39 de minute în tricoul echipei.

În clasamentul Super Lig, Gaziantep ocupă locul 14, acumulând 21 de puncte în 19 etape, fiind la egalitate cu Ankaragucu, echipa de pe locul 13. Formația lui Șumudică are un avans de 3 puncte față de echipele aflate în zona retrogradării.

ADVERTISEMENT

Venirea lui Șumudică la Gaziantep a revitalizat clubul turc. Până la sosirea antrenorului român, Gaziantep avea 0 puncte în clasament.