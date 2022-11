Video. Momente terifiante în două școli din Brazilia. Cel puțin 3 morți și 11 răniți, într-un atac armat

Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte 11 rănite, vineri, în Brazilia. Mai mulți bandiți au atacat două şcoli, înarmați cu arme de foc.

Espiritu Santo, din sud-estul Braziliei. Evenimentul dramatic de vineri a fost catalogat drept o ”tragedie” de către președintele recent ales al statului sud-american, Luiz Inácio Lula da Silva.

Mai mulți bandiți au intrat în școala Primo Bitti din municipiul Aracruz. ”Unul dintre ei a împușcat mai mulți profesori adunați într-o sală de clasă, ucigând două femei și rănind alte nouă persoane”, a declarat primarul Luis Carlos Coutinho la postul de radio CBN, scrie .

Atacatorii nu s-au rezumat la această unitate. Ei s-au mutat la o altă școală, unde au ucis un adolescent și au lăsat în urmă încă doi răniți.

Secretarul pentru Securitate al orașului, Marcio Celante, a declarat că autoritățile caută un singur suspect, care ar fi putut fi autorul celor două atacuri armate.

”Am aflat cu tristețe de atacul asupra școlilor din Aracruz, Espíritu Santo. Vreau să-mi exprim sprijinul pentru familiile victimelor acestei tragedii absurde.

Sunt alături și de guvernator în anchetarea acestui atac”, a scris, pe Twitter, președintele Lula, cel care își va prelua oficial mandatul la 1 ianuarie 2023.

Com tristeza soube do ataque as escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas.

— Lula (@LulaOficial)