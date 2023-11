Cum a obținut Gino Iorgulescu o pensie mai mare! Victorie la tribunal pentru preşedintele LPF

Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv, pe 18 octombie, la 13 ani și 8 luni de închisoare, pentru accidentul rutier provocat în septembrie 2019, în urma căruia a decedat un tânăr de 24 de ani. Fiul lui Gino Iorgulescu se afla sub influența alcoolului la momentul producerii accidentului, având o alcoolemie de 1,96 g/l, dar și sub cea a cocainei. Mario Iorgulescu este internat într-o clinică din Italia încă din 2019, iar specialiștii de acolo susțin că nu are discernământ.

Gino Iorgulescu are o pensie de peste 6.000 lei pe lună

Fiul lui Gino Iorgulescu . După comunicarea sentinței, Gino Iorgulescu a dat un comunicat în care a acuzat presa de hărțuire și a spus că Mario nu a fost drogat sau beat. În această perioadă, Gino Iorgulescu a fost implicat el însuși într-un proces, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

ADVERTISEMENT

Pe 27 septembrie 2022, Gino Iorgulescu a dat în judecată Casa de Pensii Ilfov, obiectul dosarului înregistrat la Tribunalul Ilfov fiind “contestația decizie de pensionare”, document care a fost emis în data de 27 iulie 2022. Iorgulescu a dorit ca instanța să oblige Casa de Pensii să emită o nouă decizie de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, procedând la recalcularea stagiului de cotizare și, implicit, a dreptului de pensie, prin valorificarea perioadei 1 august 1979 – 1 aprilie 2001.

Practic, la calcularea pensiei lui Iorgulescu nu s-a luat în considerare această perioadă de 22 de ani, deoarece fostul fotbalist al Sportului Studențesc și-a pierdut cartea de muncă, iar Casa de Pensii nu a luat în considerare copiile după acest act. În calitatea sa de președinte al LPF, Gino Iorgulescu și-a completat declarația de avere în acest an, din care reiese că a încasat o pensie anuală de 75.200 lei, adică 6.266 lei pe lună. Salariul de la LPF este de 2.195.542 lei, adică 182.961 lei (36.700 euro) pe lună.

ADVERTISEMENT

În motivarea cererii, Gino Iorgulescu a arătat că, prin decizia din iulie 2022, Casa Teritorială de Pensii Ilfov a calculat stagiul de cotizare realizat de el exclusiv prin valorificarea perioadei ulterioare datei de 1 aprilie 2001, însă, perioada anterioară acestei date nu a fost valorificată, solicitându-se prezentarea unor adeverințe de confirmare vechime, deși la dosarul de pensionare exista o copie a carnetului de muncă al lui Iorgulescu, care a fost prelucrată și înregistrată în baza de date.

Instanța a analizat copia cărții de muncă a lui Gino Iorgulescu

Gino Iorgulescu a susținut în fața instanței că în decizia contestată nu s-a motivat de ce nu s-au luat în considerare, la calculul stagiului de cotizare, înscrierile din carnetul său de muncă și, având în vedere aceste aspecte, a considerat că decizia de pensionare este nelegală, iar refuzul valorificării perioadei anterioare datei de 01.04.2001 nu are niciun fundament. Casa de Pensii Ilfov a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată, apreciind că drepturile de pensie de asigurări sociale sunt corect stabilite în conformitate cu legislația în vigoare.

ADVERTISEMENT

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul a reținut că, la data de 16.06.2022, Gino Iorgulescu a solicitat Casei de Pensii Ilfov stabilirea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă. În soluţionarea cererii, Casa de Pensii a emis Decizia din 27.07.2022 prin care a respins la valorificare perioada anterioară datei de 01.04.2001, solicitând adeverinţă de confirmare a vechimii. Totodată, instanța a consemnat că se reţin dispoziţiile art.279 din Codul muncii care arată că vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă.

Instanța a analizat menţiunile din copia carnetului de muncă al lui Gino Iorgulescu, depus în această formă atât la dosarul cauzei cât şi la Casa de Pensii, și a constatat că în perioada 01.09.1979-01.04.2001 acesta a fost încadrat cu contract de muncă la diferiţi angajatori. Sunt consemnate totodată meseriile/funcţiile în care Iorgulescu şi-a desfăşurat activitatea, retribuţiile tarifare lunare, numărul şi data actelor în baza căruia s-au efectuat înscrierile, toate asumate sub semnătura inspectorului de personal, respectiv a directorului unităţilor şi au viza Camerei de muncă/ITM.

ADVERTISEMENT

Tribunalul a obligat Casa de Pensii să ia în calcul cei 22 de ani de vechime ai lui Gino Iorgulescu

Tribunalul a mai arătat că se reţin şi prevederile articolului 148 alineat 2 din Legea nr. 127/2019 în vigoare începând cu data de 12 iulie 2019 conform cărora “în situaţia în care dovada vechimii în muncă nu se poate face cu carnetul de muncă în original, perioadele prevăzute la art. 13 lit. a) se pot valorifica pe baza informaţiilor existente în arhiva electronică creată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii certificate potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Guvernului”.

Instanța a argumentat că, în condiţiile în care Gino Iorgulescu a făcut dovada declarării că a pierdut carnetul de muncă în forma originală, acest înscris a fost depus la Casa de Pensii de fostul angajator spre scanare şi introducere în arhiva electronică. Având în vedere cadrul legal anterior expus, instanţa a opinat că, în mod nelegal, Casa de Pensii nu a procedat la valorificarea perioadelor în care acesta a desfăşurat activitate în câmpul muncii anterior datei de 01.04.2001, împrejurare în care a apreciat că la stabilirea stagiului de cotizare realizat de către reclamant trebuie valorificată şi perioada 01.08.1979-01.04.2001, urmând a dispune revizuirea drepturilor de pensie, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Pe 29 iunie 2023, Tribunalul Ilfov a admis cererea lui Gino Iorgulescu, anulând decizia de pensionare din iulie 2022. Astfel, Casa de Pensii Ilfov cuvenite lui Gino Iorgulescu şi să emită o nouă decizie în acest sens, retroactiv, începând cu data de 16.06.2022, cu luarea în considerare a stagiului de cotizare aferent perioadei 01.08.1979-01.04.2001, conform înscrisurilor din carnetul de muncă. Casa de Pensii Ilfov nu a făcut apel, astfel că Gino Iorgulescu a câștigat definitiv procesul.