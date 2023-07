Victorie italiană pentru Dan Petrescu. Jeonbuk își consolidează locul în play-off

Tehnicianul român a reușit un nou succes, după ce etapa trecută a scos o la ultima fază în meciul din deplasare cu Daejon. Atunci, gazdele au înscris în minutul 90+3, iar oaspeții au egalat în 90+6.

O nouă victorie pentru Dan Petrescu la Jeonbuk

Odată cu intrarea în ultima parte a sezonului regulat s-a încins și lupta pentru locurile de play-off. Iar Jeonbuk, echipa antrenată de Dan Petrescu, a luat o opțiune serioasă pentru a încheia în primele 6 după victoria de pe teren propriu cu Suwon FC.

ADVERTISEMENT

Trupa tehnicianului român s-a impus la limită în partida din etapa a 23-a a campionatului Coreei de Sud, scor 1-0, cu un gol marcat încă din minutul 12 de brazilianul Gustavo, care a reluat în plasă centrarea lui Lee Dong-Jun.

Mijlocașul ghanez Nana Boateng, abia ajuns în Coreea de Sud după , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, a fost titular și a rezistat pe teren până în minutul 62.

ADVERTISEMENT

În urma acestei victorii, Jeonbuk se menține pe locul 4 în clasament, dar a egalat-o la puncte, 37, pe Seoul, ocupanta poziției a treia. Prima formație aflată în afara locurilor de play-off este Daejeon, cu 30 de puncte.

Dan Petrescu, obiective mărețe la Jeonbuk

Dan Petrescu a mărturisit că principalele obiective la noua sa echipă este . ”Bursucul” a surprins în cadrul unei conferințe de presă, când a declarat că Jeonbuk reprezintă cel mai mare club din cariera sa.

ADVERTISEMENT

„Când am fost sunat să fiu întrebat de venirea în Coreea, am spus că voi veni doar pentru un club, Jeonbuk. Am răspuns imediat că bineînţeles că voi veni, că va fi o onoare pentru mine să fiu la cel mai mare club din Coreea. Sunt fericit că sunt aici şi sper să aduc victorii echipei şi să fim mereu în vârf.

Când antrenam în China, am jucat în Liga Campionilor împotriva lui Jeonbuk, am văzut când am venit aici să jucăm facilităţile, fanii… Am fost impresionat de ce am văzut şi visam ca într-o zi să fiu aici, să antrenez un astfel de club.

Am experienţă mare ca antrenor, dar cred că acesta este cel mai mare club din cariera mea. Este o responsabilitate mare pentru mine, ştiu asta, dar sunt totodată foarte fericit. Cred că am ales clubul potrivit în momentul potrivit pentru mine”, a declarat Petrescu la sosirea în Coreea de Sud.