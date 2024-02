Victor Ponta, candidatul PSD – PNL la Primăria Bucureștiului? Verdictul lui Mitică Dragomir

Oracolul FANATIK a vorbit, în stilul caracteristic, în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, despre acest scenariu și îi dă o veste proastă lui Victor Ponta: nimeni nu poate să o învingă pe Gabriela Firea dacă aceasta va alege să candideze.

Victor Ponta, candidatul PSD – PNL la Primăria Bucureștiului?

Cât despre Nicușor Dan, Mitică Dragomir și Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, s-au pus de acord că actualul primar general nu ar avea nicio șansă să mai fie reales. Motivul? Lipsa carismei.

”Din punct de vedere politic nu e băiat prost. Ponta e un tip deștept, numai că e procuror. Vrea ca toată lumea să fie arestată, la pușcărie”, a comentat, în stilul caracteristic, Victor Ponta. ”Cumpără-ți o casă în afara Bucureștiului”, a replicat Horia Ivanovici. ”Ce să-mi facă mie la 80 de ani Ponta? Iar copiii mei nu greșesc cu nimic, mie ce să-mi facă?”, a replicat Mitică Dragomir.

Șansa porcului de Crăciun are. Ce șanse să aibă? A fost, n-a făcut nimic, dar are o publicitate și ăsta din partea prietenului său Ghiță, care a băgat și bani mulți în el, văd că Ghiță e băiat de mare caracter. Are o televiziune de partea lui Ponta, poate să, dar nu poate să ajungă primar general”, a continuat Mitică Dragomir în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Are șanse Victor Ponta dacă se luptă cu Gabriela Firea la Primăria București?

Cât despre un duel Victor Ponta – Gabriela Firea pentru Primăria Capitalei, Mitică Dragomir îi dă o veste proastă lui Ponta: niciodată, nimeni nu poate să câștige această luptă contra Gabrielei Firea. Desigur, dacă fostul primar general va alege să candideze.

”La orice, îl bate la orice. Ca să ne înțelegem. Sunt câțiva candidați puternici pentru primărie, să nu-l neglijați nici pe Nicușor, chiar dacă are probleme și televiziunile îl mănâncă”, a completat Dumitru Dragomir. Cât despre Nicușor Dan, acesta ar avea o mare problemă: nu este carismatic și nu ”îl iubește sticla”, adică nu dă bine atunci când apare ”pe sticlă”, la TV.

, Vadim. Îmi spune mie ca să intru în partid, mă rog. Îi spun, nu vin bă lasă-mă, sunt sătul de înjurături de la fotbal. Băi tâmpitule, nu am să uit niciodată, nu îți dai seama ce bogăție ți-a dat Dumnezeu? Te iubește sticla. Eu când am auzit, care sticlă, credeam că beau.

Care sticlă, mă? M-ai văzut tu pe mine, nu băi tâmpitule, sticla televizorului bă. Sunt puțini oameni pe pământul ăsta pe care-i atrage sticla. Fără să facă nimic. Atunci, eu dacă spun o prostie aici la tine, o preia și o comentează toată lumea.

Cu toate că Nicușor, sunt. Au învățat carte. Nicușor, are și el, dar dacă concurează Firea, nimeni nu are nicio șansă. Oameni politici la PSD sunt puțini, Firea, Ciolacu, Paul ăsta și ăla de la Brăila, de a făcut podul, Tudose, ăștia sunt oameni tari în PSD. La PNL au și ăștia, băieți super deștepți, pe ăsta care joacă, ăsta are consilier, Ciucă. Joacă criminal din punct de vedere politic, mut. Nu intră în conflicte”, a concluzionat Dumitru Dragomir.

Victor Ponta, CANDIDATUL PSD - PNL la Primaria Bucurestiului?!