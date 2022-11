Video. Avion de mici dimensiuni, prăbușit peste liniile electrice, în SUA. Pasagerii, transportați în stare gravă la spital

Momente de panică, duminică seara, în apropiere de Washington. peste linii electrice de înaltă tensiune.

Potrivit presei americane, aeronava s-a prăbuşit în jurul orei locale 17:30 (22:30 GMT). Vremea nefavorabilă ar putea fi una dintre cauzele accidentului. În zonă era ceaţă şi umezeală, conform serviciului de pompieri şi salvare.

Avionul de mici dimensiuni a rămas suspendat între liniile electrice, la o înălțime de aproximativ 30 de metri de sol.

În aeronavă se aflau două persoane. După mai multe ore, salvatorii i-au scos pe pilotul și pasagerul avionului din epavă. Autoritățile au spus că ambele persoane au fost transportate la spital cu răni grave, notează .

Poliția de stat din Maryland a anunțat identitatea celor două persoane aflate la bordul aeronavei. E vorba de Patrick Merkle, 65 de ani, din Washington, pilot și Jan Williams, 66 de ani, din Louisiana, pasager.

Înainte de a interveni la aeronava prinsă între cablurile electrice, echipajele de intervenție au trebuit să oprească alimentarea turnului electric și să se asigure că nicio energie rămasă nu trece prin structură.

Oficialii americani au spus că avionul a trebuit apoi fixat de turn, astfel încât să nu cadă în timpul salvării.

Acest incident a provocat . Echipele de intervenție au lucrat până târziu în noapte pentru problemele cu furnizarea energiei electrice apărute în zonă.

Circa 100.000 de locuințe și instituții din Maryland au rămas fără curent. Cursurile la școlile din zonă au fost suspendate.

Evenimentul grav de duminică seara a atras sute de privitori în apropiere de un centru comercial de la intersecția din zonă. Îngrijorați, oamenii s-au plimbat în și au privit în sus la avionul blocat între fire.

