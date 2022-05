Violența armată în SUA. În ciuda atacurilor din New York și Texas, Curtea Supremă ar putea relaxa reglementările privind deținerea armelor. Avertismentul FBI

În săptămânile următoare, în ciuda faptului că națiunea se confruntă cu consecințele atacurilor din New York și Texas, Curtea Supremă urmează să emită o decizie majoră cu privire la ce pot face statele pentru a limita purtarea armelor în public.

Curtea Supremă ar putea relaxa reglementările privind deținerea armelor

Pe baza întrebărilor judecătorilor din cadrul ședinței din noiembrie în care a fost argumentat cazul, este probabil ca aceștia să anuleze o lege din New York care impune persoanelor care doresc permis pentru a purta o armă în public să demonstreze o „cauză justă”.

ADVERTISEMENT

Decizia va fi prima poziție semnificativă a instanței cu privire la domeniul de aplicare al drepturilor consfințite prin cel de-al doilea amendament în afara locuinței. În 2008, instanța a spus doar că cetățenii care respectă legea au dreptul constituțional de a avea arme în casele lor pentru autoapărare.

Noul caz, New York State Rifle & Pistol Association vs Bruen, este un test al constituționalității legilor care instituie necesitatea unui permis pentru purtarea de arme în public. California, Hawaii, Maryland, Massachusetts, New Jersey și Rhode Island au legi similare cu cea din New York.

ADVERTISEMENT

În cadrul ședinței din noiembrie, mai mulți judecători au spus că legea din New York impune o povară intolerabilă asupra drepturilor garantate de al doilea amendament.

Legi care interzic armele în școli

„Atunci când cereți un permis pentru a ține un discurs la colțul străzii sau orice altceva, că discursul dumneavoastră este deosebit de important”, a spus judecătorul șef John G. Roberts. „Așadar, de ce trebuie să demonstrați în acest caz, să convingeți pe cineva, că aveți dreptul să vă exercitați corect drepturile din al doilea amendament?”

ADVERTISEMENT

Dar mai mulți judecători păreau deschiși să permită statului să excludă armele din locuri publice aglomerate sau din alte locuri sensibile.

Într-adevăr, decizia din 2008 în cazul District of Columbia vs Heller, a indicat că instanța ar fi pregătită să susțină cel puțin unele legi privind controlul armelor, inclusiv pe cele care interzic armele în școli.

ADVERTISEMENT

„În opinia noastră, nimic nu ar trebui să pună la îndoială interdicțiile de lungă durată privind deținerea de arme de foc de către infractorii și bolnavii mintal sau legile care interzic purtarea armelor de foc în locuri sensibile, cum ar fi școli și clădiri guvernamentale, sau legile care impun condiții și calificări pentru vânzarea comercială de arme”, a scris pentru opinia majoritară judecătorul Antonin Scalia, care a murit în 2016.

ADVERTISEMENT

FBI a lansat un raport care arată o creștere abruptă a numărului de trăgători „activi”

FBI a publicat date alarmante care arată o escaladă rapidă a atacurilor armate în locuri publice în Statele Unite cu doar o zi înainte de masacrul de la Uvalde, Texas.

Biroul a identificat 61 de atacuri de tip „trăgător activ” în 2021, în care au fost ucise 103 persoane și rănite alte 130. Acesta a fost cel mai mare total anual din 2017, când 143 de persoane au fost ucise și alte sute au fost rănite, cifre exacerbate de atacul lunetiștilor din Las Vegas Strip din octombrie a acelui an.

Totalul din 2021 a reprezentat o creștere de 52% față de numărul de astfel de atacuri armate din 2020 și o creștere de 97% față de 2017, conform raportului din Statele Unite în 2021.

Raportul clasifică un incident cu trăgător „activ” ca fiind unul în care „una sau mai multe persoane s-au implicat activ în uciderea sau încercarea de a ucide oameni într-o zonă populată”.

Gun Violence Archive, o organizație nonprofit care urmărește atacurile armate din întreaga țară, definește o „atac armat în masă” ca fiind un incident în care patru sau mai multe persoane sunt împușcate sau ucise, fără a face diferența între persoanele care atacă străini sau persoane pe care le cunosc sau scena crimei.

Arhiva a numărat cel puțin 215 astfel de atacuri armate până la jumătatea lunii mai. Dintre acestea, 10 au implicat patru sau mai multe victime. Grupul a înregistrat anul trecut 693 de atacuri armate în masă, dintre care 28 au implicat patru sau mai multe victime.

Cel mai mortal atac din 2021 s-a soldat cu 10 morți

Cel mai mortal atac armat în masă a avut loc anul trecut la un magazin alimentar din Boulder, Colorado, unde 10 persoane au fost ucise, se arată în raportul FBI.

, a depășit deja acest bilanț, cu cel puțin 21 morți raportați. La începutul acestei luni, .

Raportul FBI a identificat o tendință deosebit de înfricoșătoare în rândul trăgătorilor activi: oficialii au observat o creștere a numărului celor care s-au mutat dintr-un loc în altul în căutarea victimelor, un grup pe care biroul îl numește trăgători „itineranți”.

Peste două duzini de atacuri armate în 2021, inclusiv opt crime la un spa din Atlanta, se încadrează în această categorie.

Alte constatări principale ale raportului

Toate, cu excepția uneia dintre cele 61 de atacuri armate cu trăgător activ de anul trecut, au fost efectuate de bărbați, cu vârste cuprinse între 12 și 67 de ani, doi purtau vestă de protecție, 30 de trăgători au fost reținuți de oamenii legii, 14 trăgători au fost uciși de forțele de ordine, patru au fost uciși de cetățeni înarmați, 11 trăgători s-au sinucis, iar unul rămâne în libertate.

Raportul face parte dintr-o serie de „produse” legate de trăgători activi ale FBI, publicate pentru prima dată în 2014, menite să ofere informații serviciilor de urgență, factorilor de decizie și agenților de aplicare a legii.

Armele folosite la împușcături în masă sunt de obicei, în cea mai mare parte, achiziționate în mod legal – deși multe sunt ulterior modificate ilegal pentru a-și crește ratele de tragere și capacitatea încărcătorului.

Din 1966 până în 2019, 77% dintre trăgătorii în masă au obținut armele pe care le-au folosit în crimele lor prin achiziții legale, potrivit unui studiu cuprinzător al datelor de aplicare a legii, lucrări academice și știri compilat de Institutul Național al Justiției, aripa de cercetare a Departamentul de Justiție și eliberat la începutul acestui an.