Video. Coliziune în aer între două elicoptere în Australia. Patru persoane decedate și alte nouă rănite

O coliziune în aer între două elicoptere în Australia s-a soldat cu patru morți și alte trei persoane în stare critică, au anunțat luni autoritățile. Coliziunea a avut loc în jurul orei locale 14.00, în apropiere de o populară zonă turistică la sud de Brisbane.

“Aceste două elicoptere, când s-au ciocnit, s-au prăbușit pe un banc de nisip chiar lângă Sea World Resort”, a declarat reporterilor inspectorul Gary Worrell, ofițer de serviciu regional pentru regiunea de sud-est a poliției din Queensland.

El a adăugat că a fost dificil pentru serviciile de urgență să aibă acces la bancul de nisip, situat nu departe de coastă.

Treisprezece persoane se aflau la bordul celor două elicoptere, potrivit lui Jayney Shearman, de la Serviciul de Ambulanță din Queensland (QAS). Dintre acestea, patru persoane au murit, trei au suferit răni grave și șase au avut răni minore, inclusiv tăieturi provocate de cioburile de geamurile sparte. Toți răniții au fost duși la spital, a precizat ea.

Fotografiile de la fața locului arată dărâmături așezate pe o fâșie de nisip, cu personal adunat pe uscat și numeroase nave în apele din jur.

Gary Worrell a declarat că, deși este prea devreme pentru a determina , cercetările inițiale sugerează că un elicopter decolase și celălalt aterizase când s-au ciocnit. Unul dintre elicoptere “are parbrizul îndepărtat și a aterizat în siguranță pe insulă. Celălalt (elicopter) s-a prăbușit, și era răsturnat, cu fundul în sus”, a spus el.

El a adăugat că, după prăbușire, poliția din apropiere și membri ai publicului s-au grăbit la fața locului, încercând să scoată și să acorde primul ajutor celor aflați în elicopter.



Helicopter crash outside on the . Possibly two helicopters collided.

— Harish Deshmukh (@DeshmukhHarish9)