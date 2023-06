Vica Blochina, dezvăluiri dureroase despre copilărie: “Au fost foarte multe momente urâte”

Deși acum se bucură de faimă și are tot ceea ce își dorește, Vica Blochina a avut parte de momente grele în copilărie, despre care a făcut câteva dezvăluiri dureroase. Vedeta și-a amintit cum a fost tratată în timp ce studia la școala de dans.

Vica Blochina a făcut dezvăluiri dureroase despre copilărie. Vedeta a trecut prin clipe de coșmar

a fost pasionată de dans încă din copilărie. Părinții ei au înscris-o la o școală de dans, dar a trecut prin momente dificile în timp ce își urma pasiunea.

Vica Blochina își amintește cu groază de felul în care ea și colegii ei de la școală erau tratați de către profesori. Pentru a deveni cât mai buni, elevii erau umiliți într-un mod foarte dur atunci când făceau greșeli.

“Pe mine m-a marcat cel mai mult negativ din copilărie modul dur în care am făcut școala de dans, într-adevăr atunci m-a marcat pentru că noi ca și copii am fost umiliți, nu aș dori niciunui copil să treacă prin ce am trecut noi”, a declarat Vica Blochina pentru .

Mai mult, elevii erau jigniți și agresați fizic de către profesori. Acea perioadă a fost una foarte dificilă, mai ales pentru că Vica Blochina era doar un copil.

“Am fost jigniți, bătuți, profesoara ne punea în fața copiilor și ne jignea, ne vorbea urât, au fost foarte multe momente urâte”, a adăugat vedeta.

Vica Blochina, dezvăluiri despre relația cu fiul ei

Vica Blochina are un fiu de 15 ani, Edan, din relația cu Victor Pițurcă. , iar fosta balerină este de acord cu acest lucru. Vedeta își dorește ca băiatul ei să aibă în viața lui un model masculin demn de urmat.

În același timp, vedeta și-ar fi dorit ca Edan să nu fi plecat atât de repede de la ea de acasă, dar se bucură pentru el. Până acum un an, adolescentul a crescut mai mult cu ea.

“De un an de zile s-a mutat la tata. Acum mai vine foarte puțin în vizită, dar stă mai mult la tatăl lui. Copilul a crescut cu mine până la 14 ani, a avut modelul feminin. Eu mi-am dorit foarte mult să aibă și modelul masculin.

Nu îmi convine că a plecat acolo, mi se pare că a plecat prea devreme. Pe de altă parte, nu a plecat la orice tată. A plecat la un tată șmecher, are ce să învețe de acolo”, a mai spus Vica Blochina.