Vești proaste pentru PSG înaintea returului cu Bayern din Liga Campionilor. Neymar nu a fost recuperat și va lipsi contra bavarezilor

Neymar s-a accidentat grav în partida câștigată spectaculos de PSG împotriva lui Lille, scor 4-3 în etapa 24 din Ligue 1. , iar veștile sunt cât se poate de proaste pentru suporterii lui PSG. Christophe Galtier a anunțat că Neymar nu va fi apt de joc pentru meciul retur din Germania.

Neymar nu a fost recuperat și va rata meciul retur Bayern – PSG din optimile Ligii Campionilor

PSG pleacă cu un handicap de un gol în Germania pentru meciul retur cu Bayern Munchen din optimile Ligii Campionilor. „Bavarezii” s-au impus pe Parc de Princes, scor 1-0 într-un meci în care , din cauza unei accidentări care i-a dat bătăi de cap.

Veștile nu sunt bune nici înaintea meciului de pe Allianz Arena din Munchen. Christophe Galtier, antrenorul lui PSG, a făcut anunțul. „Neymar este indisponibil pentru următoarele două jocuri. Este unul dintre cei mai buni marcatori ai noștri, deci este o mare pierdere”, au fost cuvintele lui Galtier, citate de jurnalistul Fabrizio Romano.

Neymar a suferit o accidentare urâtă în meciul cu Lille, rezolvat de PSG în finalul meciului după golurile lui Mbappe și Messi. În minutul 51, brazilianul a avut o contră dură cu Benjamin Andre, iar glezna dreaptă a cedat, ulterior, fiind înlocuit cu Ekitike.

Kylian Mbappe, mesaj pentru Neymar după accidentarea care îl va ține pe bară pentru meciul Bayern – PSG

Kylian Mbappe a reacționat rapid după accidentarea lui Neymar. Colegi în atacul lui PSG, superstarul francez a sperat că Neymar va reveni cât mai repede pe gazon. „Nu l-am atacat și nu am arătat niciodată cu degetul către Neymar când am menționat că trebuie să mâncăm și să dormim bine.

Sper că accidentarea lui Neymar nu este gravă, sper să se întoarcă curând. Avem nevoie de el alături de noi”, au fost cuvintele lui Kylian Mbappe. Pe lângă meciul decisiv cu Bayern Munchen, Neymar va rata și partida lui PSG din Ligue 1 împotriva celor de la Nantes în etapa 26.

PSG a câștigat ultimele două partide din campionat cu rivalele Lille și Marseille și s-a distanțat la opt puncte de locul 2 ocupat de echipa pregătită de Igor Tudor. Meciul lui PSG împotriva lui Bayern Munchen va avea loc miercuri, 8 martie, de la ora 22:00.

Kylian Mbappe a ratat o bună parte din meciul tur PSG – Bayern Munchen 0-1, din cauza unei accidentări

Christophe Galtier nu s-a putut baza încă de la început în meciul tur cu Bayern Munchen pe tripleta stelară formată din Neymar, Mbappe și Messi. Kylian Mbappe s-a accidentat serios în meciul campioanei Franței cu Montpellier, scor 3-1 în etapa 21 din campionatul Franței și a fost înlocuit de Ekitike.

Ulterior, atacantul francez a ratat următoarele trei meciuri cu Toulouse, Marseille și Monaco și a jucat doar 34 de minute în meciul cu Bayern Munchen. „Trebuie să ne amintim finalul. Suntem în dezavantaj, dar am văzut că suntem capabili să-i punem în dificultate. O să mergem acolo, în Germania, să ne calificăm.

Nu trebuia să joc, dar am vrut să-mi ajut colegii. Am muncit zi și noapte. Nu am reușit ceea ce mi-am dorit, mereu vreau să joc, dar uneori trebuie să te mulțumești cu ceea ce poți face, iar astăzi am putut doar atât.

Avem nevoie ca toți jucătorii noștri să fie sănătoși pentru retur, ca toată lumea să mănânce bine și să doarmă bine. Când avem echipa completă și jucăm fotbalul nostru ofensiv, nu se simt confortabil. Cu ce ​​am văzut, e loc de revanșă”, a declarat Mbappe, la finalul partidei PSG – Bayern 0-1.