Viață de lux pentru familia șefului mercenarilor Wagner în Occident. Evgheni Prigojin: ”Scuip și voi scuipa pe orice sancțiuni”

Guvernele occidentale au întâmpinat dificultăți în a impune sancțiuni familiei lui Evgheni Prigojin, fondatorul grupului de mercenari Wagner, chiar dacă membri acesteia au fost puternic implicați în afacerile sale. Personaj discret înaintea invaziei ordonată de fostul său client de catering, Vladimir Putin, în Ucraina, Evgheni Prigojin apare acum ca o figură de prim plan în acest conflict.

Criminal de război

Deși și-a ascuns mult timp legăturile cu , mergând chiar până la a-i da în judecată pe jurnaliști pentru defăimare atunci când aceștia îl menționau, Prigojin a recunoscut în final că a fondat grupul, inclusiv că acesta era prezent și în Africa, Orientul Mijlociu și America Latină. De asemenea, a recunoscut că a intervenit în alegerile din SUA cu ”ferma de troli”.

Prigojin, acum acuzat de , vânzătorul de hot-dog transformat în șef de miliție privată, a apărut ca un lider de război puternic în invazia la scară largă a lui Putin în Ucraina. Grupul Wagner este în competiție cu armata guvernamentală și Prigojin vrea să-i arate comandantului suprem că modelul său paramilitar armată este mai eficient decât armata oficială. Grupul Wagner este acuzat de încălcări ale drepturilor omului, inclusiv de crimă, viol și tortură, în timp ce imperiul său de afaceri a fost etichetat drept ”organizație criminală transnațională” de către guvernul SUA.

Trai luxos în UE

Având în vedere examenul minuțios cu care Prigojin s-a confruntat în ultimii ani din partea occidentalilor, a existat o atenție surprinzător de mică îndreptată asupra familiei sale. Până cu câteva zile înainte de invazia din Ucraina, copiii lui Prigojin au putut să se deplaseze liber în UE, bucurându-se de o viață de lux, chiar dacă tatăl lor și companiile sale se aflau sub sancțiuni occidentale încă din 2016.

Spre deosebire de mulți magnați ruși susținuți de Kremlin, ale căror rude trăiesc pur și simplu din averile lor, guvernele occidentale cred că membrii familiei lui Prigojin au jucat ani de zile un rol activ în multiplele sale afaceri. În timp ce tancurile rusești au intrat în Ucraina anul trecut, SUA, UE și Marea Britanie au reacționat prin impunerea de sancțiuni nu numai asupra unor personalități importante apropiate Kremlinului, ci și asupra familiilor acestora.

Doi dintre copiii lui Prigojin și soția sa se află sub sancțiunile SUA și UE, în timp ce mama sa, artistă, a fost sancționată de Marea Britanie, UE și Canada pentru că a susținut grupul Wagner. Cu toate acestea, chiar dacă indignarea internațională față de activitățile mercenarilor Wagner nu a făcut decât să crească în ultimul an, s-a dovedit mai greu decât se aștepta să se impună costuri familiei lui Evgheni Prigojin.

„Nu am luat deciziile corecte la momentul potrivit”

Viața de care copiii săi, acum sancționați, au putut să se bucure în Europa înainte de invazia din Ucraina, ridică, de asemenea, semne de întrebare cu privire la faptul că guvernele occidentale s-au complăcut în privința „bucătarului lui Putin”, cum este poreclit Evgheni Prigojin. ”Este vorba de neglijență”, a declarat Petras Austrevicius, un membru lituanian al Parlamentului European. ”Prigojin și mulți oligarhi și funcționari de stat ruși activează în mod deschis împotriva Occidentului și, în același timp, ei și familiile lor s-au bucurat de luxul occidental”, a adăugat el.

Europarlamentarul lituanian crede că abordarea blândă față de familia Prigojin a contribuit la capacitatea șefului grupului Wagner de a construi o operațiune de mercenariat atât de mare. ”Am trecut cu vederea și am subestimat armata privată a lui Prigojin”, spune el. ”Nu am luat deciziile corecte la momentul potrivit”.

Gura păcătosului vorbește de ”trădătorii” din Occident

Viața privilegiată de care s-au bucurat copiii săi în Occident nu l-a împiedicat pe Prigojin să denunțe ”trădătorii” din cadrul elitelor rusești care, a spus el la începutul acestui an, ”trăiesc în străinătate, își fac vacanțele în străinătate, își cresc copiii în străinătate”.

