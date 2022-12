Video. Momentul în care un avion se prăbușește pe o plajă din SUA. Un fost primar a murit

Tragedie aviatică în California. pe o plajă aglomerată de lângă faimosul debarcader Santa Monica.

Potrivit presei de peste ocean, avionul, unul de tip monomotor, a încercat să efectueze o aterizare de urgență pe plaja Santa Monica, joi după-amiază.

Pilotul aeronavei nu a reușit să o controleze, iar aceasta s-a prăbușit, ajungând cu capul în jos pe țărm. Avionul decolase de pe aeroportul Santa Monica în jurul orei 15. A rezistat doar nouă minute în aer, scrie .

Potrivit Departamentului de Pompieri din Los Angeles, în avion se aflau două persoane blocate. Autoritățile au spus că unul dintre pasageri a suferit un stop cardio respirator.

La orele serii, actualul primar din Santa Monica, Gleam Davis, a anunțat că fostul primar Rex H. Minter (95 de ani) a murit în accident. Minter a fost edil al orașului din 1963 până în 1967.

Plane crash into Santa Monica surf near pier kills city’s former mayor

— L.A. Daily News (@ladailynews)