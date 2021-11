Vica Blochina, noi acuzații la adresa lui Victor Pițurcă: „Nu am avut niciun ajutor din partea lui”

Vica Blochina a făcut dezvăluiri despre perioada în care era însărcinată cu fiul lui Victor Pițurcă. Cei doi au avut o relație ascunsă timp de 16 ani, iar din iubirea lor a rezultat Edan, în vârstă de 14 ani acum.

Blondina și-a amintit de greutățile de care a avut parte atunci când copilul ei și al fostului selecționer era pe drum. Vica Blochina susține că nu avea nici bani de mâncare sau de chirie atunci.

Mai mult, aceasta a spus că a fost nevoită să-și vândă mașina ca să poată naște la spital, fără ca fostul iubit să o ajute.

Vica Blochina, noi acuzații la adresa lui Victor Pițurcă

Prezentă în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță, a dezvăluit cât de greu i-a fost atunci când era însărcinată cu Edan.

Frumoasa blondină a mărturisit că fostul ei partener nu a ajutat-o deloc la momentul respectiv.

„Am avut momente foarte grele financiar. Când am fost însărcinată, eu nu am avut bani de mâncare. Am vândut mașina ca să pot să merg la spital să nasc. Nu am avut bani de chirie atunci.

Am vândut tot! Din partea lui Piți nu am avut niciun ajutor. Pe copiii mei i-aș învăța să nu aibă o relație cu un bărbat însurat. E foarte greu, trebuie să-ți asumi.

Acum îmi pare rău, poate am rănit multă lume. Mi-aș cere scuze de la soția lui Piți acum”, a declarat Vica Blochina la emisiunea de la Pro TV.

Vedeta s-a luptat ani de zile prin tribunale cu Victor Pițurcă pentru pensia alimentară a băiatului lor. Până la urmă, Vica Blochina a primit un apartament de la fostul selecționer.

Judecătorii au decis, în 2012, că este tatăl biologic al lui Edan. Acesta îi plătește o pensie alimentară în valoare de 39.000 de lei lunar.

Edan vrea să-și petreacă sărbătorile cu tatăl său, însă Vica Blochina ar vrea să-l ia în vacanță în decembrie.

„Acum Edan e mare, el vrea să facă la tatăl lui Sărbătorile, dar eu vreau să-l iau o lună cu mine în Thailanda, în decembrie. Negociem! Sunt foarte obosită și vreau să mă odihnesc. Eu când nu produc bani intru în depresie”, a mai spus Vica Blochina.

Vica Blochina și Victor Pițurcă s-au cunoscut atunci când blondina avea doar 20 de ani și lucra ca balerină la un club din Capitală, cu o trupă de balet din Lituania, țara ei de origine.

Au fost amanți timp de 16 ani, deși Pițurcă era însurat. Blondina a devenit cunoscută prin intermediul procesului de paternitate pe care i l-a intentat fostului partener pentru recunoașterea fiului lor.