Cu toate acestea, până anul trecut, acesta era genul de stil de viață de care se bucurau unii dintre membrii familiei sale – mai ales în domeniul echitației, sportul costisitor preferat de copiii miliardarilor americani din domeniul tehnologiei și de aristocrații europeni. La 20 februarie anul trecut – cu patru zile înainte de începerea „operațiunii speciale” a lui Putin în Ucraina, o adolescentă rusă cu părul blond a participat la o competiție ecvestră (sărituri peste obstacole) pentru amatori în stațiunea mediteraneeană Oliva, lângă Valencia, în Spania.

Fetele și caii

Fata era Veronika Prigojina, cea mai tânără dintre cele două fiice ale lui Evgheni. Veronika a evoluat pe un cal gri numit Dithara și a terminat pe locul al patrulea, obținând un premiu în valoare de 50 de euro. Înregistrările întocmite de Federația Internațională pentru Sporturi Ecvestre (FEI), organismul care guvernează această disciplină, arată cum, începând din 2014, Veronika și Polina, fiica cea mare a lui Prigojin, au concurat în afara Rusiei la sute de evenimente, pe cai cu nume precum Happy Feet, Brunetti și Zitana, în competiții din Germania, Franța, Portugalia, Italia, Belgia și Spania.

Nici unul dintre caii pe care fiicele lui Prigozhin au călărit în aceste competiții nu a fost înregistrat sub numele Prigojin la FEI. Mai mulți crescători de cai și antrenori care au vândut sau au lucrat cu caii călăriți de fiicele lui Prigojin, contactați de , nu au putut confirma proprietarii reali ai animalelor, dar au spus că ei cred că-i aparțin Polinei.

În 2015, Paul Hendriks, un veterinar belgian specializat în cai, a fost abordat de un bărbat vorbitor de limba engleză care dorea să îi cumpere calul, Cazapiloko. Bărbatul a venit apoi să vadă calul însoțit de Polina, care l-a călărit de mai multe ori înainte de a-l cumpăra. ”Era o călăreață amatoare”, își amintește Hendriks. ”Nu am mai auzit niciodată de ei, dar fata era foarte fericită”.

Herghelia cui?

Prigojin și membrii familiei sale nu se aflau sub incidența unor sancțiuni atunci când Cazapiloko a fost achiziționat. Dar Polina l-a călărit pe Cazapiloko de 60 de ori la evenimente ecvestre internaționale de la o primă ieșire în orașul toscan Arezzo în 2018 – care a avut loc după ce tatăl ei a fost sancționat.

La sfârșitul anului 2019, odată cu emiterea sancțiunilor împotriva proprietății personale a lui Evgheni Prigojin, inclusiv a avionului său privat, aproape toți caii călăriți de cele două fiice ale acestuia au fost brusc reînregistrați la federația ecvestră rusă pe numele altor persoane, potrivit datelor privind proprietatea cailor de la FEI.

Printre aceștia se număra și Cazapiloko. Ulterior, Polina a continuat să concureze pe acest cal în evenimente din Spania și Portugalia, iar nici un alt călăreț nu a mai concurat pe Cazapiloko de când a Polina a început să îl călărească. FEI a declarat pentru sursa citată că ”nu are nici autoritatea, nici jurisdicția necesară pentru a determina proprietatea legală a unui cal”, aceasta fiind o chestiune care ține de poliție și de autoritățile judiciare.

Prigojin jr, mercenar cu decorație

Familia lui Prigojin nu este un simplu beneficiar pasiv al averii sale. Anul trecut, SUA au declarat că Polina, fiul său Pavel și soția sa Liubov ”joacă diverse roluri în întreprinderea de afaceri a lui Prigojin”, care beneficiază de ”statutul său favorizat în cadrul elitei rusești”. Pavel, potrivit postărilor din rețelele de socializare ale tatălui său, a luptat cu grupul Wagner în Siria și a fost decorat cu ”crucea neagră”, o distincție proprie pentru serviciul militar.

Registrele corporative rusești arată cum copiii lui Evgheni Prigojin au deținut toți acțiuni în companiile tatălui lor, aceste participații fiind frecvent schimbate între ei. În 2019, Polina a devenit acționar la o companie rusă numită Lakhta Plaza, pe care Trezoreria SUA o va plasa sub incidența sancțiunilor, în martie 2022.

Lakhta Plaza, care se află acum sub controlul lui Pavel, potrivit documentelor corporative, a împărțit un auditor și un număr de telefon cu companii rusești care au livrat echipamente industriale grele către companii miniere și de exploatare forestieră din Africa, care au fost ulterior sancționate de SUA și UE pentru că au fost paravan pentru Wagner.

