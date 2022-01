Victor Angelescu nu crede în scenarii: „Universitatea Craiova chiar a avut cazuri de COVID”. Ce spune despre transferurile de la Rapid și locul în play-off. Exclusiv

Unicul gol al partidei Universitatea Craiova – Rapid, 1-0, a fost marcat de Elvir Koljic, în minutul 5, după o pasă excelentă a lui Andrei Ivan.

La finalul meciului, faptul că Universitatea Craiova a exagerat în legătură cu numărul jucătorilor infectați cu COVID-19, din cadrul clubului oltean, și că totul a fost o strategie prin care fotbaliștii Rapidului să fie „adormiți”. Declarații similare au avut și Cristian Săpunaru, respectiv Alexandru Albu, după înfrângerea suferită pe „Ion Oblemenco”.

Victor Angelescu îi contrazice pe Mihai Iosif și Cristi Săpunaru după Universitatea Craiova – Rapid 1-0

Victor Angelescu susține că Rapid a început foarte slab meciul de pe „Ion Oblemenco”, victoria obținută de Universitatea Craiova fiind meritată.

Totodată, omul de afaceri este de părere că Universitatea Craiova nu a inventat cazurile de COVID-19, din cadrul clubului, și că nu a existat o strategie prin care jucătorii Rapidului să fie destabilizați.

„Cred că a fost un joc bun, cu ocazii de ambele părți. Eu cred că ritmul a fost unul destul de bun. Noi am început foarte slab în primele 15-20 de minute. Apoi, am revenit, am avut și ocazii, dar n-am reușit să înscriem.

Până la urmă, să zicem că, la final, au meritat victoria cu un 5%-10% în plus. Au jucat mai bine și au fructificat primele minute. Dar, asta este, mergem mai departe.

Nu cred că a fost o tactică a celor de la Craiova. Cred că au avut toate acele cazuri de COVID. Mai mult poate faptul că nu au putut să facă antrenamentele, pentru că sunt convins că jucătorii s-au antrenat, mai ales dacă au fost asimptomatici.

În meci, nu s-a văzut că ar fi avut probleme de ordin fizic. Sunt convins că au avut cazuri de COVID, de aceea noi am și fost de acord să amânăm meciul, când ne-au cerut. Până la urmă, au jucat două echipe bune. A câștigat Craiova, îi felicităm și mergem mai departe.

Nu cred că jucătorii Rapidului au intrat mai relaxați. Chiar am vorbit foarte mult cu ei. A vorbit și antrenorul, și Săpunaru. Nu cred că au intrat mai relaxați”, a declarat Victor Angelescu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Victor Angelescu: „Ne vom lupta pentru play-off!”

Patronul giuleștenilor a mai spus faptul că Rapid va continua să lupte pentru accederea în play-off, având în vedere că mai sunt opt meciuri de disputat din sezonul regulat.

„Mai sunt opt meciuri, ne vom lupta pentru play-off. Rămânem tot pe locul 7, normal că trebuie să începem să câștigăm puncte. Dar mai sunt opt meciuri și se poate, nu e o diferență prea mare”, a mai spus Victor Angelescu.

Victor Angelescu: „Nu va exista nicio problemă financiară la Rapid!”

Victor Angelescu i-a asigurat pe suporterii giuleșteni de faptul că Rapid nu va fi afectată, din punct de vedere financiar, de , acolo unde a lucrat timp de 12 ani.

În încheiere, patronul alb-vișiniilor a spus că Rapid nu va mai perfecta transferuri, în această iarnă.

„Rapidul, din punct de vedere financiar, nu l-a ținut APS-ul, ci eu și cu celălalt partener. Nu a pus nimeni bani pentru mine. E un lucru normal. Nu va exista nicio problemă financiară la Rapid, cum nu a existat nici până acuma. Transferuri nu se vor mai face în această iarnă”, a încheiat Victor Angelescu.