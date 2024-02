După înfrângerea cu Ungaria, scor 15-8, pentru România a venit și prima victorie de la Doha. La Campionatul Mondial de Polo, “tricolorii” s-au impus fără probleme în fața ultimei clasate a grupei D, Kazakhstan, scor 25-3.

Victorie pentru România la Campionatul Mondial de Polo de la Doha

Miercuri, 7 februarie, naționala noastră a obținut prima victorie la Doha în fața Kazakhstanului, scor 25-3. A fost al doilea meci din grupa D pentru România, iar în primul duel a pierdut în fața Ungariei, scor 15-8.

Cea mai bună repriză a “tricolorilor” a fost cea cu numărul trei, terminată 5-0, deoarece nu au primit niciun gol. Iar în celelalte trei reprize jucate scorurile au fost 7-1, 6-1 și 7-1. În ultimul meci din grupa D de la Campionatul Mondial de Polo de la Doha, România va juca în fața favoritei, Italia.

Meciul va avea loc vineri, 9 februarie, de la ora 12:00. Până atunci, Italia și Ungaria trebuie să își desfășoare cel de-al doilea meci din grupe, iar confruntarea are loc astăzi, de la 19:30.

Naționala de polo a României, ultima șansă să pentru sporturile noastre de echipă să ajungă la Jocurile Olimpice 2024

România a revenit la Campionatul Mondial de Polo după o pauză de 11 ani. Ultima apariție a fost în 2013, atunci când “tricolorii” s-au clasat pe locul 13. Totodată, naționala de polo nu a mai participat la Jocurile Olimpice din 2012.

În luna Ianuarie, Bogdan Rath, 51 de ani, selecționerul echipei naționale masculine de polo a României, a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK. din acest an.

Pentru asta, poloiștii tricolori trebuie să ajungă în sferturi la Mondialul de la Doha (2-18 februarie). Turneu la care s-au calificat după ce au terminat .

“Eu zic că pentru posibilitățile noastre actuale am realizat o performanță mare. Am avut obiectivul de ne califica printre cele mai bune opt echipe, obiectiv care nu era deloc ușor de îndeplinit. Această performanță ne-a asigurat prezența la Mondialul de la Doha, dar și la Europenele din 2026. În plus, la Mondiale avem o mare șansă de ne califica la Jocurile Olimpice din această vară, de la Paris.

De când am venit la națională am insistat că trebuie să muncim pentru a ajunge la Olimpiadă. Deci, avem șanse reale să ne calificăm! La Mondiale cred că putem termina cel puțin pe locul 3. Dacă ajungem în sferturi asta înseamnă calificare la Olimpiadă. Mai sunt și alte calcule complexe, în care intră echipele deja calificate. Vom lupta până la capăt”, a declarat Bogdan Rath.