”Privind retrospectiv, ar fi trebuit să ne ocupăm de aceste persoane mult mai devreme decât am făcut-o”, spune Tom Keatinge, expert în sancțiuni la Royal United Services Institute. ”Acest lucru ar fi trebuit să includă cartografierea și țintirea membrilor familiei și a afiliaților care, în mod inevitabil, vor fi facilitat eludarea sancțiunilor”.

O mamă cu vocație de pictoriță la 83 de ani

UE a sperat să recupereze timpul pierdut prin aplicarea de sancțiuni, anul trecut, împotriva membrilor familiei lui Evgheni Prigojin. Însă aceste sancțiuni s-au dovedit a fi mai puțin solide decât se spera inițial. nu există ca o singură entitate constituită în companie unică, ci ca o rețea tentaculară de companii care interacționează între ele și care au grade diferite de apropiere de grupul său Concord. Una dintre cele mai importante entități se numește Concord Management and Consulting, o alta este Concord Catering.

Structura obscură a grupului Wagner a reprezentat o provocare pentru guvernele occidentale în încercarea de a restricționa operațiunile sale. Când o bunică în vârstă de 77 de ani din Sankt Petersburg s-a înscris la lecții de pictură în 2017, s-ar putea să fi părut colegilor de clasă ca o altă pensionară care se bucură de un hobby la sfârșitul vieții.

Dar, doar un an mai târziu, Violeta Prigojina și-a deschis propria galerie de artă, numită Colours of Life, în centrul orașului. Curând, ea își expunea propriile picturi, găzduia petreceri de lansare și atrăgea atenția presei naționale. Un reportaj al televiziunii de stat se minuna de transformarea femeii într-o senzație a lumii artei, peste noapte: ”Nu a putut sta degeaba și și-a găsit nu doar un hobby, ci o nouă vocație”. Ceea ce s-ar putea ca vizitatorii ocazionali ai galeriei să nu fi știut este că „artista” are un fiu celebru: liderul grupului Wagner.

Justiția UE, umilită de familia șefului Wagner

Luna trecută, Violeta Prigojina, acum în vârstă de 83 de ani, a obținut o victorie neașteptată în fața unei instanțe europene. Avocații ei i-au convins pe judecătorii Curții de Justiție a UE din Luxemburg că femeia nu are nici o legătură economică cu fiul ei sau cu societatea principală a acestuia, Concord.

Restricțiile impuse împotriva sa au fost ridicate, iar Consiliul UE a fost obligat să plătească cheltuielile de judecată. Succesul obținut de Prigojina în recursul împotriva sancțiunilor UE, care, potrivit hotărârii, s-a bazat pe dovezi din Wikipedia, a subliniat complexitatea juridică pe care o implică tragerea la răspundere a membrilor familiilor unor personalități susținute de Kremlin pentru acțiunile rudelor lor.

Potrivit apelului împotriva sancțiunilor UE formulat de mama lui Prigojin, singura sa implicare în afacerile fiului său a fost atunci când a deținut acțiuni la Concord Management and Consulting, din 2008 până în 2017 și, potrivit acesteia, ea nu a avut nici o influență asupra companiei în această perioadă.

Avocații ei au declarat că ”ea nu a fost asociată în nici un fel cu companiile legate de fiul ei timp de mai mult de cinci ani și subliniază că a avut doar o implicare limitată și temporară în conducerea Concord Management and Consulting în acea perioadă”. Judecătorii UE au fost de acord, concluzionând că, pe baza dovezilor pe care le aveau în față, singurele legături ale acesteia cu fiul ei erau de natură familială și că nu exista nici o legătură economică demonstrabilă între ei.

Arta și afacerile

Cu toate acestea, documentele corporative și conturile galeriei de artă a Violetei dezvăluie mai multe suprapuneri între aceasta și imperiul de afaceri al fiului ei. În 2021, conform înregistrărilor sale fiscale rusești, galeria era auditată de o mică firmă de consultanță din Sankt Petersburg, numită Accent, care a raportat o cifră de afaceri anuală de 14 milioane de ruble în 2022, adică puțin sub 200.000 de dolari, și o echipă de cinci persoane.

Accent este, de asemenea, auditorul pentru aproape toate companiile lui Evgheni Prigojin, inclusiv pentru diferitele entități care formează Concord, precum și pentru multiplele afaceri imobiliare ale familiei Prigojin. Cel puțin două treimi dintre clienții săi au legătură cu Prigojin.

Printre ceilalți clienți ai Accent se numără M Invest, o companie controlată de Prigojin, sancționată pentru că a fost o bază pentru grupul Wagner în Sudan, și M Finans, care a fost sancționată pentru operațiunile Wagner în Republica Centrafricană, unde, potrivit guvernului SUA, s-a implicat în ”activități criminale grave, inclusiv execuții în masă, violuri, răpiri de copii și abuzuri fizice”.

