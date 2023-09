Victimele exploziilor de la Crevedia cer peste 8 milioane de euro despăgubiri. Ce spune avocatul patronilor stației GPL

Zecile de victime ale exploziilor de la Crevedia cer peste 8 milioane de euro despăgubiri de la patronii stației GPL care funcționa ilegal în zonă. Reacția avocatului inculpaților.

Victimele afectate de exploziile de la Crevedia cer despăgubiri de 8,5 milioane de euro

Marți, 26 septembrie, s-a împlinit exact o lună de când comuna . Deși nu mai avea autorizaţie de ani buni, locația a continuat să funcţioneze. Cinci oameni au plătit cu viaţa, iar zeci de salvatori și civili încă luptă pentru viața lor în spitale din țară și străinătate.

Până în prezent, nu mai puțin de 81 de persoane s-au constituit parte civilă în cazul exploziei de la Crevedia cu suma totală de 8.510.000 euro şi 371.300 lei. Audierile încă nu s-au încheiat.

”Au fost audiaţi, în calitate de persoane vătămate, 90 de cetăţeni care au suferit vătămări fizice, materiale şi/sau morale în urma producerii exploziilor de la staţia GPL din Crevedia. Dintre aceştia, 81 s-au constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 8.510.000 euro şi 371.300 lei”, anunță Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ).

Procurorii au pus deja sechestru pe bunurile companiei care deținea stația GPL şi pe conturile celor doi patroni. La începutul acestei săptămânii, ambii au dat declarații în acest dosar. Ei au recunoscut că mutau gazul dintr un rezervor în altul și că șoferii cisternelor parcau pentru odihnă.

Reacția avocatului patronilor stația GPL Crevedia față de despăgubiri

Tot miercuri, , a dezvăluit că au fost deja încheiate şi onorate tranzacţii pentru despăgubirea persoanelor ale căror locuinţe au fost afectate de explozie. El mai spune că urmează a fi făcute lucrări de reparaţii la unele locuinţe şi să fie reconstruite locuinţele a două familii.

Cojocaru a fost întrebat de jurnalişti când vor fi acordate despăgubiri localnicilor din Crevedia ale căror locuinţe au fost afectate de explozie. A răspuns că unele persoane afectate le-au primit deja şi urmează a mai fi încheiate şi alte acorduri.

”Tranzacţii s-au semnat deja şi s-au onorat deja, altele sunt în curs de onorare, altele vor fi încheiate şi vor fi onorate şi ele. Cât să nu rămână nimeni nefericit, încercăm, în condiţiile în care putem ajunge la acorduri, dar sunt oameni care au primit deja despăgubirile.

Am mai reparat, am făcut lucrări de reparaţii la unele case, intenţia este să reconstruim pentru două familii, aşa cum am convenit cu acele familii, eforturi se depun”, a spus avocatul Florin Cojocaru, citat de .