Victor Ciutacu a răbufnit, în direct, după nunta lui George Simion: “Tu ce faci acum?”

În cadrul unei emisiuni TV, Victor Ciutacu a răbufnit, în direct, după nunta lui George Simion. Evenimentul a avut loc sâmbătă, pe 27 august, iar realizatorul de la România TV s-a numărat printre invitați.

Victor Ciutacu a intervenit în direct în emisiunea moderată de Andreea Crețulescu, după ce a auzit declarațiile lui Gelu Vișan în legătură cu .

Fostul senator al României a făcut un comentariu în legătură cu evenimentul, spunând că nunta nu a fost una tradițională, din moment ce a fost organizată la un resort de cinci stele.

“George Simion se însoară la resort de cinci stele și spune că este nuntă tradițional oltenească. Eu sunt oltean și știu ce spun. Este prima dată când văd o nuntă cu tradiții în afara satului românesc.

Unde era acolo satul românesc? Că erați la un resort de cinci stele.”, a spus Gelu Vișan la România TV, citat de .

După comentariul lui Gelu Vișan, Victor Ciutacu a intervenit în direct și a răbufnit. Realizatorul TV spune că acel resort nu este de cinci stele și că oricum nu se compară cu cele din Antalya, acolo unde merg foarte mulți români în vacanțe.

“Cu riscul de a-l supăra pe Gelu Vișan… dacă acela este resort de cinci stele… Gelule, tu ce faci acum? Comentezi unde am fost și unde am dormit eu? Eu am fost fix acolo. Comentează despre nuntă fix oamenii care nu au fost acolo.

Resortul acela este departe de a fi numit de cinci stele. Nu este nici la jumătate din ce este în Antalya, acolo unde merge tot românul.”, a fost reacția lui Victor Ciutacu.

“Vrei să cer scuze public pentru că îndrăznesc să deranjez întreaga organizare? Am un punct de vedere mai nuanțat”, a completat Gelu Vișan.

“Dacă ai un punct de vedere, nu scuză minciuna.”, a mai spus Victor Ciutacu.

În continuare, Gelu Vișan a afirmat că la nunta lui George Simion a fost “Cântarea României” și că are dreptul să-și exprime opinia.

“Da, ai toate drepturile, inclusiv dreptul public de a face niște afirmații care pe noi ne-au costat mulți bani.”, i-a mai spus realizatorul TV lui Gelu Vișan.

Prin acest comentariu, Victor Ciutacu a făcut referire la o amendă pe care România TV a plătit-o din cauza unor declarații făcute de Gelu Vișan.

România TV, lider de audiență în ziua nunții lui George Simion

Pe 27 august, George Simion și Ilinca Munteanu au devenit soț și soție într-un cadru de vis. Liderul AUR a lansat o invitație deschisă la marele eveniment, la care au fost așteptați mii de români.

Evenimentul a fost transmis de România TV, care . Milioane de români au urmărit cea mai importantă zi din viața liderului AUR.

La nivelul întregi țări, postul TV a fost urmărit de 390.000 de persoane pe minut. Astfel, România TV a depășit Pro TV cu 1.000 de telespectatori.

Cei mai mulți dintre telespectatori, adică 150.000 de mii, au avut vârste de peste 70 de ani. Alți 13.000 de telespectatori fac parte din categoria de vârstă 55 – 69 de ani, potrivit .