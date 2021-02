Video. Un cunoscut prezentator Digi24 a răbufnit în direct după angajările pe pile de la Apele Române. Gest fără precedent la televiziunea RCS-RDS

Jurnalistul Digi24, Stelian Muscalu, a avut un gest de protest în direct după situația de la Apele Române, acolo unde directorul Gabi Musteață, cel care a reclamat angajarea pe pile a unei chelnerițe, a fost demis de conducerea Administrației Bazinale Prut – Bârlad.

Prezent la un jurnal de știri și pus să comenteze scandalul de la această instituție, Muscalu a avut o reacție vehementă față de tot ceea ce se întâmplă companiile de stat.

După ce a criticat dur actuala clasă politică, jurnalistul și-a dat jos microfonul și lavaliera, în semn de ”protest în fața acestei clase politice, incapabilă să gestioneze problemele reale ale acestei țări”.

Protestul lui Stelian Muscalu de la Digi24 după angajările pe pile de la Apele Române

Stelian Muscalu, cunoscutul prezentator al emisiunii ”Business Club” de la Digi24, a avut una dintre cele mai dure reacții din mass-media după un nou scandal al angajărilor pe pile dezvăluit de cei de la Recorder.

Jurnalistul de la televiziunea RCS/RDS a protestat în direct față de situația de la Administrația Bazinală Ape Prut – Bârlad, acolo unde un director care a avut curajul să deconspire o nouă angajare pe pile într-o instituție a statului a fost demis de superiorul său.

Muscalu consideră că demersul jurnaliștilor, unul lăudabil, este fără sens, atât timp cât de sus, pe cale de partid sau de minister, nu vin decizi radicale în astfel de situații.

”Și dacă au intrat jurnaliștii pe fir ce? A rămas un om fără slujbă? Ce s-a întâmplat? Nu s-a schimbat nimic. Punct. Exemplul pe care clasa politică, aflată acum la putere, ni-l dă e simplu: prieteni e liber, faceți ce vreți!

Companiile statului, tot ce aparține statului e ca și moșia lor. Că îi duce capul, că nu îi duce capul. Și atenție, ostașii mei: dacă se supără cineva și se duce la presă, bă, dați-l afară. Scăpați de el. În rest, ura și la gară, rămâneți în posturile voastre călduțe. Câștigați o căruță de bani. Simțiți-vă bine că ați muncit în campania electorală.

Spuneam în urmă cu o săptămână. În secunda 2, cei care strigau din opoziție și acum sunt la putere, după ce Recorder a apărut cu povestea asta, trebuiau să iasă pe linie, de la președinte de partid la președinte de stat, ca să fie un semnal puternic. Nu a ieșit nimeni.

Citeam la un moment dat că nici corpul de control nu a reușit unde trebuia să ajungă. Exact cum spuneam, erau țambalagii, acordeoniști, nu au găsit drumul. Despre ce vorbim? Nu a ieșit nimeni. Puteți să faceți oameni buni ce vreți. Noi tocăm aici în fiecare zi pentru că șefii de partid, autoritățile de control vă lasă să faceți tot ce vreți în țara asta.

A plecat fătuca asta acum de ochii lumii, mâine vin 10 ca ea în loc. Eu lupt aici, îmi umflu venele, dar nu pot să mai vorbesc. 30 de ani am vorbit încet și nimeni nu a auzit. Eu mă uit, ca jurnalist, am puterea să mă adresez în fața camerei.

Am încrederea că ceea ce spun eu gândește o țară întreagă. Inclusiv oameni angajați la stat, oameni capabili care muncesc din greu pe salarii mici, se uită acum și ne dau dreptate: eu muncesc de 2 ori mai mult ca să-și angajeze amanta care câștigă de două ori mai mult ca mine și nu face nimic.

Care e soluția? Gura plină a politicienilor: reformă, reformă, nu o face nimeni. Este o problemă de sistem. Suntem putrezi până în măduva oaselor. Uitați-vă, toate televiziunile, la unison, nu contează că una e de stânga sau de dreapta, toți au prezentat scandalul ăsta. Cu toate astea, nesimțirea e atât de mare că nu s-a luat nicio măsură.

Șeful instituției este bine-mersi. A pus-o pe fătuca aia: dă-ți, măi, demisia că au pus ăștia reflectoarele, că iti găsim noi un alt loc călduț și mâine vin 10 la loc, la fel de capabili pe același post.

Despre asta este vorba. Nu există soluții. Atâta timp cât vom fi conduși de acești oameni, că sunt de stânga sau de dreapta, ne-au arătat că nu-i interesează”, a spus Muscalu.

În finalul intervenției sale, Muscalu și-a dat jos microfonul și lavaliera, în semn de protest față de această situație, dar mai ales față de această clasă politică.

”Mie mi-a crescut tensiunea. Am pulsul 95. Ne crește tensiunea mie și tuturor celor care se ajută la televizor. Această chestiune ne-ar fi ajutat dacă am fi văzut destituiri pe linie, politică, de partid, pe linie de agenție, de la minister, să fi văzut că se taie în carne vie. Dar de mâine se va întâmpla același lucru.

Vorbim aici degeaba. Eu, uite acum, nu plec din demisie, din respect pentru tine (n.r. prezentatoarea Teodora Tompean) nu plec din emisiune, dar îmi dau microfonul jos, ca un protest în fața acestei clase politice, incapabilă să gestioneze problemele reale ale acestei țări”, a încheiat jurnalistul.

Cine este Stelian Muscalu

Stelian Muscalu, jurnalistul de la Digi24 care a avut o reacție de protest față de acest scandal de la Apele Române, este o figură extrem de importantă a acestui post de știri.

Zilnic, acesta realizează o emisiune economică, ”Business Club”, însă are și dese intervenții în jurnalele de știri ale postului, acolo unde comentează subiectele la ordinea zilei.

Nu de puține ori, Muscalu a dat de pământ cu politicienii din țară, fie că vorbim de cei din Opoziție sau cei de la Putere, de cei de stânga sau cei de dreapta.

”Motociclist şi jurnalist în restul timpului. Îmi este mai ușor să vorbeasc despre mine în cifre. Dacă ar fi să arunc o privire peste umăr as vedea 8 televiziuni prin care am trecut, în aproape 18 ani de presă. Habar nu am dacă este mult sau puțin. Un lucru este cert, am învățat foarte multe pe tot acest drum, dar au rămas și mai multe de învățat.

Am fost în transmisiuni de la Guvernul României până în teatrul de operațiuni din Irak și Afganistan, din Parlamentul României până în mijlocul Mării Negre pe principala platformă marină a Petromului.

Am trăit tot felul de experiențe pe care o altă meserie cu certitudine nu mi le-ar fi oferit. Mă ghidez în fiecare zi după: “Singurul lucru mai rău decât să începi ceva și să ratezi… este să nu începi acel ceva.” – Seth Godin – este descrierea lui Muscalu pe site-ul Digi24.