Vicepreședintele CJ Timiș candidează la primăria Timișoarei. Alin Nica i-a retras toate atribuțiile

În plus, Forța Dreptei a solicitat demisia lui Cristian Moș, după ce USR, formațiunea din partea căreia a fost ales vicepreședinte al CJ Timiș, i-a retras sprijinul politic.

Alin Nica i-a retras toate atribuțiile vicepreședintelui CJ Timiș

Cristian Moş, fondator al USR Timiş, anunțase luni că nu se mai simte reprezentat de acest partid, iar joi vicepreședintele CJ Timiș a anunțat că a decis să candideze, ca independent, pentru funcţia de .

Anunțul l-a luat prin surprindere pe , care i-a retras toate atribuțiile lui Cristian Moș, în lipsa unei demisii a acestuia.

„Am văzut şi eu declaraţiile domnului Cristian Moş şi regret sincer că a intrat pe acest drum făcând jocurile PSD. Am avut mai multe discuţii cu domnul Moş, dar nu mi-a spus că vrea să schimbe ceva în parcursul său politic şi administrativ.

E adevărat că am auzit de la alţii că vrea să se retragă din politică şi să urmeze o carieră în mediul privat. Acum a apărut brusc această decizie cel puțin ciudată, în totală contradicție cu toate planurile despre care mi-a vorbit.

Am discutat şi cu primarul Timisoarei, Dominic Fritz şi am înţeles că domnul Moş nu se mai bucură de sprijinul politic al USR şi de aceea am decis să îi retrag toate atribuţiile pe care le are în funcţia de vicepreşedinte CJ Timiș.

Nu este o decizie ostilă faţă de domnul Moş, ci doar o hotărâre corectă şi firească în absenţa unei demisii din partea sa”, declară Alin Nica, potrivit unui comunicat Forța Dreptei.

Filiala Timiș a aceleiași formațiuni politice îi solicită demisia lui Cristian Moș, după ce acesta a pierdut sprijinul politic al partidului pe listele căruia a fost ales și a rămas fără atribuții.

„Înțelegem din declarațiile domnului Moș că nu este deloc mulțumit de partidele care i-au asigurat funcția de vicepreședinte al CJT și dorește să candideze ca independent la alegerile din 9 iunie. Nu este foarte clar dacă domnia sa a demisionat din USR, dar din ce știu de la colegii noștri de alianță, Cristian Moș nu mai poate fi considerat reprezentant al acestui partid.

Funcția de vicepreședinte CJT revine reprezentantului unui partid în urma unor negocieri, lucru care s-a întâmplat și în urmă cu patru ani când Alin Nica și Dominic Fritz au stabilit o modalitate de colaborare și cei doi vicepreședinți CJT au fost aleși prin vot în plenul CJT.

Fără sprijinul USR Cristian Moș nu mai poate ocupa această poziție și îi cerem să fie un om de onoare și să demisioneze din funcție”, spune președintele Forța Dreptei Timiș, Claudiu Chira, citat de publicația locală .