Accent nu a răspuns la întrebările privind activitatea sa pentru companiile controlate de Prigojin și de familia sa. În cererea adresată Curții de Justiție a UE, Violeta a declarat că nu a avut niciodată o legătură cu restul rețelei de companii a lui Prigojin. Dar scurgerile de e-mailuri dezvăluie că soțul Violetei a fost director executiv la o altă companie din grupul Concord.

Astfel, corespondența dintre avocații ruși ai lui Evgheni Prigojin și avocații din Marea Britanie arată că numitul Samuil Fridmanovici Zarkoi a fost directorul general al Concord Catering. Anul trecut, presa rusă a relatat că Zarkoi a murit. Zarkoi a semnat documentele prezentate Departamentului de Justiție al SUA în numele companiei atunci când aceasta se lupta cu o acuzație de tentativă de interferență în alegerile americane din 2016 – o acuzație pe care Prigojin a recunoscut-o în noiembrie anul trecut.

Vânătoarea de jurnaliști

Documentele juridice interne din 2021, văzute de FT, îl menționează, de asemenea, pe Zarkoi ca director executiv în cadrul Concord Management and Consulting. Corespondența divulgată arată, de asemenea, unele dintre modalitățile prin care Violeta a ajutat încercările fiului său de a anula sancțiunile. În 2021, avocații ruși ai lui Prigojin au angajat o firmă londoneză de avocați, Discreet Law, pentru a da în judecată jurnaliștii care relatau despre activitățile sale de mercenar.

Ca parte a verificării identificării lui Prigojin, aceștia au prezentat o factură de gaz pe numele Violetei. În e-mailul trimis de avocații ruși firmei londoneze, aceștia susțineau că Violeta locuia cu fiul ei la o adresă din Sankt Petersburg citată pe factură – și că ea plătea facturile de utilități ale acestuia.

Decizia instanței UE în favoarea mamei lui Prigojin ar putea să nu fie însă ultimul cuvânt. Un oficial UE spune că Bruxelles-ul poate face apel împotriva hotărârii Curții Europene de Justiție în termen de două luni. Vor fi trei opțiuni, spune oficialul: să o scoată definitiv pe Violeta de pe lista de sancțiuni, să facă apel împotriva hotărârii sau să reimpună sancțiuni împotriva ei cu un alt set de dovezi.

”Scuip și voi scuipa pe orice sancțiuni”

Prigojin însuși continuă să se revolte împotriva încercărilor occidentale de a-l pedepsi pentru activitățile grupului Wagner. Ca răspuns la un articol recent al FT despre activitățile sale de afaceri și despre eludarea sancțiunilor, el a scris pe canalul Concord Telegram: ”Scuip și voi scuipa pe orice sancțiuni”. Între timp, sancțiunile existente împotriva familiei lui Prigojin au impus unele costuri: fiicele șefului Wagner nu se mai pot bucura de vacanțe ecvestre în Marea Mediterană.

Caii pe care au concurat nu au mai apărut la evenimente internaționale de sărituri peste obstacole, de la invadarea Ucrainei, și acum intră sub incidența unei interdicții generale de înregistrare în Rusia. În martie 2022, FEI a interzis jokeilor ruși sau bieloruși să mai apară în evenimentele sale.

Cu familia sa acum în mare parte limitată în Rusia, există semne că Prigojin concepe noi modalități de a se sustrage sancțiunilor occidentale. Veronika, fiica mai mică, care a împlinit 18 ani în martie, este acum singurul membru al familiei care nu se află sub incidența sancțiunilor occidentale – un fapt de care familia Prigojin pare să fi profitat. Registrele corporative rusești arată că la sfârșitul anului trecut Veronika a devenit proprietara unei companii care controlează un hotel din Sankt Petersburg.

Mulțumiri familiei

Între timp, Violeta a continuat să își expună picturile în ulei în galeria sa. În decembrie anul trecut, în timp ce forțele Wagner bombardau orașul Bahmut, ea a deschis o nouă expoziție despre importanța conservării monumentelor culturale. Una dintre lucrările din colecția ei se intitula ”Palmyra în 2022”, un peisaj al vechiului oraș sirian ale cărui antichități au fost distruse de jihadiștii de la ISIS.

Orașul a fost preluat de la gruparea islamistă de către trupele rusești, inclusiv de luptătorii Wagner, și a devenit una dintre principalele baze străine pentru mercenarii fiului ei. Într-un comunicat de presă pentru evenimentul intitulat ”Salvați, nu distrugeți”, Violeta a adus un omagiu susținătorilor săi: ”Aș dori să mulțumesc întregii mele familii pentru crearea acestei expoziții”.